УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12259 відвідувачів онлайн
Новини Путін оголосив Великоднє перемир’я
899 8

Росія має репутацію агресора. Путін може зупинити війну у будь-який момент, - речниця Єврокомісії Гіппер

путін

Російський диктатор Володимир Путін, якби захотів, міг би негайно припинити війну в Україні.

Про це заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Росія має репутацію агресора, тому спочатку ми повинні побачити реальне припинення агресії та чіткі дії для забезпечення тривалого припинення вогню", - зазначила Гіппер.

Вона також зауважила, що минуло більше місяця відтоді, як Україна погодилася на безумовне припинення вогню.

"Росія може зупинити цю війну у будь-який момент, якщо вона дійсно цього хоче…Ми продовжуємо підтримувати Україну у досягненні тривалого, справедливого і всеосяжного миру", - додала Гіппер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Великоднє перемир’я" Путіна має заспокоїти Трампа. Україну можуть звинуватити у порушенні "жесту доброї волі", - CNN

Нагадаємо, напередодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Автор: 

Єврокомісія (2156) перемир’я (942)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кажуть хутін не може без дозволу китайозів. Вони такі самі учасники війни як і парашка. До них їздив хутін перед початком вторгнення.
показати весь коментар
20.04.2025 09:48 Відповісти
так, китайці точно не проти знищення України, скоріше за.
показати весь коментар
20.04.2025 09:50 Відповісти
чому Гіппер? якщо вона Хіппер.

гусі-гусі - ГА-ГА-ГА
показати весь коментар
20.04.2025 09:49 Відповісти
Anitta Hipper - теж "різонуло" оте "Г".
показати весь коментар
20.04.2025 10:58 Відповісти
Так *репутацію агресора* чи є агресором?
показати весь коментар
20.04.2025 10:37 Відповісти
"Росія може зупинити цю війну у будь-який момент, якщо вона дійсно цього хоче… якщо би в роки Другої Світової Війни подібну куйню ""мололи "" світові політики про фашистів.і Гітлера.то до кінця 43 року совок був би окупований і сьогодні на місці "логова антихриста члєніна" в Москві,можливо був би музей фюрера...
показати весь коментар
20.04.2025 10:47 Відповісти
Який ж РФ агресор? Це просто фашиська країна-терорист і про це потрібно казати на кожному засіданні ООН, правда, найвеличніший лідер **********?
показати весь коментар
20.04.2025 10:48 Відповісти
блаблабла тополя
це шоу вже наостогидло
якщо завтра Україна програє у війні,
то вони всі будуть руками плескати,
що головний біль скінчився.
Європа хоче смоктати пиво і вино,
сидіти в ресторанах
і займатись ніби -то спортом
ця війна для них далеко
І в те, що вона до них прийде
вони КАТЕГОРИЧНО не вірять.
показати весь коментар
20.04.2025 10:55 Відповісти
 
 