УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12025 відвідувачів онлайн
Новини Путін оголосив Великоднє перемир’я Великоднє перемир’я
7 085 27

Пєсков каже, що Путін не давав наказу про продовження "великоднього перемир’я", - росЗМІ

путін

Кремлівський диктатор Володимир Путін не віддавав наказу про продовження "великоднього перемир'я".

Про це пишуть росЗМІ із посиланням на слова речника російського диктатора Дмитра Пєскова, передає Цензор.НЕТ.

"Путін не давав команди щодо продовження великоднього перемир'я", - заявив Пєсков.

Читайте також: Війська РФ створюють враження припинення вогню, але намагаються просуватися та завдавати нам втрат, - Зеленський

Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"

Нагадаємо, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

Читайте також: РФ збільшила кількість обстрілів і застосування дронів-камікадзе. Із 00:00 до 12:00 вже відбулося 26 російських штурмових дій, - Зеленський

Автор: 

Пєсков Дмитро (1625) путін володимир (23818) перемир’я (942)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+20
Тупа вистава для тампона!
показати весь коментар
20.04.2025 18:58
+20
Нехай його кондратій хватить у ці святкові дні. Кобзон зачекався.
показати весь коментар
20.04.2025 19:01
+10
Не бачу приводу, щоб взагалі фотки цих кацапських вилупків постійно виставляти. Можна один текст.
показати весь коментар
20.04.2025 19:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А кто давал пріказ, может, Зінка?!!
показати весь коментар
20.04.2025 18:58 Відповісти
Тупа вистава для тампона!
показати весь коментар
20.04.2025 18:58 Відповісти
Там і вистава для трампа-віткофа,
і погіршення умов для наших хлопців: бо вони бачать що кацапи розміновують сіру зону і підтягують техніку, а нічого робити нізя
показати весь коментар
20.04.2025 19:34 Відповісти
Та вони вже це "перемир'я" багато разів порушили!
показати весь коментар
20.04.2025 21:35 Відповісти
Скоріше не для, а заради, бо ху....ло давно вже трампона з його заявами опустив, а це як подачка, типу трампонові перемоги
показати весь коментар
21.04.2025 06:49 Відповісти
А воно, перемірря, взагалі -то було?
показати весь коментар
20.04.2025 18:59 Відповісти
Нехай його кондратій хватить у ці святкові дні. Кобзон зачекався.
показати весь коментар
20.04.2025 19:01 Відповісти
Підтримую, тільки про це й думаю
показати весь коментар
20.04.2025 20:16 Відповісти
Зря цензор фотку сменил. На старой больше похож на Голлума.
показати весь коментар
20.04.2025 19:03 Відповісти
Не бачу приводу, щоб взагалі фотки цих кацапських вилупків постійно виставляти. Можна один текст.
показати весь коментар
20.04.2025 19:10 Відповісти
А навіщо? Трамп тепер і одноденне "перемир'я" півроку вихвалятиме як своє історичне досягнення!
показати весь коментар
20.04.2025 19:09 Відповісти
Та чи не покуй.
показати весь коментар
20.04.2025 19:16 Відповісти
Мені всеж цікаво, як сінхронізував Путін переміріе з нашим фельдмаршалом. Ермак засунув в дупу Зеленського супутниковий телефон чи морзянкою настучали? Алекс-Юстасу, давай ти того, прекращай, ну дагаварились.
показати весь коментар
20.04.2025 19:19 Відповісти
Всё ясно, дебила пескова повесить, путина ***** яетвертовать.
показати весь коментар
20.04.2025 19:24 Відповісти
і перемир'я продовжить ще на місяць.
показати весь коментар
20.04.2025 19:52 Відповісти
Путін дьоргаєт за ніткі, кукли дєлают улибкі ( в Мараларго)
показати весь коментар
20.04.2025 19:26 Відповісти
Пясочєк!
А ну бистро дал в глаз *****!
показати весь коментар
20.04.2025 19:34 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2025 19:43 Відповісти
Скільки у вас цих тварюк, путінські ******* по всьому кремлю бігають, двійники, трійники, і кожен віддає наказ. Піськов не знає кому бігти, що відповідати...
показати весь коментар
20.04.2025 19:53 Відповісти
То був не путін, а двійник
Першого путіна давно немає , замість нього якийсь калмик
показати весь коментар
20.04.2025 20:13 Відповісти
Ось вона, рашисько-янківська щирість!
Вірити трапону-гандону й *****, що себе обмнаювати!
ЗСУ, у перед!
Бийте рашистське лайно, звільняйте землю від рашистської мерзоти!
показати весь коментар
20.04.2025 20:29 Відповісти
ну так и иди ***** *************** придурок вместе с ******!..............................................
показати весь коментар
20.04.2025 20:31 Відповісти
У ***** патова ситуація - дасть не бомбить зараз, значить він давав накази на удари по Україні.
курвище...
показати весь коментар
20.04.2025 20:45 Відповісти
шоб тебя мерило в могиле.
показати весь коментар
20.04.2025 20:48 Відповісти
Тупа кацапськп замануха, був кучерявий 60 км відав, новий кучерявий з рижею пі.дою теж віддає с.ка
показати весь коментар
20.04.2025 21:06 Відповісти
Судячи по фото, то він уже забуває штани знімати коли на вализу хоче. Всяку ху...ню несе, а писькова перекладає,як сам бажає
показати весь коментар
21.04.2025 06:44 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2025 10:48 Відповісти
 
 