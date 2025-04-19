Незрозуміло, як РФ дотримуватиметься короткого перемир’я, - глава МЗС Італії Таяні

Будь-який сигнал до миру є важливим, але нині незрозуміло, як Росія дотримуватиметься короткого перемир'я.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ANSA, про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"Будь-який сигнал до миру є важливим, як я завжди кажу, заохочувати всі сторони до переговорів. Незрозуміло, як Росія дотримуватиметься короткого перемир'я, тоді як Путін повинен ухвалити рішення, щоб остаточно припинити війну, яку він розпочав", - зазначив Таяні.

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Він зауважив, що російський диктатор Володимир Путін повинен позитивно відповісти на пропозицію президента Трампа і зробити можливим справжнє припинення вогню.

"Мир має бути справедливим і тривалим", - додав Таяні, коментуючи оголошене Путіним "Великоднє перемир'я".

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Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.