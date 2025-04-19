Британія закликала РФ до повного припинення вогню, "а не лише одноденної паузи"

Міністерство закордонних справ Великої Британії на тлі оголошеного російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я закликало Росію дотримуватися повного припинення вогню в Україні, "а не лише одноденної паузи".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Україна взяла на себе зобов'язання щодо повного припинення вогню. Ми закликаємо Росію зробити те саме", - заявив представник британського МЗС.

За його словами, така пауза дозволить вести переговори про справедливий і міцний мир.

"Зараз настав час для Путіна показати, що він серйозно ставиться до миру, припинивши своє жахливе вторгнення", - наголошується в заяві МЗС Великої Британії.

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Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.