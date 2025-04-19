Путін оголосив про "Великоднє перемир’я", - Кремль. ВIДЕО (оновлено)

Російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я.

Про це повідомили у Кремлі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Також зазначається, що Путін наразі проводить зустріч із начальником генштабу ЗС Росії Герасимовим.

За словами Путіна, Великоднє перемир'я почне діяти сьогодні з 18 години за російським часом. Він начебто наказав на період Великоднього перемир'я зупинити всі бойові дії.

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Великоднє перемир'я триватиме до 00.00 ночі з неділі на понеділок, заявив Путін.

Також російський диктатор заявив, що Україна має наслідувати приклад РФ щодо перемир’я.

"Виходимо з того, що українська сторона наслідуватиме наш приклад. Водночас наші війська мають бути готові до відбиття можливих порушень перемир'я та провокацій з боку противника, будь-яких його агресивних дій", - сказав Путін.