Путін оголосив про "Великоднє перемир’я", - Кремль. ВIДЕО (оновлено)
Російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я.
Про це повідомили у Кремлі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Також зазначається, що Путін наразі проводить зустріч із начальником генштабу ЗС Росії Герасимовим.
За словами Путіна, Великоднє перемир'я почне діяти сьогодні з 18 години за російським часом. Він начебто наказав на період Великоднього перемир'я зупинити всі бойові дії.
Великоднє перемир'я триватиме до 00.00 ночі з неділі на понеділок, заявив Путін.
Також російський диктатор заявив, що Україна має наслідувати приклад РФ щодо перемир’я.
"Виходимо з того, що українська сторона наслідуватиме наш приклад. Водночас наші війська мають бути готові до відбиття можливих порушень перемир'я та провокацій з боку противника, будь-яких його агресивних дій", - сказав Путін.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Фуйло дав наказ припинити вогонь. Якщо такого наказу не дасть Верховний Головнокомандувач Гетьман Бубочка Боневтік - значить він не хоче миру.
зеля боневтік фізично не зможе заборонити атакувати підарські мирні ударні дрони, незалежно від того, що він хоче
а це війна
Тільки тоді не було віткофа і трампа, які зараз повірять путіну і зроблять відповідні хворі висновки
Зараз вилізе руде чувирло і скаже "Look it's BEAUTIFUL what I've done."
- заявив Владімір Путін, 4 березня 2014 року.
Раз этот момент ими заранее особо оговорен, провокации они сами и организуют. Майнильский инцидент им в помощь.
А хто з ким домовлявся про перемиря?
Чи є ще хтось, хто вірить цієй істоті???
И ваши боги все прощают вам (с)
( армянская поговорка)
А на фронті у раз висування штурмових груп ворога на лінію ураження, всі вони повинні знищуватись не зважаючи на наказ зверху про якесь там "перемир'я".