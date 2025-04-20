США вітали би продовження "великоднього перемир’я" після 20 квітня, - Держдеп
США залишаються відданими повному припиненню вогню між Україною та РФ і вітали б продовження перемирʼя після Великодня.
Про це заявили у Державному департаменті США, передає Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
Державний департамент США заявив, що буде вітати продовження після неділі, 20 квітня, "великоднього перемир'я", оголошеного російським диктатором Володимиром Путіним, попри те, що раніше Кремль заявив, що наказу про продовження не було.
Речник Держдепартаменту заявив, що вони бачили оголошення Путіна про тимчасове припинення вогню у зв'язку з Великоднем.
"Ми як і раніше віддані досягненню повного та всеосяжного припинення вогню. Оскільки ми оцінюємо їхню серйозність у цьому випадку, ми б вітали, щоб він (режим тиші, - ред.) продовжився після неділі", - сказав речник Держдепу.
Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"
Нагадаємо, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.
Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.
Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.
20 квітня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кремлівський диктатор не давав наказу на продовження перемир'я.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Привітайте.
Просто таки "прєданний Орфєй", ***!
ПАРИЖ - підсумки недавніх переговорів Макрона Зеленського Рубіо Уіткоффа та Келлога "Коаліції охочих" з американською делегацією. Основна тема - пошук спільної позиції між Україною, США та "Коаліцією охочих" без води і іпсошних нахряків екперДів
.Сторони погодилися з тим, що чисельність особового складу та систем озброєнь ЗСУ визначає виключно Україна, проте вона може бути скорочена у контексті загального процесу скорочення озброєнь у Європі на паритетних засадах у ході подальших переговорів з рф.
Сторони частково узгодили перелік санкцій, які повинні бути послаблені після вступу у дію "Угоди про перемир'я". Існують суттєві відмінності Європи та США щодо російських активів. Європа категорично проти хоча б часткової їх розморожування до виплати Україні всіх збитків
Сторони констатували факт неможливості вступу України до НАТО у ближній перспективі та готові до переговорів про юридичне оформлення "відтермінування вступу на визначений термін".
Сторони не дійшли згоди у питанні розміщення в Україні озброєних місій "Коаліції охочих", проте позиції були зближені і США вже не виступають, як раніше, категорично проти такого розміщення. Але, на їх думку, контингент повинен бути розміщений виключно на правобережжі Дніпра
Сторони підтвердили важливість військової та фінансової підтримки України " на достатньому для гарантованої відсічі агресії рівні
Сторони підтвердили рішучість у питанні обов'язкової передачі ЗАЕС під контроль України після укладення "Угоди про припинення вогню".
Сторони узгодили перелік санкцій, які потрібно буде підсилити та, можливо, додатково ввести у випадку відмови путіна пристати на спільні пропозиції США, Європи та України.
Лавров виказав своє незадоволення та вчергове наголосив, що на таких умовах впровадження режиму припинення вогню неможливе та шкідливе для національних інтересів рф.
Не буде припинення вогню на Пасху, після Пасхи на Трійцю. До серпня це навряд чи можливо. Зараз потрібно отримати чітке "ні" від путіна на миротворчі ініціативи" Після його рішення на тижні у Лондоні пройдуть переговори у тому ж складі по вже висловленій чіткій позиції путіна. Трамп готовий "домовлятися хоч весь рік задля досягнення результату" і не збирається виходити з переговорного режиму, як і сторона і Зеленський теж.
тисне на рф, бо наші практично погодили з європейцями та американцями базові параметри можливого режиму припинення вогню. У Лондоні буде розгляд російської відповіді та рішення - що з ними робити далі Буде теж саме - "домовля
інсайди брали з ютубу чи після третьої чарки з космосу ?