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США представили план контролю за припиненням вогню в Україні - WSJ

Бої на Харківщини 4 квітня

Сполучені Штати 17 квітня у Парижі представили проєкт концепції механізму моніторингу дотримання перемир’я в Україні у разі досягнення відповідної домовленості з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на західного чиновника, знайомого з перебігом переговорів.

За словами джерел, наразі деталі ініціативи не розголошуються.

Паралельно Україна вкотре наголосила, що припинення вогню можливе лише за умови надання чітких міжнародних гарантій безпеки, які виключатимуть повторну агресію з боку Росії. Очільник Офісу президента Андрій Єрмак назвав переговори "дуже змістовними" і підкреслив, що Київ очікує реальних зобов’язань від партнерів.

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що українська сторона порушувала питання гарантій, але утримався від коментарів щодо їх змісту. Він також попередив, що у разі відсутності прогресу Вашингтон може припинити посередництво в переговорах найближчими днями.

На тлі обговорень можливого механізму перемир’я в Європі активізувалися дискусії щодо залучення міжнародних миротворчих сил. Президент Володимир Зеленський раніше зазначив, що для ефективного контролю може знадобитися не менше 100 тисяч миротворців, але Росія вже заявила про неприйнятність присутності військ НАТО в Україні.

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Автор: 

США (22818) Україна (5891) перемир’я (942)


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Топ коментарі
+28
Не тільки у рижих. В зелених і в плєшивих теж
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19.04.2025 09:04
+13
З точки зору нашої війни, чим раніше США із своїм ******** презом вийдуть із перемовин з путіним, тим простіше нам буде вести плідну роботу з європейськими союзниками без дебільних емоційних гойдалок Трампа.

В сухому залишку старе п#здло зупинило постачання нам зброї, вивело з політичної ізоляції путіна, саме обісралося по самі вуха, але переконує всіх, що то не гімно, а шоколад.

******** світ, в якому нам жити. Таки мало молилися, люде
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19.04.2025 09:20
+11
Всё что на сегодняшний день делают Штаты это просто пляс умалишённого , какие то нечленораздельные вопли, какие то безумные, то жуткие то смешные гримасы и судороги которые пациент принимает за шикарный танец, вот что Трамп и кучка его холуёв презентовали миру.
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19.04.2025 09:06
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А що там у планах? Рашка введе своїх миротворців? Сто тисяч?
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19.04.2025 08:59 Відповісти
!!!!!!!!!!!! У рижих планах - взагалі роздерибанити Україну.
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19.04.2025 09:00 Відповісти
Не тільки у рижих. В зелених і в плєшивих теж
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19.04.2025 09:04 Відповісти
сеоьезно? есть доказательства?
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19.04.2025 09:52 Відповісти
Якщо тобі , жертві зомбофона , ще й досі потрібні докази цієї аксіоми , то ти ще тупіший ніж виглядаєш
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19.04.2025 10:33 Відповісти
план контролю розробляв особисто трампфангрупенфюрер фон Віткофф.
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19.04.2025 09:01 Відповісти
Всё что на сегодняшний день делают Штаты это просто пляс умалишённого , какие то нечленораздельные вопли, какие то безумные, то жуткие то смешные гримасы и судороги которые пациент принимает за шикарный танец, вот что Трамп и кучка его холуёв презентовали миру.
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19.04.2025 09:06 Відповісти
а по моему это банальное попукивание с вопросом а кто пукнул?
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19.04.2025 09:13 Відповісти
Да, но на сегодняшний день можно пожалуй говорить ни о том кто пуканул а о том кто, пардон обосрался.
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19.04.2025 09:45 Відповісти
ну и кто подставил вентилятор
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19.04.2025 11:02 Відповісти
А может все это игра на публику, потому что сделать то, что они запланировали, на серьезных щах не вышло бы, цивилизованная часть мира не поняла бы, а так умалишенные, что с них взять
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19.04.2025 09:16 Відповісти
Ну какой то минимальный процент вероятности на это может быть и есть, но я честно говоря сомневаюсь, на такое возможно способны люди гениальные, что про команду Рыжего балбеса не скажешь.
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19.04.2025 09:43 Відповісти
"...Он то плакал, то смєялся,
То щєтінілся, как єж - он над намі іздєвался...
Ну, сумашєдшій, что возьмєшь?..." (с)
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19.04.2025 10:34 Відповісти
З точки зору нашої війни, чим раніше США із своїм ******** презом вийдуть із перемовин з путіним, тим простіше нам буде вести плідну роботу з європейськими союзниками без дебільних емоційних гойдалок Трампа.

В сухому залишку старе п#здло зупинило постачання нам зброї, вивело з політичної ізоляції путіна, саме обісралося по самі вуха, але переконує всіх, що то не гімно, а шоколад.

******** світ, в якому нам жити. Таки мало молилися, люде
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19.04.2025 09:20 Відповісти
"чим раніше США із своїм ******** презом вийдуть із перемовин з путіним," тим раніше "старе п#здло" зупинить постачання нам зброї.
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19.04.2025 09:27 Відповісти
А він і не починав.
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19.04.2025 10:09 Відповісти
Проблема в тому що нам потрібна їхня зброя
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19.04.2025 10:31 Відповісти
Ну, Байден, передбачаючи, щось накидав, а далі... Будемо сподіватися, що американські компанії ВПК, передбачаючи втрату довіри, натиснуть на республіканців і Трампа.
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19.04.2025 10:37 Відповісти
Час.Ми втрачаємо час.За який платимо дуууже дорого і не грошима.Єрмак **** накрутив намутив а заплатимо ми
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19.04.2025 10:48 Відповісти
Нажаль, маємо Боневтіка, д'Єрмака і Тромба. Не все так легко трапляється, як у 1991 році, коли українські комуністи, бажаючи ізолюватися від "надто радикального" Єльцина, раптом, підтримали прагнення "Народної Ради" до незалежності.
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19.04.2025 11:23 Відповісти
І що там в разі порушення? Послати вітькова для чергового сеансу урінотерапії?
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19.04.2025 09:25 Відповісти
нічого в разі порушення. ти як валявся на дивані, так і будеш.
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19.04.2025 09:32 Відповісти
А яким чином можна "завершити" війну?
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19.04.2025 10:08 Відповісти
"Нада просто перестать стрелять!"(С)
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19.04.2025 12:34 Відповісти
Давай без популізму тупого.Яким чином?Що ти згідний віддати рашці щоб "зупинити" війну?
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19.04.2025 13:39 Відповісти
ядерная держава может забрать все, а мы на подсосе у америке , а подсос закончился , что может? тоько самоуничтожаться, поэтому остановиться на тех рубежах которые сейчас в окопах
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19.04.2025 14:05 Відповісти
Давай без тупого драматизму і по пунктах
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19.04.2025 14:06 Відповісти
Не бреши,курво!Там було-Крим за скобки на 15р,обмеження кількості зсу до 200тис,припинення допомоги від союзників,скасування євроінтеграційних законів.віддати рашцві 4 обл.На культуру,мову,історію тобі ,судячи з того що пишеш на язику, глибоко пох,і ти згідний на розброєння щоб рашка легше було вбивати українців.Так що йди курво до біса.
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19.04.2025 14:48 Відповісти
Тампон вже відкрито перейшов на бік Сосії. Тому що б він не запропонував це будуть хотілки Ху й ла які призведуть до повного знищення України
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19.04.2025 09:44 Відповісти
Головна загроща знищення України-єрмак
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19.04.2025 10:07 Відповісти
я ж кажу!
україна у розвитку, на шість років випередила сша.
пам'ятаєте, як зе!скоморох презентував плани кроків, миру, гарантій з таємними пунктами?
спочатку, ми під час війни обрали скомороха, через шість років піндоси під час світової кризи обрали блазня.
мабуть, такий віток історії. дегенерати та імбецили захопили планету.
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19.04.2025 09:51 Відповісти
Tramp с немецкого баклан, бродяга, бездельник. 🤣🤣🤣
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19.04.2025 11:10 Відповісти
Єрмак вам нарішає.Він вже всім чим можна тільки уявити керує і всююди провал
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19.04.2025 10:06 Відповісти
Це славнозвісний план Зеленського - Ермака. В 2019 вони таке вже робили. Зброю сховати в ящики, опечатать, і щоб рядом стояв москаль (ну ладно, серб з угорцем) і контроліровал.
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19.04.2025 11:46 Відповісти
на втрачені для адекватної Цивілізації США (епохи Трумпа) натепер краще взагалі не розраховувати, ніяк.. якщо Штати не відкриють явний другий фронт на боці світового терориста-людожера Московії - то й на тому "спасибі"..
а притомного, неквапливого дідуся Байдена і США того періоду цивілізований Світ ще не раз згадає з вдячністю...
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19.04.2025 12:06 Відповісти
 
 