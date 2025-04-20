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Новини Путін оголосив Великоднє перемир’я
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"Великоднє перемир’я" Путіна має заспокоїти Трампа. Україну можуть звинуватити у порушенні "жесту доброї волі", - CNN

трамп та путін

Раптове та цілком одностороннє і показове "великоднє перемир’я", оголошене російським диктатором Володимиром Путіним, швидше за все, завдасть шкоди мирному врегулюванню в Україні, ніж підтримає його.

Таким висновком поділився аналітик CNN Нік Пейтон Волш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Він зауважує, що Путін оголосив про припинення вогню лише через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп та державний секретар Марко Рубіо заявили, що найближчими днями їм знадобиться терміновий знак того, що Кремль серйозно ставиться до миру.

Тож формально Путін цей знак подав. Насправді ж цим кроком він може досягнути відразу кілька цілей, які зовсім не про мир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОСУВ "Хортиця" про "великоднє перемир’я": проводимо оборонну операцію, реагуємо на атаки ворога

Ймовірно, він скористається заявою про перемир’я для того щоб продемонструвати, що Київ не хоче закінчення війни. Підтримати ініціативу Путіна українцям буде важко навіть у суто технічному плані. CNN каже, що заявлене Путіним раптове припинення бойових дій для українських сил стане матеріально-технічним кошмаром. Деякі позиції на передовій можуть опинитися в центрі запеклих боїв, і їхнє призупинення може потребувати кількох днів підготовки.

Незрозуміло, як виконувати це перемир’я, реагувати на його порушення, і навіть що робити, коли воно закінчується.

Є велика ймовірність, що обидві сторони конфлікту використовуватимуть порушення та плутанину, щоб показати, що їх опонентові не можна довіряти.

Також читайте: Війська РФ створюють враження припинення вогню, але намагаються просуватися та завдавати нам втрат, - Зеленський

Справжнє перемир'я, наголошують у CNN, вимагає переговорів з супротивником і підготовки до того, щоб воно закріпилося. Раптова ж ініціатива із припинення вогню, здається, цілковито спрямована на те, щоб заспокоїти вимоги Білого дому та посприяє промосковському трактуванню конфлікту з боку Трампа. Україну можуть звинуватити у порушенні того, що Вашингтон, ймовірно, вважатиме жестом доброї волі з боку Москви.

Нагадаємо, напередодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Автор: 

путін володимир (23818) США (22818) перемир’я (942)


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Топ коментарі
+22
"...можуть звинуватити у порушенні "жесту доброї волі" Джерело: https://censor.net/ua/n3547763

Не можуть! А звинуватять!
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20.04.2025 09:07
+11
Не відбілюйте, не дурачки, вороги вони
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20.04.2025 09:23
+9
Щоб звинуватити Україну ***** це і придумав. Кагебісти все своє існування це роблять.
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20.04.2025 09:14
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Трамп вже на розслабоні? - путлєр до нього прислухається
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20.04.2025 09:03 Відповісти
"...можуть звинуватити у порушенні "жесту доброї волі" Джерело: https://censor.net/ua/n3547763

Не можуть! А звинуватять!
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20.04.2025 09:07 Відповісти
Так і буде.Зе з єрмаком дурачки яких розводять
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20.04.2025 09:08 Відповісти
Не відбілюйте, не дурачки, вороги вони
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20.04.2025 09:23 Відповісти
Єрмак-так.Зе не ворог завербований а просто дурачок.Дурнів не вербують(бо дурень проговориться,провалить усе),його ведуть і використовують.Що звісно,не помякшує вини зе.
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20.04.2025 09:47 Відповісти
Щоб звинуватити Україну ***** це і придумав. Кагебісти все своє існування це роблять.
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20.04.2025 09:14 Відповісти
Так і буде.95 квартал не переграє кгб
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20.04.2025 09:48 Відповісти
Бодня, переграй ти. Ти ж такий розумний!
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20.04.2025 11:02 Відповісти
Я не балотувався і виграв вибори президентські з гаслом "главноє прєкратіть стрєлять"
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20.04.2025 12:01 Відповісти
Звинуватити в праві на захист????
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20.04.2025 10:15 Відповісти
Кацапи все перекручують
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20.04.2025 12:02 Відповісти
Це очевидно але Трамп дебіл тому спрацює
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20.04.2025 09:18 Відповісти
Бубочка наніс ответний удар по фуйлу - запропонував, як голуб миру, продовжити припинення вогню на 30 днів після паски.
Трампу сподобається. Подивимось на ответні дії фуйла. Думаю, скаже - гранати не тої системи, нічого не вийде.
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20.04.2025 09:23 Відповісти
Черговий блеф пупкіна
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20.04.2025 09:31 Відповісти
Ще,не дай Бог,поверне штрафи за порушення режиму припинення вогню.
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20.04.2025 09:51 Відповісти
Читай документи ВР, а не дуркуй тут.
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20.04.2025 11:03 Відповісти
.
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20.04.2025 10:04 Відповісти
Замість того, щоб знищити кремлівсько щура у бункері, весь світ сидить та розгадує його многоходовочкі. Він все одно всіх обдурить - це ж кагебешник .
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20.04.2025 10:12 Відповісти
Для знищення треба почати ядерну війну. Кому вона треба?
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20.04.2025 10:18 Відповісти
Х..ло щось вигадує коли йому зручно, і під це має підлаштовуватись Україна. Трамп з путіним звинувачуватимуть Україну в будь якому випадку, поки вона є на мапі Світу або не посадять на Банкову свого гауляйтера.
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20.04.2025 10:51 Відповісти
Всі ці заяви про перемиря узгоджені між командами Пу-Зе-Трампа.
Писакам аби писати усіляку муйню - серйозна аналітична журналістика схоже вже в минулому...
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20.04.2025 11:01 Відповісти
Остання фраза тебе якраз стосується.
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20.04.2025 11:05 Відповісти
так іди читай свою серйозну аналітику.
не може бути скрізь одне іте саме.
в даній статті йде пересказ чиїхось слів.
не нравиться - не читай.
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20.04.2025 12:11 Відповісти
Тобто, оті відбиті вночі штурми, обстріли міст РСЗВ, удари по Херсонській, Запорізькій , Донецькій області, загиблі та поранені цивільні - то Україна сама себе обстрілює?! Знов "дамбим бамбас", як колись?! І що, світ знов оце з'їсть?
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20.04.2025 11:06 Відповісти
да, нападає на бєззащітних мальчіков в трусіках
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20.04.2025 12:09 Відповісти
трампу треба створити уяву "вдалої угоди" з "хАрошім парнєм". А у цьому ***** ТОЧНО МАЙСТЕР на відміну від самозакоханого нахаби з Квінзу.
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20.04.2025 12:15 Відповісти
***** на це і розраховує,
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20.04.2025 15:47 Відповісти
Чи вже не пох. Україну і так руда ***** звинувачує в тому, що вона почала війну з рашою, хоча, здавалося, більшої маячні уявити важко. Вже звинувачували також в тому, що Україна миру не хоче. Що Володя Зєлєнскій безпричинно ненавидить хорошого та розумного хлопця Володю *****.
Тому ще одним тупорилим звинуваченням більше, одним меньше - ролі багато не зіграє.
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20.04.2025 16:50 Відповісти
"Великоднє перемир'я" Путіна має заспокоїтинаїбати Трампа. Джерело: https://censor.net/ua/n3547763
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20.04.2025 19:03 Відповісти
 
 