Росія має репутацію агресора. Путін може зупинити війну у будь-який момент, - речниця Єврокомісії Гіппер

Російський диктатор Володимир Путін, якби захотів, міг би негайно припинити війну в Україні.

Про це заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Росія має репутацію агресора, тому спочатку ми повинні побачити реальне припинення агресії та чіткі дії для забезпечення тривалого припинення вогню", - зазначила Гіппер.

Вона також зауважила, що минуло більше місяця відтоді, як Україна погодилася на безумовне припинення вогню.

"Росія може зупинити цю війну у будь-який момент, якщо вона дійсно цього хоче…Ми продовжуємо підтримувати Україну у досягненні тривалого, справедливого і всеосяжного миру", - додала Гіппер.

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Нагадаємо, напередодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.