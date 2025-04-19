Адміністрація Трампа не обговорює питання нового пакета допомоги Україні, - NYT

Практично жодних обговорень щодо нового пакета військової допомоги Україні наразі не ведеться — принаймні до того моменту, поки не вичерпається чинна підтримка, яку проштовхнула в останні місяці адміністрація Байдена.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

За словами прихильників України в американському Конгресі, попри те, що поточна військова та фінансова підтримка України, ухвалена ще в останні місяці президентства Джо Байдена, наближається до завершення, у Білому домі та на Капітолійському пагорбі практично не ведеться жодних серйозних дискусій щодо нового пакета допомоги.

"Європейські чиновники кажуть, що вони навіть не отримали запевнень, що Сполучені Штати продовжать надавати Україні розвідувальну інформацію, яка є ключовою для її здатності завдавати ударів по російських військах та інфраструктурі", - йдеться в матеріалі

У публікації також зазначається, що фактично, коли Білий дім сьогодні говорить про свої відносини з Україною, він зазвичай говорить радше про те, що він отримує, а не про те, що планує дати.

Після подій в Овальному кабінеті Сполучені Штати та Україна переглядають угоду про американські інвестиції та доступ до українських корисних копалин.

Одним з прикладів називається угода про доступ до стратегічних природних ресурсів України, яка зараз активно розглядається. На це пішло майже 6 тижнів – щоб переписати документ, який тоді так і не підписали.

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"Угода, якої Трамп справді прагне, – це угода з Росією. Але щоб досягти її, потрібно оминути Україну – або оголосивши про припинення вогню, або просто відклавши проблему вбік", - йдеться в повідомленні.

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