"Великоднє перемир’я" Путіна стало легкою дипломатичною перемогою Кремля, - WSJ
Оголошене російським диктатором Володимиром Путіним короткострокове "великоднє перемир’я" на тлі погроз США відмовитися від зусиль з урегулювання війни в Україні стало для Кремля легкою дипломатичною перемогою.
Про це повідомляє Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, заява російського диктатора про запровадження так званого великоднього перемир’я, яке має тривати 30 годин, прозвучала наступного дня після того, як адміністрація Дональда Трампа пригрозила припинити участь у переговорах щодо припинення вогню.
За словами аналітиків, короткочасна пропозиція про припинення вогню "стала легкою дипломатичною перемогою Путіна, спробою завадити американській стороні вийти з переговорів і способом позиціонувати себе як лідера, який найбільше хоче миру".
Водночас заява Путіна може свідчити про його відхід від колишньої жорсткої риторики, в якій він наполягав на необхідності усунення так званих "першопричин" війни перед будь-якими паузами в бойових діях. Як зазначила старша наукова співробітниця Центру Карнегі "Росія-Євразія" Тетяна Станова, така коротка пауза дає змогу Путіну зберегти ініціативу і одночасно створити видимість миролюбності, не послаблюючи власних позицій.
Ще в березні Україна підтримала пропозицію США щодо повної й негайної 30-денної паузи у війні. Однак Путін відкинув цю ініціативу, стверджуючи, що будь-яка пауза на цьому етапі піде на користь Україні. Він заявив, що до припинення вогню необхідно вирішити "безліч невирішених питань".
У п’ятницю, 18 квітня, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США готові припинити спроби врегулювати війну РФ проти України, якщо угода "не зможе бути досягнута в найближчі кілька тижнів".
Нагадаємо, напередодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.
Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що США вийдуть з мирних переговорів щодо завершення війни, якщо одна зі сторін "ускладнюватиме процес".
Напередодні державний секретар Марко Рубіо сказав, що якщо зусилля США зупинити війну в Україні проваляться протягом декількох днів, то Трампу скажуть, що переговори більше не є життєздатним варіантом.
Держсекретар США Марко Рубіо "доносив позицію президента Дональда Трампа" своїми заявами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
*****, що не перестає називати рудого вискочку генієм, тримає Трумпа за тупорилого жлоба, який навряд чи колись зрозуміє цю свою ідіотську роль в силу його непереборного нарцисизму та обмеженості..
вумний омериканський нАріт (на свою голову) врятував своїм вибором подихаючу недоімперію-бензоколонку і ще не раз пошкодує про свій дебільний "прикол"..
"Надо просто перестать стрелять"
"Посмотреть ***** в глаза"
"***** тоже хочет мира"
"В войне виноват предшественник, она была ему выгодна"
"Закончу войну за 24 часа\100 дней\год"
...
Никого не напоминает? Два дегенерата-нарцисса где-то похожи как две капли воды.
всіх перехитрив , а насправді Украіна йому не по зубах ,
так як ми ніколи не станемо рабами кацапів !!
Не стало.
З чого ви це взяли, придурки?
Если бы хло нанесло очередной террористический удар по го городам Украины, как на все предыдущие Пасхи, то "международное сообщество" пропустило бы это мимо ушей, как делает постоянно.
втім, як і negotiator
Всі ж притомні люди розуміють що ніякого затишшя на фронті як не було так і немає . І що ***** бреше . Трампу він звісно ще може навішати лапші на вуха , але нормальні люди все розуміють . Годину тому говорив по телефону з родичем , який воює там - на Сході ,, каже - штурмів з ранку не було , але кацапські фпв як літали повсюди , так і літають .
Якесь чмо забігло у вашу оселю і заявля, що це тепер його, ще й пропонує "перемиритись".
Що у їх вустах "мир" - це тільки відмазка і вимагання від інших поступок. А насправді - вони завжди продовжують вбивства!
Москалі ігнорують існування інших країн та не бажають насправді мирного життя!