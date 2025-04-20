"Великоднє перемир’я" Путіна стало легкою дипломатичною перемогою Кремля, - WSJ

Оголошене російським диктатором Володимиром Путіним короткострокове "великоднє перемир’я" на тлі погроз США відмовитися від зусиль з урегулювання війни в Україні стало для Кремля легкою дипломатичною перемогою.

Про це повідомляє Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, заява російського диктатора про запровадження так званого великоднього перемир’я, яке має тривати 30 годин, прозвучала наступного дня після того, як адміністрація Дональда Трампа пригрозила припинити участь у переговорах щодо припинення вогню.

За словами аналітиків, короткочасна пропозиція про припинення вогню "стала легкою дипломатичною перемогою Путіна, спробою завадити американській стороні вийти з переговорів і способом позиціонувати себе як лідера, який найбільше хоче миру".

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Водночас заява Путіна може свідчити про його відхід від колишньої жорсткої риторики, в якій він наполягав на необхідності усунення так званих "першопричин" війни перед будь-якими паузами в бойових діях. Як зазначила старша наукова співробітниця Центру Карнегі "Росія-Євразія" Тетяна Станова, така коротка пауза дає змогу Путіну зберегти ініціативу і одночасно створити видимість миролюбності, не послаблюючи власних позицій.

Ще в березні Україна підтримала пропозицію США щодо повної й негайної 30-денної паузи у війні. Однак Путін відкинув цю ініціативу, стверджуючи, що будь-яка пауза на цьому етапі піде на користь Україні. Він заявив, що до припинення вогню необхідно вирішити "безліч невирішених питань".

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У п’ятницю, 18 квітня, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США готові припинити спроби врегулювати війну РФ проти України, якщо угода "не зможе бути досягнута в найближчі кілька тижнів".

Нагадаємо, напередодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що США вийдуть з мирних переговорів щодо завершення війни, якщо одна зі сторін "ускладнюватиме процес".

Напередодні державний секретар Марко Рубіо сказав, що якщо зусилля США зупинити війну в Україні проваляться протягом декількох днів, то Трампу скажуть, що переговори більше не є життєздатним варіантом.

Держсекретар США Марко Рубіо "доносив позицію президента Дональда Трампа" своїми заявами.