Зеленський після доповіді Сирського: на частині напрямків "великоднє перемир’я" Путіна не діє, на частині - тихіше

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті після оголошеного Росією так званого "великоднього перемир'я".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву глави держави.

"Фіксуємо реальну ситуацію на всіх напрямках. Курщина та Білгородська область – на цю територію великодні заяви Путіна не розповсюдились. Бойові дії тривають, російські удари продовжуються. На частині напрямків на фронті також продовжує звучати російська артилерія, а не обіцянка тиші від російського керівника. Застосовуються російські дрони. На частині напрямків тихіше", - розповів президент.

Зеленський наголосив, що дії України є та будуть дзеркальними.

"Пропозиція 30-денної повної та безумовної тиші – на столі, відповідь повинні дати в Москві. Україна разом із нашими партнерами готова максимально конструктивно рухатись до миру, але потрібна відповідна готовність Росії", - сказав глава держави.

Він додав, що очікує оновлення інформації з фронту в доповідях на 00:00.

"Найголовніше – зараз очевидно, хто насправді був причиною війни весь цей час. Щойно Путін справді наказав зменшити кількість і жорстокість ударів, бойових дій та вбивств стало менше. Єдине джерело цієї війни та її затягування – у Росії", - додав український лідер.

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Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

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