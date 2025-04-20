Пєсков каже, що Путін не давав наказу про продовження "великоднього перемир’я", - росЗМІ

Кремлівський диктатор Володимир Путін не віддавав наказу про продовження "великоднього перемир'я".

Про це пишуть росЗМІ із посиланням на слова речника російського диктатора Дмитра Пєскова, передає Цензор.НЕТ.

"Путін не давав команди щодо продовження великоднього перемир'я", - заявив Пєсков.

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Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"

Нагадаємо, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

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