ЗСУ отримали наказ припинити вогонь після початку "Великоднього перемир’я", - BBC
Українські війська нібито отримали наказ припинити вогонь і фіксувати порушення з боку Росії після початку дії так званого "Великоднього перемирʼя".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC із посиланням на джерело в ЗСУ.
Так, за словами старшого офіцера, і його підрозділ, і інші отримали наказ припинити вогонь по російських позиціях через хвилини після того, як мало почати діяти оголошене Росією "Великоднє перемир'я".
Також, за його словами, наказано збирати фото- та відеодокази порушень перемир'я і відкривати за необхідності вогонь у відповідь.
Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.
Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.
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Але дали добро стріляти у відповідь.
Поки дуже ТИХО.
Отримав відповідь - той хто перетер з ******.
Зробив припущення шо це Віткофі, який останійперитірав з ******.
Маєш відповідь хто то напиши ПІБ.
А взагалі Хведя, таким як ти, шо живуть без почуття гумору, треба жити з психіатром.
западним друз'ям" чи кому, дехто хотів подивитись ?
Відповідаючи "Як робилось з травня 2019 року?" , можна сприйняти двояко, ніби це на підтримку висловлювання "belge", або навпаки проти висловлювання "belge", в залежності від того, хто в якій більше "інформаційній бульбашці", бо московити працюють і в цьому напрямку, перевертаючи сенси.
Тай таке.
Хотілося б чіткий план від них з цифрами - а то гівно накидати на вентилятор незламної боротьби з тилу - це я бачу в нас потужні резерви є...
В жопу ти ці докази ф фото і відео засунеш. Це ж було вже. Всі тільки посміялись а Україна втратила території