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Новини Путін оголосив Великоднє перемир’я Великоднє перемир’я
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"Великоднє перемир’я" Путіна стало легкою дипломатичною перемогою Кремля, - WSJ

Великоднє перемир’я Путіна

Оголошене російським диктатором Володимиром Путіним короткострокове "великоднє перемир’я" на тлі погроз США відмовитися від зусиль з урегулювання війни в Україні стало для Кремля легкою дипломатичною перемогою.

Про це повідомляє Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, заява російського диктатора про запровадження так званого великоднього перемир’я, яке має тривати 30 годин, прозвучала наступного дня після того, як адміністрація Дональда Трампа пригрозила припинити участь у переговорах щодо припинення вогню.

За словами аналітиків, короткочасна пропозиція про припинення вогню "стала легкою дипломатичною перемогою Путіна, спробою завадити американській стороні вийти з переговорів і способом позиціонувати себе як лідера, який найбільше хоче миру".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія має репутацію агресора. Путін може зупинити війну у будь-який момент, - речниця Єврокомісії Гіппер

Водночас заява Путіна може свідчити про його відхід від колишньої жорсткої риторики, в якій він наполягав на необхідності усунення так званих "першопричин" війни перед будь-якими паузами в бойових діях. Як зазначила старша наукова співробітниця Центру Карнегі "Росія-Євразія" Тетяна Станова, така коротка пауза дає змогу Путіну зберегти ініціативу і одночасно створити видимість миролюбності, не послаблюючи власних позицій.

Ще в березні Україна підтримала пропозицію США щодо повної й негайної 30-денної паузи у війні. Однак Путін відкинув цю ініціативу, стверджуючи, що будь-яка пауза на цьому етапі піде на користь Україні. Він заявив, що до припинення вогню необхідно вирішити "безліч невирішених питань".

Читайте: "Великоднє перемир’я" Путіна має заспокоїти Трампа. Україну можуть звинуватити у порушенні "жесту доброї волі", - CNN

У п’ятницю, 18 квітня, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США готові припинити спроби врегулювати війну РФ проти України, якщо угода "не зможе бути досягнута в найближчі кілька тижнів".

Нагадаємо, напередодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що США вийдуть з мирних переговорів щодо завершення війни, якщо одна зі сторін "ускладнюватиме процес".

Напередодні державний секретар Марко Рубіо сказав, що якщо зусилля США зупинити війну в Україні проваляться протягом декількох днів, то Трампу скажуть, що переговори більше не є життєздатним варіантом.

Держсекретар США Марко Рубіо "доносив позицію президента Дональда Трампа" своїми заявами.

Автор: 

путін володимир (23818) росія (65162) перемир’я (942)


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Топ коментарі
+20
Кремлівський вилупок та воєнний злочинець думає , що він
всіх перехитрив , а насправді Украіна йому не по зубах ,
так як ми ніколи не станемо рабами кацапів !!
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20.04.2025 11:16
+17
"Великоднє перемир'я" Путіна стало легкою дипломатичною перемогою Кремля

Не стало.
З чого ви це взяли, придурки?
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20.04.2025 11:17
+13
кгбшникам завжди легко і приємно було "працювати" з дебілами та наївними.. а у випадку з ******** владою США для ********* кремля випав суцільний джек-пот..
*****, що не перестає називати рудого вискочку генієм, тримає Трумпа за тупорилого жлоба, який навряд чи колись зрозуміє цю свою ідіотську роль в силу його непереборного нарцисизму та обмеженості..
вумний омериканський нАріт (на свою голову) врятував своїм вибором подихаючу недоімперію-бензоколонку і ще не раз пошкодує про свій дебільний "прикол"..
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20.04.2025 11:13
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кгбшникам завжди легко і приємно було "працювати" з дебілами та наївними.. а у випадку з ******** владою США для ********* кремля випав суцільний джек-пот..
*****, що не перестає називати рудого вискочку генієм, тримає Трумпа за тупорилого жлоба, який навряд чи колись зрозуміє цю свою ідіотську роль в силу його непереборного нарцисизму та обмеженості..
вумний омериканський нАріт (на свою голову) врятував своїм вибором подихаючу недоімперію-бензоколонку і ще не раз пошкодує про свій дебільний "прикол"..
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20.04.2025 11:13 Відповісти
"Величайший лидер современности"
"Надо просто перестать стрелять"
"Посмотреть ***** в глаза"
"***** тоже хочет мира"
"В войне виноват предшественник, она была ему выгодна"
"Закончу войну за 24 часа\100 дней\год"
...

Никого не напоминает? Два дегенерата-нарцисса где-то похожи как две капли воды.
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20.04.2025 11:58 Відповісти
Всйо пуйня, малята! Світло переможе темряву!
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20.04.2025 11:15 Відповісти
Кремлівський вилупок та воєнний злочинець думає , що він
всіх перехитрив , а насправді Украіна йому не по зубах ,
так як ми ніколи не станемо рабами кацапів !!
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20.04.2025 11:16 Відповісти
"Великоднє перемир'я" Путіна стало легкою дипломатичною перемогою Кремля

Не стало.
З чого ви це взяли, придурки?
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20.04.2025 11:17 Відповісти
Як же не стало? Вимога США до Великодня припинити вогонь перетворилася всього лиш в "Пасхальнає пєрєміріє" на 30 годин.
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20.04.2025 11:57 Відповісти
тобто окупант сказав, що він не буде стріляти, це його дипломатична перемога, ти що бояри перепило.
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20.04.2025 13:23 Відповісти
Це ж не я перепило, читай уважніше. Не окупант сказав, а "Про це https://www.wsj.com/world/russia/putin-declares-easter-cease-fire-by-russian-forces-in-ukraine-665baad9 повідомляє Wall Street Journal Джерело: https://censor.net/ua/n3547773
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20.04.2025 18:45 Відповісти
Взагалі то це і є "дипломатична перемога" від повне перемир'я до дня Великодня до перемир'я на день Великодня. Якби трампло це не схавало я би з Вами погодився, але скаває ж!
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20.04.2025 18:49 Відповісти
навряд, добре він все розуміє, йому ніколи відаолікатись на таку фігню, вн робить Америкку великою знову. Між іншим, якби він знищив кацапію, це би показало, що Америка знову стала великою, а він якимись митами переймається.
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21.04.2025 14:07 Відповісти
Только для промосковитского дерьма этот цирк является "дипломатической победой".
Если бы хло нанесло очередной террористический удар по го городам Украины, как на все предыдущие Пасхи, то "международное сообщество" пропустило бы это мимо ушей, как делает постоянно.
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20.04.2025 11:19 Відповісти
Чекай 100% завдасть, як не сьогодні то завтра,кацапи лицеміри і найнебезпечніші звірі на землі.
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20.04.2025 11:27 Відповісти
Навіть не знаю як це коментувати. Типовий дешевий заголовок. Як це може бути його дипломатичною перемогою? Та ніяк
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20.04.2025 11:20 Відповісти
100%. В чому "перемога"?
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20.04.2025 11:24 Відповісти
Скоро Трупм объяснит в чем
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20.04.2025 11:56 Відповісти
Ага, а потім додасть - "Хіба я це сказав? Не можу повірити, що я міг би таке сказати. Наступне запитання"
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20.04.2025 12:11 Відповісти
Та і спати на нього
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20.04.2025 12:48 Відповісти
Україна в крові і розрусі із сотнями тисяч жертв рашистського кровопивці , із великою частиною окупованої української території, а прорашистські холуї називають це легкою перемогою рашистсько насильника над жертвою ,,,Нелюди.
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20.04.2025 11:21 Відповісти
Маячня написана. Мабуть переклад недолугий.
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20.04.2025 11:32 Відповісти
Якийсь сюр: три році путін вбивав безбожно, а тут на 30 годин пообіцяв припинити вогонь і вже переміг?
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20.04.2025 11:44 Відповісти
Ну скільки можна вірити терористу в світі номер один? Просто Трампу щось таке потрібно, не реальні дії по перемир'ю, а слова про це, заяви, бо він як і наш Боневтік живе в паралельному світі , думає, що всі його *******, тільки не знає за що. Під 100 днів праваління Трампа пуйло викотило йому медійний шум - подарунок.
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20.04.2025 11:47 Відповісти
Трамп тепер ще рік вилизивутиме жопу Окурка за одноденне перемир'я, про яке усі забудуть післязавтра?
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20.04.2025 11:48 Відповісти
коли тебе всі бояться і ніхто нічого не може вдіяти, то дуже легко бути хорошим дипломатом.
втім, як і negotiator
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20.04.2025 11:52 Відповісти
А як же, це ж Трамп згодився на х@йловське перемир'я, чи я щось плутаю???
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20.04.2025 11:55 Відповісти
Наживка для трумпИ. Спрацювала здається. "хАрошій парєнь" з болота став вправним риболовом американських дешевих мільярдерів ?
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20.04.2025 12:01 Відповісти
Може харош, на всякі захдні «анілітіки» звертати увагу?
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20.04.2025 12:01 Відповісти
Окупант та агресор оголошує перемиря, це якийсь сюр. А чи погодились б "діди" на перемиря, коли гітлер стояв під Москвою?
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20.04.2025 12:09 Відповісти
І де тут та - перемога ?? Американські журналюги намалювали ***** дипломатичну перемогу - на рівному місці .
Всі ж притомні люди розуміють що ніякого затишшя на фронті як не було так і немає . І що ***** бреше . Трампу він звісно ще може навішати лапші на вуха , але нормальні люди все розуміють . Годину тому говорив по телефону з родичем , який воює там - на Сході ,, каже - штурмів з ранку не було , але кацапські фпв як літали повсюди , так і літають .
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20.04.2025 12:13 Відповісти
Скоріше це показало слабкість путіна, а якщо хочуть щось пропонувати то хай з'ї..уть з території України.
Якесь чмо забігло у вашу оселю і заявля, що це тепер його, ще й пропонує "перемиритись".
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20.04.2025 12:21 Відповісти
Согласен с теми кто считает это поражением пукинской дипломатии и как это газами орков 30 часовое перемирие сейчас а через недельку месяц полное кто знает что у куила в голове.... желающих подохнуть уменьшиться в разы
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20.04.2025 13:13 Відповісти
Навпаки - це "перемир'я" шанс показати всьому світу, що "мир" для кацапів - це тільки невеликий проміжок часу для перегрупування, збирання ресурсів і нових агресій.

Що у їх вустах "мир" - це тільки відмазка і вимагання від інших поступок. А насправді - вони завжди продовжують вбивства!

Москалі ігнорують існування інших країн та не бажають насправді мирного життя!
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20.04.2025 13:15 Відповісти
У минулому році по Дніпру прилетіло не погано
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20.04.2025 13:38 Відповісти
Яка перемога? Йому ніхто невірить з світових лідерів, він використаний презерватив...
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20.04.2025 14:05 Відповісти
Найвеличніший щоб мав зайнятися роботою, ганяється за Порошенком.
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20.04.2025 15:27 Відповісти
***** брехливе
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20.04.2025 15:45 Відповісти
 
 