Війська РФ створюють враження припинення вогню, але намагаються просуватися та завдавати нам втрат, - Зеленський

Станом на 6 ранку 20 квітня на різних напрямках передової відбулося вже 59 російських обстрілів і п’ять штурмових дій російських підрозділів.

Про це президенту України Володимиру Зеленському доповів головком Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, в ОТУ "Старобільськ" зафіксоване одне бойове зіткнення, в ОТУ "Донецьк" - три бойові зіткнення на Покровському напрямку та на Новопавлівському напрямку, на Запорізькому напрямку - одне в районі Степового. Десятки застосувань FPV ворогом.

На Курщині були російські артилерійські удари та застосування дронів.

"Наші воїни всюди відповідають так, як ворог на це заслуговує в конкретних бойових обставинах. Україна діятиме й надалі дзеркально.

У період між 18:00 учорашньої доби та 00:00 сьогодні відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники", - наголошує Зеленський.

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"В цілому станом на ранок Великодня можемо стверджувати, що російська армія намагається створити загальне враження припинення вогню, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні. Росія повинна повністю виконувати умови тиші. Українська пропозиція реалізувати й подовжити тишу на 30 днів після 24:00 сьогоднішнього дня залишається чинною. Будемо діяти відповідно до реальної ситуації", - наголошує глава держави.

Нагадаємо, напередодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.