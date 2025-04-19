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Новини Путін оголосив Великоднє перемир’я
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Британія закликала РФ до повного припинення вогню, "а не лише одноденної паузи"

Британія про Великоднє перемир’я

Міністерство закордонних справ Великої Британії на тлі оголошеного російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я закликало Росію дотримуватися повного припинення вогню в Україні, "а не лише одноденної паузи".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Україна взяла на себе зобов'язання щодо повного припинення вогню. Ми закликаємо Росію зробити те саме", - заявив представник британського МЗС.

За його словами, така пауза дозволить вести переговори про справедливий і міцний мир.

"Зараз настав час для Путіна показати, що він серйозно ставиться до миру, припинивши своє жахливе вторгнення", - наголошується в заяві МЗС Великої Британії.

Також читайте: Незрозуміло, як РФ дотримуватиметься короткого перемир’я, - глава МЗС Італії Таяні

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Автор: 

Велика Британія (5581) росія (65162) перемир’я (942)


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Топ коментарі
+3
а куди ж тоді кацапи б\к будуть дівати?
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19.04.2025 23:02
+3
Та навіть і одноденного не зміг зробити. Це симуляція перемирʼя.
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19.04.2025 23:03
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а куди ж тоді кацапи б\к будуть дівати?
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19.04.2025 23:02 Відповісти
Та навіть і одноденного не зміг зробити. Це симуляція перемирʼя.
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19.04.2025 23:03 Відповісти
розпочався процес "замороження війни" на територіїУкраїни із більш.як 20% окупованої рашистським вбивцею українського народу .української території...
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19.04.2025 23:08 Відповісти
Ничего кроме очередного трёпа не началось. Или вы с Путиным на одной аквадискотеке сейчас?
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20.04.2025 02:38 Відповісти
""язичник" куйло Тебе розуміє, я ні .Коли Україна буде в міжнародно визнених границях,тоді щось будеш "молоти" ,поки що ПТН-ПНХ
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20.04.2025 10:42 Відповісти
Т.е просто несёте чушь. Понятно, но ожидаемо.
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20.04.2025 19:20 Відповісти
якщо в людини відсутні аргументи- це рашистький посіпака .
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20.04.2025 23:31 Відповісти
Не могу с вами согласиться. Отсутствие у вас аргументов не делает вас рашистом. Скорее всего вы просто не разбираетесь в вопросе.
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20.04.2025 23:34 Відповісти
проходь мені "прорашистське "согласіє" і даром без потреби.Границі України визнані світовою спільнотою-міжнародно визнаний аргумент.який прорашистські покидьки таким не вважають.
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20.04.2025 23:41 Відповісти
Солнце - это звезда...
Поэтому в борщ добавляют буряк)))
Только тупой не признает это аргументом.
Проспитесь, или поменяйте очки и прочтите переписку заново.
Вы утверждаете, что начался процесс "замороження війни".
Я же утверждаю, что ничего не началось и нет никаких признаков того, что в ближайшее время начнется.
И это было ясно ещё до всяких трампоновских сделок.
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21.04.2025 00:25 Відповісти
а Британія не в змозі, чи не хоче, як і всі інші, сказати що є насправді причиною війни?
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19.04.2025 23:11 Відповісти
Так ніззя. Це ж ще й дипломатичні стосунки рвати доведеться....
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19.04.2025 23:24 Відповісти
Борщ ,без буряка-"щи".Я же утверждаю, что ничего не началось и нет никаких признаков того, что в ближайшее время начнется.
И это было ясно ещё до всяких трампоновских сделок.-https://censor.net/ua/news/3547849/ssha-tysnut-na-********-z-vymogoyu-vidreaguvaty-na-propozytsiyu-administratsiyi-trampa-Твої "утвєрждєнія" дешевші ,ніж шкарлупа пасхальн6ої крашанки
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21.04.2025 09:31 Відповісти
 
 