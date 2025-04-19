Речниця ЄК Гіппер про "великоднє перемир’я": ЄС хоче бачити докази того, що Росія припинила агресію в Україні

Росія може негайно припинити війну проти України, якщо захоче.

Про це заявила головна речниця Європейської комісії з питань закордонних справ і безпеки Аніта Гіппер, передає Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Європейський Союз обережно відреагував на оголошення диктатором РФ Володимиром Путіним 30-годинного "великоднього перемир'я" у війні проти України.

"Росія має репутацію агресора, тому спочатку ми повинні побачити реальне припинення агресії і чіткі дії для забезпечення тривалого припинення вогню", - заявила речниця ЄК.

Гіппер нагадала, що минуло більше місяця відтоді, як Україна погодилася на безумовне припинення вогню.

"Росія може зупинити цю війну в будь-який момент, якщо вона дійсно цього хоче... Ми продовжуємо підтримувати Україну в досягненні тривалого, справедливого і всеосяжного миру",- заявила вона.

Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

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