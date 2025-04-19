США представили план контролю за припиненням вогню в Україні - WSJ

Сполучені Штати 17 квітня у Парижі представили проєкт концепції механізму моніторингу дотримання перемир’я в Україні у разі досягнення відповідної домовленості з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на західного чиновника, знайомого з перебігом переговорів.

За словами джерел, наразі деталі ініціативи не розголошуються.

Паралельно Україна вкотре наголосила, що припинення вогню можливе лише за умови надання чітких міжнародних гарантій безпеки, які виключатимуть повторну агресію з боку Росії. Очільник Офісу президента Андрій Єрмак назвав переговори "дуже змістовними" і підкреслив, що Київ очікує реальних зобов’язань від партнерів.

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що українська сторона порушувала питання гарантій, але утримався від коментарів щодо їх змісту. Він також попередив, що у разі відсутності прогресу Вашингтон може припинити посередництво в переговорах найближчими днями.

На тлі обговорень можливого механізму перемир’я в Європі активізувалися дискусії щодо залучення міжнародних миротворчих сил. Президент Володимир Зеленський раніше зазначив, що для ефективного контролю може знадобитися не менше 100 тисяч миротворців, але Росія вже заявила про неприйнятність присутності військ НАТО в Україні.

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