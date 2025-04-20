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Новини Путін оголосив Великоднє перемир’я
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Війська РФ створюють враження припинення вогню, але намагаються просуватися та завдавати нам втрат, - Зеленський

окупанти продовжують атаки

Станом на 6 ранку 20 квітня на різних напрямках передової відбулося вже 59 російських обстрілів і п’ять штурмових дій російських підрозділів.

Про це президенту України Володимиру Зеленському доповів головком Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, в ОТУ "Старобільськ" зафіксоване одне бойове зіткнення, в ОТУ "Донецьк" - три бойові зіткнення на Покровському напрямку та на Новопавлівському напрямку, на Запорізькому напрямку - одне в районі Степового. Десятки застосувань FPV ворогом.

На Курщині були російські артилерійські удари та застосування дронів.

"Наші воїни всюди відповідають так, як ворог на це заслуговує в конкретних бойових обставинах. Україна діятиме й надалі дзеркально.

У період між 18:00 учорашньої доби та 00:00 сьогодні відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники", - наголошує Зеленський.

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"В цілому станом на ранок Великодня можемо стверджувати, що російська армія намагається створити загальне враження припинення вогню, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні. Росія повинна повністю виконувати умови тиші. Українська пропозиція реалізувати й подовжити тишу на 30 днів після 24:00 сьогоднішнього дня залишається чинною. Будемо діяти відповідно до реальної ситуації", - наголошує глава держави.

Нагадаємо, напередодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) бойові дії (3804) перемир’я (942) війна в Україні (3874)


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Топ коментарі
+21
З усіх рішень Зеленський примудряється прийняти найгірше. Зараз московити малими групами напросочуться в ті місця, куди вони не могли це зробити з-за роботи наших дронів. Тобто, наші створили кіл-зону, яку Зеленський у звичайній йому манері похерів.
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20.04.2025 07:36
+16
- Московити будуть ЗАВЖДИ нас знищувати фізично

- Московити будуть ЗАВЖДИ знищувати нас культурно

- Московити будуть ЗАВЖДИ продвигати наративи що вони Русь і "велікая культура" тому їх треба підтримувати, а України не існує

Все інше казки. Доречі в знищення українською культури і продвигання їх наративів левову частку вніс сам Зеленський
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20.04.2025 07:41
+11
Зебіли, вам ще Донецьк та Луганськ звільняти для перемоги. А потім кацапи сами вийдуть з Криму.
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20.04.2025 07:22
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Зебіли, вам ще Донецьк та Луганськ звільняти для перемоги. А потім кацапи сами вийдуть з Криму.
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20.04.2025 07:22 Відповісти
Звичайно-бо не можна вірити тому хто постійно порушує всі домовленості та бреше...
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20.04.2025 07:28 Відповісти
Вірити кремлівському виродку немає жодного сенсу ,
так як ця істота не звикла говорити правду ,
а тільки бреше !!
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20.04.2025 07:30 Відповісти
З усіх рішень Зеленський примудряється прийняти найгірше. Зараз московити малими групами напросочуться в ті місця, куди вони не могли це зробити з-за роботи наших дронів. Тобто, наші створили кіл-зону, яку Зеленський у звичайній йому манері похерів.
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20.04.2025 07:36 Відповісти
- Московити будуть ЗАВЖДИ нас знищувати фізично

- Московити будуть ЗАВЖДИ знищувати нас культурно

- Московити будуть ЗАВЖДИ продвигати наративи що вони Русь і "велікая культура" тому їх треба підтримувати, а України не існує

Все інше казки. Доречі в знищення українською культури і продвигання їх наративів левову частку вніс сам Зеленський
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20.04.2025 07:41 Відповісти
Треба просто зробити офіційну заяву для міжнародної спільноти про порушення кацапами перемир'я, яке вони самі ж ініціювали, і бити їх так, як щавжди
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20.04.2025 07:51 Відповісти
І хто ж то має зробити, таку "заяву?" Гундосик? Ага, розбіжиться він...
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20.04.2025 10:45 Відповісти
Рузькіє іллюзіоністи!
На расєє все життя - іллюзія: іллюзія багатства, іллюзія слави, іллюзія життя, іллюзія здоров'я,
іллюзія здобутків, іллюзія премоги, іллюзія світового гегемонства!
Але одне у раші є справжнє, це рузькая ШИЗОФРЕНІЯ!
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20.04.2025 08:12 Відповісти
Рузькие іллюзіоністи-Коперфільди, а пуйло - майстер іллюзійнного жанру!
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20.04.2025 08:25 Відповісти
Треба просувати тему: "Кацапська армія вийшла з-під контролю. Верхголовком заборонив стріляти, а вони не слухають..."
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20.04.2025 08:39 Відповісти
Не дивуйтеся потім коли після цього перемир'я рашисти захоплять більше території чим змогли захопити за останній місяць
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20.04.2025 08:42 Відповісти
Як раз час для завдання високоточних ударів з РСЗВ по русацьких позиціях!
Рузькіе у свята свою водку пити **********! Зараз з ранку понапиваються, своїх кулічів понажераються й будуть вже не боєздатні!
ЗСУ, подаруйте Україні ну хоча б маленьке св'ято до Великодня, дайте русакам гарного копняка під зад та звільніть від гнид ну хоча б один населений пункт!
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20.04.2025 08:45 Відповісти
"Я не лох".
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20.04.2025 08:48 Відповісти
"Росіяни за добу 389 разів вдарили по Запорізькій області" первую новость прочитайте! 389 раз! Это как?
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20.04.2025 09:32 Відповісти
А Израиль на такое "перемирие" бы не купился. Следовательно "мы" тупее евреев.
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20.04.2025 10:55 Відповісти
У, какой ! А якже перестати стріляти, подивитись в очі владіміру ? Вже нє какая разніцця ? Сволота, він сволота, вже перефарбувався. Швидко. Під бабло партнерів. Яке його бандюки крадуть безсовісно у ЗСУ, воїнів, українців. Донатимо друзі, доки ці пацюки не нажрались крові української.
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20.04.2025 11:45 Відповісти
Зараз кацапи накопичують піхоту у "сірій" зоні, щоб завтра зранку вдарити по нашим позиціям. Це не перемір'я - це тактична омана і нажаль ми її програєм. Тому не слухайте нікого, їбаште русню постійно.
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20.04.2025 11:46 Відповісти
 
 