"Великоднє перемир’я" Путіна має заспокоїти Трампа. Україну можуть звинуватити у порушенні "жесту доброї волі", - CNN
Раптове та цілком одностороннє і показове "великоднє перемир’я", оголошене російським диктатором Володимиром Путіним, швидше за все, завдасть шкоди мирному врегулюванню в Україні, ніж підтримає його.
Таким висновком поділився аналітик CNN Нік Пейтон Волш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Він зауважує, що Путін оголосив про припинення вогню лише через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп та державний секретар Марко Рубіо заявили, що найближчими днями їм знадобиться терміновий знак того, що Кремль серйозно ставиться до миру.
Тож формально Путін цей знак подав. Насправді ж цим кроком він може досягнути відразу кілька цілей, які зовсім не про мир.
Ймовірно, він скористається заявою про перемир’я для того щоб продемонструвати, що Київ не хоче закінчення війни. Підтримати ініціативу Путіна українцям буде важко навіть у суто технічному плані. CNN каже, що заявлене Путіним раптове припинення бойових дій для українських сил стане матеріально-технічним кошмаром. Деякі позиції на передовій можуть опинитися в центрі запеклих боїв, і їхнє призупинення може потребувати кількох днів підготовки.
Незрозуміло, як виконувати це перемир’я, реагувати на його порушення, і навіть що робити, коли воно закінчується.
Є велика ймовірність, що обидві сторони конфлікту використовуватимуть порушення та плутанину, щоб показати, що їх опонентові не можна довіряти.
Справжнє перемир'я, наголошують у CNN, вимагає переговорів з супротивником і підготовки до того, щоб воно закріпилося. Раптова ж ініціатива із припинення вогню, здається, цілковито спрямована на те, щоб заспокоїти вимоги Білого дому та посприяє промосковському трактуванню конфлікту з боку Трампа. Україну можуть звинуватити у порушенні того, що Вашингтон, ймовірно, вважатиме жестом доброї волі з боку Москви.
Нагадаємо, напередодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.
Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.
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Не можуть! А звинуватять!
Трампу сподобається. Подивимось на ответні дії фуйла. Думаю, скаже - гранати не тої системи, нічого не вийде.
Писакам аби писати усіляку муйню - серйозна аналітична журналістика схоже вже в минулому...
не може бути скрізь одне іте саме.
в даній статті йде пересказ чиїхось слів.
не нравиться - не читай.
Тому ще одним тупорилим звинуваченням більше, одним меньше - ролі багато не зіграє.
наїбатиТрампа. Джерело: https://censor.net/ua/n3547763