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Новини Путін оголосив Великоднє перемир’я
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ЗСУ отримали наказ припинити вогонь після початку "Великоднього перемир’я", - BBC

Великоднє перемир’я

Українські війська нібито отримали наказ припинити вогонь і фіксувати порушення з боку Росії після початку дії так званого "Великоднього перемирʼя".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC із посиланням на джерело в ЗСУ.

Так, за словами старшого офіцера, і його підрозділ, і інші отримали наказ припинити вогонь по російських позиціях через хвилини після того, як мало почати діяти оголошене Росією "Великоднє перемир'я".

Також, за його словами, наказано збирати фото- та відеодокази порушень перемир'я і відкривати за необхідності вогонь у відповідь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС про "Великоднє перемир’я" Путіна: будемо дивитися на дії, а не слова

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Автор: 

бойові дії (3804) перемир’я (942) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+26
Цікаво, а хто ж підписав такій ******** наказ?
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19.04.2025 21:41
+18
А кацапи і не припиняли. Зечмо походу підсмоктує трампону. Зелебобу добре опустили після прийому в білому домі став шолковий. На всі угоди іде які трамп тільки не забажає.
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19.04.2025 21:37
+18
Як робилось з травня 2019 року?
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19.04.2025 21:55
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А кацапи і не припиняли. Зечмо походу підсмоктує трампону. Зелебобу добре опустили після прийому в білому домі став шолковий. На всі угоди іде які трамп тільки не забажає.
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19.04.2025 21:37 Відповісти
Наказ поки на словах по всіх бригадах, поки без документів-припинити вогонь.

Але дали добро стріляти у відповідь.

Поки дуже ТИХО.
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19.04.2025 22:09 Відповісти
Сьогодні хтось НЕ загине. І лише за це я ЗА перемир'я.
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19.04.2025 22:16 Відповісти
це капець. яке стидовисько. яке перемирья. для нашої влади вже нема Мелітополя, Скадовська, Бердянська, Геніческа. Хай ідуть у відставку. стидоба і ганьба!!!!!!
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19.04.2025 23:45 Відповісти
Цікаво, а хто ж підписав такій ******** наказ?
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19.04.2025 21:41 Відповісти
Той, хто раніше перетер цю тему з Путіним.
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19.04.2025 21:44 Відповісти
Невже тупий путініерштейн Віткофф?
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19.04.2025 21:54 Відповісти
невже ти думаєш що Віткофф міг підписати наказ щоб ЗСУ перестали стріляти?
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19.04.2025 22:02 Відповісти
Хфедя, я запитав - хто?
Отримав відповідь - той хто перетер з ******.
Зробив припущення шо це Віткофі, який останійперитірав з ******.
Маєш відповідь хто то напиши ПІБ.
А взагалі Хведя, таким як ти, шо живуть без почуття гумору, треба жити з психіатром.
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19.04.2025 22:21 Відповісти
"сирий"
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19.04.2025 23:11 Відповісти
Нужно ещё гуманно и миролюбиво откатиться на 100 километров. Чтобы понравиться западным друзьям.
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19.04.2025 21:43 Відповісти
Як робилось з травня 2019 року?
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19.04.2025 21:55 Відповісти
А з травня 2019 року, відводились війська щоб "панравитца запальним друз'ям", чи не навпаки було ? Може то робилось ще і для того, щоб "пасматрєть в глаза" нібито "
западним друз'ям" чи кому, дехто хотів подивитись ?
Відповідаючи "Як робилось з травня 2019 року?" , можна сприйняти двояко, ніби це на підтримку висловлювання "belge", або навпаки проти висловлювання "belge", в залежності від того, хто в якій більше "інформаційній бульбашці", бо московити працюють і в цьому напрямку, перевертаючи сенси.
Тай таке.
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20.04.2025 03:57 Відповісти
а "западные друзья" потом границу перекроют и всех "нелегальных мигрантов" отправят домой (на Колыму) и правильно сделают в общем то. может даже мамам (и детям) с Америки достанется.
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19.04.2025 21:56 Відповісти
Зелене гівно таке гівно. Все робить таємно, зачинившись з Ермаком в сортирі.
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19.04.2025 21:43 Відповісти
Тепер в США є власний Ермак.
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19.04.2025 22:14 Відповісти
Kakoie ta deja vu .....🤦‍♂️
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19.04.2025 21:44 Відповісти
Якщо, це правда, то Верховноголовнокомандувач, навіть не здивував...
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19.04.2025 21:44 Відповісти
Повідомляють про вибухи в Харькові...
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19.04.2025 21:45 Відповісти
Та сирену у Києві
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19.04.2025 22:01 Відповісти
Що, і по кацапських дронах та ракетах не будуть бити? 🤔
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19.04.2025 21:45 Відповісти
Мабуть і по кацапських байкерах, які будуть мирно їхати на наші позиції. Мабуть, потім, як вони доїдуть, будуть битися на кулаках...
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19.04.2025 23:40 Відповісти
А яку альтернативу пропонують героїчні незламні коментатори цьому "перемир' ю " ?
Хотілося б чіткий план від них з цифрами - а то гівно накидати на вентилятор незламної боротьби з тилу - це я бачу в нас потужні резерви є...
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19.04.2025 21:47 Відповісти
Якщо на фронті дійсно https://www.unian.ua/world/peremir-ya-putina-chehiya-pershoyu-vidreaguvala-na-velikodnye-peremir-ya-12982830.html запанує повна тиша, Україна пропонує подовжити її і по закінченню великодньої доби 20 квітня надалі. З такою пропозицією https://t.me/V_Zelenskiy_official виступив український президент Володимир Зеленський.
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19.04.2025 21:51 Відповісти
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19.04.2025 21:52 Відповісти
Якщо твій план - стояти раком і сракою ловити кулі, то знай, що в цій позі ти виглядаєш по-дебільному.
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19.04.2025 22:26 Відповісти
Чіткий план у мене є. Нам потрібно негайно витягти 4 пікапи з дороги в лісі біля малих Проходів, на самих дорогах, користуючись затишшям (в чому я дуже сумніваюсь), роздискувати колії і вкатати дорогу, бо там пікапам доводиться повзати днищем, як равликам... Рибальськими сітями затягти "відкритку" в лісі, завести БК і БК і БК, поки є можливясть... Але толку то з плану - я отримав кілька днів побути вдома, до понеділка, ясно, що нічого не буде зроблено. Та і перемир'я реального теж не буде...
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19.04.2025 22:41 Відповісти
Це самий притомний коментар з усіх)))
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19.04.2025 23:11 Відповісти
те,що Ти пропонуєш відписати окуповані українські території рашисту, вже ясно
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19.04.2025 23:14 Відповісти
Я за те щоб відвоювати - коли плануєш штурмувати Крим і Донбас ? Ми тут всі тебе підтримаємо
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19.04.2025 23:38 Відповісти
"мрию" так бы эвакуировали, ну или хотя бы холопов. или оружие возмездия разрабатывали что ли.
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19.04.2025 21:54 Відповісти
Тобто наших хлопців будуть вбивати,а ми мовчати.Зрозуміло що весь світ також.
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19.04.2025 21:55 Відповісти
Сдурел гавнокомандыватель... Неужели мало было уроков...
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19.04.2025 21:57 Відповісти
А зараз у Києві прозвучала тревого, мабуть це учбова. Дякую що не перестають нас дивувати
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19.04.2025 22:00 Відповісти
вже були шатли до Перекопа, мало?
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19.04.2025 22:03 Відповісти
Якщо не відбивати штурми(не стріляти),то кацапня на моциках ітд,приїде впритул і займе вигідні позиції.
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19.04.2025 22:05 Відповісти
О, знову ігри ідіотів починаються, повертаються 14-20-ті роки
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19.04.2025 22:05 Відповісти
Знов в очко ***** ЗЄ дивиться.
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19.04.2025 22:09 Відповісти
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19.04.2025 22:18 Відповісти
Сподіваюсь зсу поклали *** на злочинний наказ
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19.04.2025 22:19 Відповісти
Да ПНХ Зеля. А за вбитих рашистами в цей день ти будеш відповідати?
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19.04.2025 22:26 Відповісти
Колись вже було таке "перемир'я". Відомо чим закінчилося...
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19.04.2025 22:26 Відповісти
Якщо це правда,то це самогубство.
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19.04.2025 22:27 Відповісти
Також, за його словами, наказано збирати фото- та відеодокази порушень перемир'я і відкривати за необхідності вогонь у відповідь.
В жопу ти ці докази ф фото і відео засунеш. Це ж було вже. Всі тільки посміялись а Україна втратила території
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19.04.2025 22:29 Відповісти
Нарешті. Хоча залежить від Москви скільки протримається. ТЦК в траурі.
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19.04.2025 23:04 Відповісти
Так для тебе ворог ТЦК,а не путінська рашка???
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20.04.2025 08:42 Відповісти
Рашка далеко, тцк під під'їздом.
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20.04.2025 11:41 Відповісти
ахахахахаха
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19.04.2025 23:04 Відповісти
 
 