США вітали би продовження "великоднього перемир’я" після 20 квітня, - Держдеп

США залишаються відданими повному припиненню вогню між Україною та РФ і вітали б продовження перемирʼя після Великодня.

Про це заявили у Державному департаменті США, передає Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Державний департамент США заявив, що буде вітати продовження після неділі, 20 квітня, "великоднього перемир'я", оголошеного російським диктатором Володимиром Путіним, попри те, що раніше Кремль заявив, що наказу про продовження не було.

Речник Держдепартаменту заявив, що вони бачили оголошення Путіна про тимчасове припинення вогню у зв'язку з Великоднем.

"Ми як і раніше віддані досягненню повного та всеосяжного припинення вогню. Оскільки ми оцінюємо їхню серйозність у цьому випадку, ми б вітали, щоб він (режим тиші, - ред.) продовжився після неділі", - сказав речник Держдепу.

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Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"

Нагадаємо, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

20 квітня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кремлівський диктатор не давав наказу на продовження перемир'я.

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