ЗСУ отримали наказ припинити вогонь після початку "Великоднього перемир’я", - BBC

Українські війська нібито отримали наказ припинити вогонь і фіксувати порушення з боку Росії після початку дії так званого "Великоднього перемирʼя".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC із посиланням на джерело в ЗСУ.

Так, за словами старшого офіцера, і його підрозділ, і інші отримали наказ припинити вогонь по російських позиціях через хвилини після того, як мало почати діяти оголошене Росією "Великоднє перемир'я".

Також, за його словами, наказано збирати фото- та відеодокази порушень перемир'я і відкривати за необхідності вогонь у відповідь.

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Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.