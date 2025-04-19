МЗС про "Великоднє перемир’я" Путіна: будемо дивитися на дії, а не слова
Міністерство закордонних справ України відреагувало на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я.
Про це йдеться у заяві очільника зовнішньополітичного відомства Андрія Сибіги у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Сибіга нагадав про згоду України на 30-денне припинення вогню за пропозицією США, від якої Росія відмовилась.
"Позиція України залишається чіткою та послідовною: ще в Джидді 11 березня ми беззастережно погодилися з пропозицією США щодо повного тимчасового припинення вогню на 30 днів. Росія відмовилася, і ця російська відмова Сполученим Штатам триває вже 39 днів", - зауважив очільник МЗС.
Як зазначив Сибіга, натомість за цей час московський режим висунув різноманітні умови та посилив терор проти України, цивільних людей та цивільної інфраструктури по всій країні.
"Зараз Путін зробив заяви про нібито готовність до припинення вогню. 30 годин замість 30 днів. На жаль, ми маємо значний досвід, коли його заяви не збігалися з його діями. Ми знаємо, що його словам не можна вірити, і будемо дивитися на дії, а не на слова", - наголосив Сибіга.
Міністр додав, що Росія в будь-який момент може погодитись на пропозицію щодо повного й безумовного припинення вогню терміном на 30 діб, яка вже з березня на столі.
"Ми хочемо побачити, як російські сили дійсно припинять вогонь на всіх напрямках. Ми також закликаємо всіх наших партнерів і все міжнародне співтовариство залишатися пильними. Тільки дії демонструють правду, а не слова: тільки через Росію ця війна почалась і триває", - додав міністр.
Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.
Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.
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Путін оголосив великоднє *********
Голова Конференції католицьких єпископів Німеччини Ґеорґ Бетцинґ назвав дії путіна нехристиянськими та розкритикував близькість Російської православної церкви (РПЦ) до влади РФ. З такими словами Бетцинґ виступив в інтерв'ю газеті Kölnische Rundschau, опублікованому в суботу, 19 квітня, напередодні Великодня. "Путін з його націоналістичною манією величі стоїть поруч із московським патріархом у великодню ніч і тримає в руці свічку. Жахливо, що вони все ще хочуть виставити свої нехристиянські дії як християнські", - сказав Бетцинґ.
Після вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року керівництво РПЦ підтримало російську владу. У березні 2024 року громадська організація "Всесвітній російський народний собор" під егідою РПЦ і головуванням патріарха Кирила назвала вторгнення РФ в Україну "священною війною" і заявила, що "вся територія ******** України повинна увійти в зону виняткового впливу Росії".
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Симптоматичний сам зміст вищезазначеної заяви "мо рф". Раніше такого не було, щоби там лунали згадки про український оперативно-тактичний ракетний комплекс, на озброєнні якого твердопаливні балістичні ракети дальністю 500 км.
Якщо і направду ЗСУ готує пуски таких ракет по цілях на території пітьми, то це вже загроза для всієї воєнної інфраструктури російських загарбників в зазначеному радіусі.