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Новини допомога Україні від США
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Адміністрація Трампа не обговорює питання нового пакета допомоги Україні, - NYT

сша,розвідка

Практично жодних обговорень щодо нового пакета військової допомоги Україні наразі не ведеться — принаймні до того моменту, поки не вичерпається чинна підтримка, яку проштовхнула в останні місяці адміністрація Байдена.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

За словами прихильників України в американському Конгресі, попри те, що поточна військова та фінансова підтримка України, ухвалена ще в останні місяці президентства Джо Байдена, наближається до завершення, у Білому домі та на Капітолійському пагорбі практично не ведеться жодних серйозних дискусій щодо нового пакета допомоги.

"Європейські чиновники кажуть, що вони навіть не отримали запевнень, що Сполучені Штати продовжать надавати Україні розвідувальну інформацію, яка є ключовою для її здатності завдавати ударів по російських військах та інфраструктурі", - йдеться в матеріалі

У публікації також зазначається, що фактично, коли Білий дім сьогодні говорить про свої відносини з Україною, він зазвичай говорить радше про те, що він отримує, а не про те, що планує дати.

Після подій в Овальному кабінеті Сполучені Штати та Україна переглядають угоду про американські інвестиції та доступ до українських корисних копалин.

Одним з прикладів називається угода про доступ до стратегічних природних ресурсів України, яка зараз активно розглядається. На це пішло майже 6 тижнів – щоб переписати документ, який тоді так і не підписали.

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"Угода, якої Трамп справді прагне, – це угода з Росією. Але щоб досягти її, потрібно оминути Україну – або оголосивши про припинення вогню, або просто відклавши проблему вбік", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

допомога (8345) США (22818) Україна (5891) Трамп Дональд (5630)


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Топ коментарі
+40
Гріх на Байдена щось вякати, тим більше порівняно з трампом. Байден не визнавав Крим русаковським,як це планує трамп.
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19.04.2025 08:58
+21
А що ви чекали від Краснова?
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19.04.2025 07:33
+19
Віддати УСЕ , щоб отримати дулю?
Оце так угода - "сдєлка вєка"(
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19.04.2025 07:30
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Байден допомогу Україні також давав шоб по трошки не злити кацапів
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19.04.2025 07:29 Відповісти
та хай кацапи зляться скільки влізе
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19.04.2025 07:30 Відповісти
Гріх на Байдена щось вякати, тим більше порівняно з трампом. Байден не визнавав Крим русаковським,як це планує трамп.
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19.04.2025 08:58 Відповісти
Оба сливают Украину, только один медленно, другой быстрее.
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19.04.2025 20:55 Відповісти
Ти мага-скот , прикрий рота і не вякай на того без кого ЗСУ воювали б лопатами
Паскуда, хр-р-р тьфу
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19.04.2025 10:30 Відповісти
Слухай сюди, біжутерія дешева, ти пащу прикрий і більше не роззявляй її на Українців .
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20.04.2025 15:21 Відповісти
Немає ніякого "також", бо трампісти не просто ні×ера не давали, а місяцями блокували допомогу, яку просували демократи на чолі з Байденом.
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19.04.2025 12:25 Відповісти
Можу тільки повторити те, що писав ще раніше щодо таких закидів - ви ще згадуватимете дідуся Джо як найліпшого та найефективнішого друга і помічника України. Чим далі - тим більше буде ностальгія за райдужними байденівськими часами. Мерзота, яка зараз прийшла до влади в США, ще тільки розминається, якщо її вчасно не скинуть з трону, ще й не такого нароблять.
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19.04.2025 23:51 Відповісти
Віддати УСЕ , щоб отримати дулю?
Оце так угода - "сдєлка вєка"(
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19.04.2025 07:30 Відповісти
навіщо твій зе таку погану угоду підписує?
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19.04.2025 08:13 Відповісти
Поки що ніхто нічого не підписав. Ще й ратифікувати потрібно. Та й там такий загальний мутняк, що реально можна ігнорувати.
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19.04.2025 08:25 Відповісти
чим погана
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19.04.2025 09:47 Відповісти
не знаю, спитайте у бота Isolda Peres
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19.04.2025 09:56 Відповісти
так ты же сам написал что погана угода...
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19.04.2025 09:59 Відповісти
де я таке стверджував? давай цитату з мого комента
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19.04.2025 10:03 Відповісти
Ну так очевидно ж що мир скоро, а Америка робиться знову великою.
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19.04.2025 07:30 Відповісти
А що ви чекали від Краснова?
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19.04.2025 07:33 Відповісти
нічого не чекали, трамп президент іншої країни, на іншому континенті
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19.04.2025 08:21 Відповісти
А від Буратіно?
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19.04.2025 09:44 Відповісти
До добросусідських відносин з рашкою Трамп рветься - путлєр хороший хлопець - Трамп - Україна побоку
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19.04.2025 07:44 Відповісти
Теперь когда держслужбовцям не из чего будет платить жирные зарплаты они будут продолжать красиво сидеть в тылу или таки им выдадут лопаты и отправят на фронт?
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19.04.2025 07:45 Відповісти
Не переживай , з українських гусаків ще є що вискубти. А якщо не буде чого,то є ще армія , там гетьманцев трохи поскубе, щоб не "жирували".
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19.04.2025 09:41 Відповісти
Європейці та японці дають кредити. Так що пєнси і бюджетними можуть спати спокійно.
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19.04.2025 10:40 Відповісти
Там на всех не хватит.
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19.04.2025 10:57 Відповісти
Трампон в последнее время упоминается на 3-м месте после }{уйла и Янелоха.
И по вреду для Украины он уже вышел на 3-е место после этих же уродов.
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19.04.2025 07:48 Відповісти
Судячи з того, як старий пирдун, начальник Білого дурдому Трампон веде себе паред фюрером кацапського недорейху ******, практично кукурікаючи те, що каже кацапська пропоганда, напрошується сумний для старого пирдуна Трампона висновок. Трампон був кілька роз в москві. Він мілліардер, який приїхав розважитись до північних папуасів-кацапів, і пустився, як кажуть на телячому наречії, во все тяжкие, глупо надіясь що від кацапских диких племен, населяющих москву не буде нічого відомо в штатах. Але всі його пригоди з хлопчиками по виклику фільмувало ФСБ (КГБ). І тепер фюрер кацапії ***** в черговий раз попередило старого пирдуна Трампона, що за любий наїзд на кацапію буде викладено на загал всі його пригоди в москві.
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19.04.2025 07:52 Відповісти
Tа плювати Трамп хотів на ці відео де він розважається в готелі Ріц. А тримає його за одне місце путін рабсійськими грошима, за допомогою яких Трамп кілька разів виходив із банкрутств.
як ви думаєте чому Трамп( єдиний з президентів Америки) робить усе, щоб не показувати свої податки ?
Тому що в Америці не сплачені податки - це дуже великий злочин.
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20.04.2025 20:18 Відповісти
Є такий жарт, що трамп тріпер не підхопить,- тому що він гандон…. Як кажуть, в кожному жарті є доля правди, і не мала….
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19.04.2025 07:59 Відповісти
Трамп, як і Путін, не безсмертні. Їм обом хочеться двіжухі, погріти старі кістки. Оба на "велічії" сильно впали в маразм. Обом Україна фактом існування заважає в в шахи гратися. Тут головне втриматись та не просрати все на 1000 років вперед.
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19.04.2025 07:59 Відповісти
А чого втриматись а не діяти? Терпіли, ждуни? Освальд 2 краще ніж байки "Кава в Ялті". Правда, пан Буданов? Так на скрижалях історії запишетесь на 1000 років вперед. А не вляпаєтесь фантазіями.
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20.04.2025 07:32 Відповісти
Що робить ця шайка це вже давно ясно та пох.Інше питання: як далі буде,що ЄС думає та робить(((
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19.04.2025 07:59 Відповісти
Поки членами ЄС є Угорщина, Словаччина та Сербія підповзає, ЄС нічого путнього зробити не зможе.
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20.04.2025 20:22 Відповісти
Вони змушені будуть щось міняти в своєму законодавстві,бо з такою організацією,вони навіть у війні з кимось іншим самі,будуть довго розгойдуватися.
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20.04.2025 21:30 Відповісти
Ви маєте рацію, навіть якщо на них нападуть вони будуть довго з'ясовувати чому горезвісна 5 поправка не працює.
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20.04.2025 23:24 Відповісти
у травні Канадою займеться, потім у червні Панамою, а у липні Гренландією. Скрізь будуть пабєди.
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19.04.2025 07:59 Відповісти
А якщо не вийде, то піде далі
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19.04.2025 08:38 Відповісти
далі теж будуть адні пабєди. Потім все накриється золотим куполоммідним тазом.
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19.04.2025 08:42 Відповісти
Якби я у середні віки був президентом, то Гренландія не стала би данською, а стала б американською...
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19.04.2025 08:48 Відповісти
В світлі останнії новин, не здивуюсь якщо йде обговорення пакету допомоги рф
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19.04.2025 08:02 Відповісти
Трамп вже допоміг рф, ху@ло вилізло з бункеру і святкує перемогу на дипломатичному рівні.
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19.04.2025 09:34 Відповісти
Цікаво- чи поїде таки Трамп на 9 травня до мацкви..?!
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19.04.2025 09:57 Відповісти
Звичайно, не обговорює. Оскільки в ООН Штати голосують в компанії світових паріїв, не здивуюся, якщо пакети допомоги вони надаватимуть кацапам, братам по голосуванню.
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19.04.2025 08:19 Відповісти
Хлопці, почитайте Павла Штепу , у нього повний розклад про США.
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19.04.2025 08:24 Відповісти
Просим Бога щоб руде здохло…
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19.04.2025 08:25 Відповісти
А зелене? А пляшиве?
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19.04.2025 08:57 Відповісти
Тю, тут добре, що краснов кацапав зброю не передає. Поки ще...
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19.04.2025 08:28 Відповісти
Вже читав у коментах на Ютюбі як рассєянці просто мріють про поставки зброї із США...наче й дурня-:але таке Трамп може вчудити...☹️
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19.04.2025 09:56 Відповісти
Влітку допомога Байдена закінчиться і Трампон може сміливооголошувати ***** своїм партнером. Покі не може, бо американська зброя вбиває його орків і у рудого зв'язані руки для обійм з кремлівським ліліпутом. Зато коли допомога закінчиться вони нарешті зіграють у гольф на хокейній арені.
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19.04.2025 08:51 Відповісти
Як би зараз не говорили про Байдена,але він таки допомагав Україні...а палки в колеса ставили саме республіканці...проте наша дипломатія в США прос&&а все після виборів у США...тепер найвеличніший намагається посваритися і з Китаєм...оце страшно,бо без США та Китаю ми приречені...ЄС навряд чи зможе повноцінно нам допомагати...
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19.04.2025 09:54 Відповісти
Чмоня робитиме все що накажуть, аби в нього не відібрали накрадене. А трампон може відібрать на раз два.
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20.04.2025 01:07 Відповісти
а чего от шизофреничного подонка ожидать?
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19.04.2025 10:08 Відповісти
"США не обсуждает вопрос нового пакета помощи Украине,"

Зато активно обсуждает "сделки" с кремлевскими террористами...
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19.04.2025 10:10 Відповісти
Трампоно-піндоси вирішили повністю здати Україну кремлівському пуйлу!
Тому, - ніяких рідкоземельних корисних копаин янкісам!
В Україні повністю призупинити роботу навчальних, виховних, наукових, культурних, спортивних закладів!
Оголосити повну, безумовну загальну мобілізацію населення, й можливо від 18 до 65 років включно, без всіляких міфічних відстрочок, всі наявні фінансові, майнові, людські ресурси спрямувати на оборону України, бо в противному випадку - Україні просто буде кінець!
Путін іде на ескалацію бойових дій!!!
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19.04.2025 11:57 Відповісти
Іди мобілізуйся просто завтра зрання. Тоді ніхтт більше не знадобиться - ти всіх порвеш
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20.04.2025 01:09 Відповісти
Проблема України - це не підтримка США під час війни: європейці будуть здатні допомогти щонайменше фінансово і в певній мірі зброєю - і цього буде достатньо для стримування агресора. Основна проблема буде після війни: пора зняти рожеві окуляри і усвідомити, що 800-900 млрд. дол. прямих збитків від війни ніхто Україні компенсовувати після закінчення бойових дій не буде. А це - колосальний тягар для країни і виклик не менший, ніж самі бойові дії.
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19.04.2025 12:35 Відповісти
Так. І тому війна не закінчиться ніколи.
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19.04.2025 12:54 Відповісти
Пиндосы!!!
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19.04.2025 14:04 Відповісти
Трамп є президент миру, а не вiйни!
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19.04.2025 17:51 Відповісти
🤢🤢🤢
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20.04.2025 23:03 Відповісти
От неуки, а кажуть що американці найкраще вміють грати в покер, а ці навіть поблефувати не додумались, а як би сказали, якщо не буде запинки, ми відправляюмо їм все що вони забажали і не тільки Петріоти та і Атакамси а й Томагавки, і 300 Бредлі, і Ф-16 блок 70 з усіма ракетами, оце був би разговор.
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19.04.2025 19:28 Відповісти
Куда подевались адепты Трампа , его администрации ?
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19.04.2025 20:45 Відповісти
Я тут зараз, питай, що хочеш? Мабуть інвестиції, мані, 100% прибуток від надр яких ніхто не бачив, авіаносці, тамагавки, тощо? Ти гроші на костюм та граватку вже знайшов?
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20.04.2025 07:19 Відповісти
О чем соглашения по ископаемым вернуть долг, так на 3 буквы это посылается и списывается. Какие соглашения Зелинский подписывает если ни чего взамен не дается . Трамп это союзник россии , его только дурить надо и не дай бог пустить в Украину финансово
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19.04.2025 21:06 Відповісти
Після істинно великого Рейгана США трансформувались у ще одну "Імперію Зла", поруч з Московією та маоїстським Китаєм. Тому абсолютний "чемпіон" світу із збиття пасажирських літаків, кремлівський карлик Путлер, і, він же, організатор цілеспрямованого вбивства 4-х млн. невинних людей (в Україні, Сірії, Лівії, Малі, Польщі, Нідерландах, Малайзії, Індонезії...) для гомункулуса Трампа є просто "хорошим хлопцем"... Святотатство на найвищому рівні ! Гітлер взагалі не збивав пасажирських літаків, а духовний "бацька" Пуйла, сталін, зробив це лише двічі.
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20.04.2025 16:46 Відповісти
До влади в Білому домі, прийшли агенти кремля…
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20.04.2025 17:07 Відповісти
а на банкову?😀
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20.04.2025 18:56 Відповісти
То вже давно…
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20.04.2025 22:28 Відповісти
 
 