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Новини Відео Путін оголосив Великоднє перемир’я
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Путін оголосив про "Великоднє перемир’я", - Кремль. ВIДЕО (оновлено)

Російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я.

Про це повідомили у Кремлі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Також зазначається, що Путін наразі проводить зустріч із начальником генштабу ЗС Росії Герасимовим.

За словами Путіна, Великоднє перемир'я почне діяти сьогодні з 18 години за російським часом. Він начебто наказав на період Великоднього перемир'я зупинити всі бойові дії.

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Великоднє перемир'я триватиме до 00.00 ночі з неділі на понеділок, заявив Путін.

Також російський диктатор заявив, що Україна має наслідувати приклад РФ щодо перемир’я.

"Виходимо з того, що українська сторона наслідуватиме наш приклад. Водночас наші війська мають бути готові до відбиття можливих порушень перемир'я та провокацій з боку противника, будь-яких його агресивних дій", - сказав Путін.

Автор: 

Великдень (360) путін володимир (23818) перемир’я (942)


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Топ коментарі
+43
Брехня,розрахована виключно на руду,обіссяну собаку.
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19.04.2025 17:01
+38
Як що? Мабуть повномасштабна війна почнеться...

А якщо серйозно - це ж класика: зробити себе миротворцем, порушити перемир'я та звинуватити Україну. За 11 років можна було вивчити
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19.04.2025 16:56
+36
Що воно задумало?
Не вірю.
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19.04.2025 16:53
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ЗСУ отримали наказ припинити вогонь
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19.04.2025 21:39 Відповісти
Тут немає чого передбачувати.
Фуйло дав наказ припинити вогонь. Якщо такого наказу не дасть Верховний Головнокомандувач Гетьман Бубочка Боневтік - значить він не хоче миру.
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19.04.2025 17:45 Відповісти
***** якийсь *****вий наказ дав - купа ударних та бойових підарських дронів прямо зараз атакують тили України, по це достеменно відомо Західним партнерам (їхні посольські сидять по укриттях, у т.ч. Штатівські)
зеля боневтік фізично не зможе заборонити атакувати підарські мирні ударні дрони, незалежно від того, що він хоче
а це війна
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19.04.2025 17:53 Відповісти
Рівно о 18:00 всі вони перетворяться на гарбузи.
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19.04.2025 17:58 Відповісти
фєйс у цього покидька дуже пожовканий, двійник чи мрець ?
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19.04.2025 21:01 Відповісти
І показують окремо то ***** то герасима
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19.04.2025 21:20 Відповісти
И сколько минут оно продлится? Этих перемирий десятки было в 2014-ом и толку.
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19.04.2025 17:26 Відповісти
Це ж вже було 5 січня 2023: відосик пуйла, ніякого перемир'я, звинувачення України.

Тільки тоді не було віткофа і трампа, які зараз повірять путіну і зроблять відповідні хворі висновки
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19.04.2025 17:29 Відповісти
💯%

Зараз вилізе руде чувирло і скаже "Look it's BEAUTIFUL what I've done."
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19.04.2025 17:32 Відповісти
Якийсь сюрреалізм, бо путін і Великдень, то теж саме, що ленін і Різдво, прости мені Господи!
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19.04.2025 17:32 Відповісти
Хороший хід, тепер точно щось "добре прилетить."
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19.04.2025 17:34 Відповісти
Чекаємо на чергову підставу...
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19.04.2025 17:34 Відповісти
Яка ж улуська підлість… Нас наперед звинуватять у зірванні перемирʼя. Потрібно їм воно для подальшої демонізації керівництва та ЗСУ.
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19.04.2025 17:36 Відповісти
Перемир'я таке ж ****** як і це *****.
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19.04.2025 17:36 Відповісти
"А с этим государством и в отношении этого государства мы никаких обязывающих документов не подписывали" ,
- заявив Владімір Путін, 4 березня 2014 року.
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19.04.2025 17:37 Відповісти
В 2004 році ***** підписав "великий договір о дружбє і сотрудніч..." ,де ще раз були признані кордони 1991 року
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20.04.2025 09:48 Відповісти
Маленька перерва у поїданні кров'янки?
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19.04.2025 17:38 Відповісти
***** *******,як тільки розєває свого гнилого рота - півчаса тому Нікополь атакували кілька дронів!Смерть *****!!!
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19.04.2025 17:39 Відповісти
По Києву постійно тривоги..
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19.04.2025 22:10 Відповісти
Объявили не для того чтобы соблюдать, а чтобы обвинить Украину и пожаловаться США. Вот увидите
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19.04.2025 17:40 Відповісти
Бреше
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19.04.2025 17:40 Відповісти
*****
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19.04.2025 17:44 Відповісти
Да х.. на него, избивайте гадов. Больше убьём когда они Без оружия, меньше нас убьют когда они будут с оружием.
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19.04.2025 17:45 Відповісти
Коли не маєш наміру підставлятися "святковими" ударами - найкраще оголосити це "великодушною" ініціативою... За одно розрахунок на те, аби всі знали, хто тут "володар війни і миру".
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19.04.2025 17:46 Відповісти
Вірити дияволові-себе не поважати.Ждімо ударів і не послаблюємо пильності.
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19.04.2025 17:50 Відповісти
"готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций"

Раз этот момент ими заранее особо оговорен, провокации они сами и организуют. Майнильский инцидент им в помощь.
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19.04.2025 17:52 Відповісти
Трамп начал терять терпение и срываться с крючка и начался фсшбэшный перформанс чтоб Трампу можно было заявить - не все так однозначно
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19.04.2025 17:53 Відповісти
Трамп вже виліз сказав що це великий крок і бла бла бла? Чи він зразу вилізе і скаже що це він закінчив війну на 24 години як і обіцяв .
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19.04.2025 17:53 Відповісти
1 апреля было 19 дней назад..
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19.04.2025 17:59 Відповісти
Хочуть скористатися "перемир'ям" для безперешкодного підтягування військ до лінії фронту. Не погоджуватися
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19.04.2025 18:02 Відповісти
Щось воно більше схоже на васіліча...
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19.04.2025 18:04 Відповісти
"російський диктатор заявив, що Україна має наслідувати приклад РФ щодо перемир'я"(с)

А хто з ким домовлявся про перемиря?
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19.04.2025 18:04 Відповісти
Агресор оголошує пермир'я... Мда... Світ ще не бачив такого жалюгідного окупанта...
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19.04.2025 18:06 Відповісти
А потім будуть нас звинувачувати в порушенні. Цинічні сволочі.
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19.04.2025 18:10 Відповісти
О даёт ху*ло, хочет падло ботексное Трампу подлизать, видать санкции точно идут только на пользу кацапам.
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19.04.2025 18:11 Відповісти
"Ми нікогда не нападьом на Україну!", "Нас там нєт!", "Єслі би ми нє напалі на Украіну, то она би на нас напала би!", Украіну прідумал лень in!", "вєлікає пєрєміріе!"...
Чи є ще хтось, хто вірить цієй істоті???
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19.04.2025 18:23 Відповісти
Коли за всю історію свого паскудного існування ці руZZки дотримувалися свого слова, або робили те, що обіцяли? Жодного разу і ніколи, від слова взагалі!!! Історія не має таких згадок і прикладів. Просто, щоб нагадати вам. Останього разу , 5 січня 2023 року путін теж оголосив «різдвяне перемир'я» на 36 годин.......Терористи не припиняли стріляти ні на хвилину. Раз за разом росія доводить лише той факт, що Бісмарк таки був правий .....
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19.04.2025 18:29 Відповісти
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19.04.2025 18:33 Відповісти
Вы вечно молитесь своим богам,
И ваши боги все прощают вам (с)
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19.04.2025 18:34 Відповісти
Яким боком сатана до Великодня?
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19.04.2025 18:36 Відповісти
когда уже обьявят шо ты сдох уже *************** ********!иди ***** ****!
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19.04.2025 18:37 Відповісти
Дай Бог що б цей Великдень для ціє кровожерливої рашиської істоти став останій для нього.
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19.04.2025 18:54 Відповісти
Пуйлу треба якось прикрити обісраного Трампа от він і кидає подачки.Але це все рівно нічого кардинально не вирішує.Маховик нацизму в рашці розкручений до таких оборотів шо зупинити його вже не вийде.
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19.04.2025 19:00 Відповісти
С русзким дружи, но топор за спиной держи!
( армянская поговорка)
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19.04.2025 19:05 Відповісти
Нехай те ***** у себе на пітьмі що хоче, то й оголошує.
А на фронті у раз висування штурмових груп ворога на лінію ураження, всі вони повинні знищуватись не зважаючи на наказ зверху про якесь там "перемир'я".
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19.04.2025 19:05 Відповісти
Бити кацапську наволоч в режимі 24/7
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19.04.2025 19:06 Відповісти
Якесь воно наче із ху#0вого мультфільма взяте . Голова наче в ляльки на шнурочках . І показують окремо то ***** то якогось ханурика в погонах
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19.04.2025 21:17 Відповісти
Цій суці вірить- себе не поважати.
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19.04.2025 21:43 Відповісти
Завтра гітлер др в аду святкує, от би пуйло встиг на святкування..може й не один, а зі своєю компанією..
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19.04.2025 22:13 Відповісти
*****, бреше завжди! якщо воно не бреше, потикай його палкою. ймовірно воно здохло
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19.04.2025 22:39 Відповісти
Deepfake технології, губи рухаються не натурально
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19.04.2025 23:16 Відповісти
Якщо ***** оголосив пєрєміріє ,це стовідсотково буде навпаки, як за день до великого вторгнення, цей гідропідар віщав :"ми задачі учєній випалнілі і атводіммвайска".
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20.04.2025 14:47 Відповісти
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