УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12318 відвідувачів онлайн
Новини Путін оголосив Великоднє перемир’я
1 446 11

Незрозуміло, як РФ дотримуватиметься короткого перемир’я, - глава МЗС Італії Таяні

Таяні про Великоднє перемир’я

Будь-який сигнал до миру є важливим, але нині незрозуміло, як Росія дотримуватиметься короткого перемир'я.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ANSA, про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"Будь-який сигнал до миру є важливим, як я завжди кажу, заохочувати всі сторони до переговорів. Незрозуміло, як Росія дотримуватиметься короткого перемир'я, тоді як Путін повинен ухвалити рішення, щоб остаточно припинити війну, яку він розпочав", - зазначив Таяні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально, - Зеленський

Він зауважив, що російський диктатор Володимир Путін повинен позитивно відповісти на пропозицію президента Трампа і зробити можливим справжнє припинення вогню.

"Мир має бути справедливим і тривалим", - додав Таяні, коментуючи оголошене Путіним "Великоднє перемир'я".

Також читайте: ЗСУ отримали наказ припинити вогонь після початку "Великоднього перемир’я", - BBC

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Автор: 

Італія (1573) росія (65162) перемир’я (942) Таяні Антоніо (70)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
ніяк.
показати весь коментар
19.04.2025 22:32
+5
Понти. Як і усьо кацапське , особливо путінське.
показати весь коментар
19.04.2025 22:33
+3
А що ще і дотримуватися треба? москалі таке хіба хоч раз робили?

З.І.думаю як завжди дотримуватися будуть ,підтягувати сили і готуватися до штурмів
показати весь коментар
19.04.2025 22:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ніяк.
показати весь коментар
19.04.2025 22:32 Відповісти
Понти. Як і усьо кацапське , особливо путінське.
показати весь коментар
19.04.2025 22:33 Відповісти
А що ще і дотримуватися треба? москалі таке хіба хоч раз робили?

З.І.думаю як завжди дотримуватися будуть ,підтягувати сили і готуватися до штурмів
показати весь коментар
19.04.2025 22:38 Відповісти
перемір'я це гра в одну "калітку", в нашу. І навіть, якщо Україна на 100% буде дотримуватися тиші, орки вагадають щось на кшталт Норд-Оста або Крокуса
показати весь коментар
19.04.2025 22:39 Відповісти
отак і дотримується - над Києвом і областю працює ППО.
показати весь коментар
19.04.2025 22:39 Відповісти
Він досі не розуміє, за що ботоксного опариша назвали ×уйлом.
показати весь коментар
19.04.2025 22:45 Відповісти
та ніяк- це все ложь, піздьож і провокація. НУ як завжди
показати весь коментар
19.04.2025 22:48 Відповісти
І це на фоні того що Німеччина збиралася на днях передати Україні Тауруси. Ну тепер точно забудьте. Які вам Тауруси якщо у вас перемир'я. Ху*йло крутить всіма як хоче. Я просто дивуюсь скільки в світі дебілів йому вірять
показати весь коментар
19.04.2025 22:54 Відповісти
Роблять вигляд, що вірять
показати весь коментар
19.04.2025 23:23 Відповісти
***** на це х*йло і розраховував. Заявити про припинення вогню на 30 хвилин. Поки ця новина дійде до західних ЗМІ та чиновників він вже розх*яре пів України. Поки вони знов зясують що х*йло нічого не припиняв він знову якусь муйню заяве і так по кругу...
показати весь коментар
19.04.2025 23:37 Відповісти
 
 