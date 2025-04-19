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Новини Путін оголосив Великоднє перемир’я
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МЗС про "Великоднє перемир’я" Путіна: будемо дивитися на дії, а не слова

Сибіга про

Міністерство закордонних справ України відреагувало на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я.

Про це йдеться у заяві очільника зовнішньополітичного відомства Андрія Сибіги у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Сибіга нагадав про згоду України на 30-денне припинення вогню за пропозицією США, від якої Росія відмовилась.

"Позиція України залишається чіткою та послідовною: ще в Джидді 11 березня ми беззастережно погодилися з пропозицією США щодо повного тимчасового припинення вогню на 30 днів. Росія відмовилася, і ця російська відмова Сполученим Штатам триває вже 39 днів", - зауважив очільник МЗС.

Як зазначив Сибіга, натомість за цей час московський режим висунув різноманітні умови та посилив терор проти України, цивільних людей та цивільної інфраструктури по всій країні.

"Зараз Путін зробив заяви про нібито готовність до припинення вогню. 30 годин замість 30 днів. На жаль, ми маємо значний досвід, коли його заяви не збігалися з його діями. Ми знаємо, що його словам не можна вірити, і будемо дивитися на дії, а не на слова", - наголосив Сибіга.

Дивіться також: Путін оголосив про "Великоднє перемир’я", - Кремль. ВIДЕО (оновлено)

Міністр додав, що Росія в будь-який момент може погодитись на пропозицію щодо повного й безумовного припинення вогню терміном на 30 діб, яка вже з березня на столі.

"Ми хочемо побачити, як російські сили дійсно припинять вогонь на всіх напрямках. Ми також закликаємо всіх наших партнерів і все міжнародне співтовариство залишатися пильними. Тільки дії демонструють правду, а не слова: тільки через Росію ця війна почалась і триває", - додав міністр.

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Читайте також: "Шахеди" в нашому небі - це справжнє ставлення Путіна до Великодня і життів людей, - Зеленський

Автор: 

МЗС (4123) перемир’я (942) Сибіга Андрій (403)


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Топ коментарі
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19.04.2025 19:34
+6
DW
Голова Конференції католицьких єпископів Німеччини Ґеорґ Бетцинґ назвав дії путіна нехристиянськими та розкритикував близькість Російської православної церкви (РПЦ) до влади РФ. З такими словами Бетцинґ виступив в інтерв'ю газеті Kölnische Rundschau, опублікованому в суботу, 19 квітня, напередодні Великодня. "Путін з його націоналістичною манією величі стоїть поруч із московським патріархом у великодню ніч і тримає в руці свічку. Жахливо, що вони все ще хочуть виставити свої нехристиянські дії як християнські", - сказав Бетцинґ.

Після вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року керівництво РПЦ підтримало російську владу. У березні 2024 року громадська організація "Всесвітній російський народний собор" під егідою РПЦ і головуванням патріарха Кирила назвала вторгнення РФ в Україну "священною війною" і заявила, що "вся територія ******** України повинна увійти в зону виняткового впливу Росії".
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19.04.2025 19:38
+3
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Путін оголосив великоднє *********
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19.04.2025 19:33
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https://www.facebook.com/terytoria/posts/pfbid02557WcERLQFvRCSUAae1xeCaPLPCeKThe2jAN964UTaK3NXVHipy71iQ8YSTjnzv2l?__cft__[0]=AZU64O6ISSos7D_ovglHdYkh8M-VXu95SIayirfUDan03z8wHm9RtQQ9s3yv3Lg5v6BGSLXtodA0mN5ZXz6FEyZR_LSYL94P7x1E6iErLsqLFy1HlAG9ob2Bzb1AwlZfV8irztrcRZl0adIv0eV22kYHu_cHYdPpLQHmuoeEXF03kwzTTW9UdYW11cSl0RETXfXAYwMDcVJY3TQPBSy3k0CD8l2Jsu53UakqGEct8VWlqw&__tn__=%2CO%2CP-R 53 мин. ·

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Путін оголосив великоднє *********
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19.04.2025 19:33 Відповісти
Та шо там смотреть, путин чмошное ху*ло и видят это даже геть слепые.
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19.04.2025 19:34 Відповісти
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19.04.2025 19:34 Відповісти
DW
Голова Конференції католицьких єпископів Німеччини Ґеорґ Бетцинґ назвав дії путіна нехристиянськими та розкритикував близькість Російської православної церкви (РПЦ) до влади РФ. З такими словами Бетцинґ виступив в інтерв'ю газеті Kölnische Rundschau, опублікованому в суботу, 19 квітня, напередодні Великодня. "Путін з його націоналістичною манією величі стоїть поруч із московським патріархом у великодню ніч і тримає в руці свічку. Жахливо, що вони все ще хочуть виставити свої нехристиянські дії як християнські", - сказав Бетцинґ.

Після вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року керівництво РПЦ підтримало російську владу. У березні 2024 року громадська організація "Всесвітній російський народний собор" під егідою РПЦ і головуванням патріарха Кирила назвала вторгнення РФ в Україну "священною війною" і заявила, що "вся територія ******** України повинна увійти в зону виняткового впливу Росії".
показати весь коментар
19.04.2025 19:38 Відповісти
Можли цю добу путя й дав команду гєрасіму ,не бити ,але все це не для нас ,це для Трампа щоб той підскочив до стелі і прокричав : я геній , несіть швидше мені премію шНобелівську!
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19.04.2025 19:39 Відповісти
Куда ти будешь дивитись, дурень? Ми що, вже погодились на переміріє? Що воне меле.... Трампу це до жопи, а жопу Путину нефіг лизать.
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19.04.2025 19:41 Відповісти
пам`ятай-ТЕ:

руZZкому міру повірити - себе обманути!
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19.04.2025 19:44 Відповісти
Не міністерство,а прес-служба опи.
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19.04.2025 19:51 Відповісти
https://t.me/supernova_plus/38002 Повідомляють, що рашистське "минобороньі" заявило, що силами зс рф було нанесено удар по місцю підготовки до тестового пуску ОТРК "Сапсан", яке прикривали ЗРК "NASAMS".
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19.04.2025 19:51 Відповісти
По центру якого міста на цей раз?
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19.04.2025 20:35 Відповісти
По наших містах рашисти б'ють щодня і щоночі. Й інфо-приводів для цього ворогу не потрібно.
Симптоматичний сам зміст вищезазначеної заяви "мо рф". Раніше такого не було, щоби там лунали згадки про український оперативно-тактичний ракетний комплекс, на озброєнні якого твердопаливні балістичні ракети дальністю 500 км.
Якщо і направду ЗСУ готує пуски таких ракет по цілях на території пітьми, то це вже загроза для всієї воєнної інфраструктури російських загарбників в зазначеному радіусі.
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19.04.2025 20:50 Відповісти
Объявили "перемир'я", а потом тревогу.
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19.04.2025 20:31 Відповісти
З таким зором в МЗС видно тільки дупу "лідора"
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19.04.2025 20:31 Відповісти
 
 