УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12025 відвідувачів онлайн
Новини Великоднє перемир’я
1 761 28

США вітали би продовження "великоднього перемир’я" після 20 квітня, - Держдеп

Держдеп вітав би продовження перемир’я

США залишаються відданими повному припиненню вогню між Україною та РФ і вітали б продовження перемирʼя після Великодня.

Про це заявили у Державному департаменті США, передає Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Державний департамент США заявив, що буде вітати продовження після неділі, 20 квітня, "великоднього перемир'я", оголошеного російським диктатором Володимиром Путіним, попри те, що раніше Кремль заявив, що наказу про продовження не було.

Речник Держдепартаменту заявив, що вони бачили оголошення Путіна про тимчасове припинення вогню у зв'язку з Великоднем.

"Ми як і раніше віддані досягненню повного та всеосяжного припинення вогню. Оскільки ми оцінюємо їхню серйозність у цьому випадку, ми б вітали, щоб він (режим тиші, - ред.) продовжився після неділі", - сказав речник Держдепу.

Читайте також: Пєсков каже, що Путін не давав наказу про продовження "великоднього перемир’я", - росЗМІ

Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"

Нагадаємо, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

20 квітня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кремлівський диктатор не давав наказу на продовження перемир'я.

Читайте також: Ми готові до 30-денної повної тиші, якщо Росія взаємно до цього готова, але відповіді з Москви немає, - Сибіга

Автор: 

Держдепартамент США (1629) перемир’я (942)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Яке відношення мають українці до рішення пуйла напасти на Україну, кацапе?
показати весь коментар
20.04.2025 21:13
+4
Там у вас хтось шось таке про 24 години мекав.
Привітайте.
показати весь коментар
20.04.2025 21:00
+3
США залишаються відданими
Просто таки "прєданний Орфєй", ***!
показати весь коментар
20.04.2025 21:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Там у вас хтось шось таке про 24 години мекав.
Привітайте.
показати весь коментар
20.04.2025 21:00 Відповісти
США залишаються відданими
Просто таки "прєданний Орфєй", ***!
показати весь коментар
20.04.2025 21:09 Відповісти
Яке відношення мають українці до рішення пуйла напасти на Україну, кацапе?
показати весь коментар
20.04.2025 21:13 Відповісти
Толсто работаете, товарищ.
показати весь коментар
20.04.2025 21:16 Відповісти
точніше через тупість на виборах 10-го року.
показати весь коментар
20.04.2025 21:19 Відповісти
Юрку, кількість вбитих орків наближається до мільйона. Чи планується що-небудь, щоб встановити особу "ювіляра"?
показати весь коментар
20.04.2025 21:12 Відповісти
Зачотна ідея!😂🤣
показати весь коментар
20.04.2025 21:28 Відповісти
"А ні, то ми підемо собі потихеньку далі, з вашими ресурсами"
показати весь коментар
20.04.2025 21:12 Відповісти
Украинская власть все-таки на 90% прогнулась под Трампа и Путина. Вот реальные результаты переговоров во Франции от инсайддерского провластного канала.

ПАРИЖ - підсумки недавніх переговорів Макрона Зеленського Рубіо Уіткоффа та Келлога "Коаліції охочих" з американською делегацією. Основна тема - пошук спільної позиції між Україною, США та "Коаліцією охочих" без води і іпсошних нахряків екперДів

.Сторони погодилися з тим, що чисельність особового складу та систем озброєнь ЗСУ визначає виключно Україна, проте вона може бути скорочена у контексті загального процесу скорочення озброєнь у Європі на паритетних засадах у ході подальших переговорів з рф.

Сторони частково узгодили перелік санкцій, які повинні бути послаблені після вступу у дію "Угоди про перемир'я". Існують суттєві відмінності Європи та США щодо російських активів. Європа категорично проти хоча б часткової їх розморожування до виплати Україні всіх збитків

Сторони констатували факт неможливості вступу України до НАТО у ближній перспективі та готові до переговорів про юридичне оформлення "відтермінування вступу на визначений термін".

Сторони не дійшли згоди у питанні розміщення в Україні озброєних місій "Коаліції охочих", проте позиції були зближені і США вже не виступають, як раніше, категорично проти такого розміщення. Але, на їх думку, контингент повинен бути розміщений виключно на правобережжі Дніпра

Сторони підтвердили важливість військової та фінансової підтримки України " на достатньому для гарантованої відсічі агресії рівні

Сторони підтвердили рішучість у питанні обов'язкової передачі ЗАЕС під контроль України після укладення "Угоди про припинення вогню".

Сторони узгодили перелік санкцій, які потрібно буде підсилити та, можливо, додатково ввести у випадку відмови путіна пристати на спільні пропозиції США, Європи та України.

Лавров виказав своє незадоволення та вчергове наголосив, що на таких умовах впровадження режиму припинення вогню неможливе та шкідливе для національних інтересів рф.

Не буде припинення вогню на Пасху, після Пасхи на Трійцю. До серпня це навряд чи можливо. Зараз потрібно отримати чітке "ні" від путіна на миротворчі ініціативи" Після його рішення на тижні у Лондоні пройдуть переговори у тому ж складі по вже висловленій чіткій позиції путіна. Трамп готовий "домовлятися хоч весь рік задля досягнення результату" і не збирається виходити з переговорного режиму, як і сторона і Зеленський теж.

тисне на рф, бо наші практично погодили з європейцями та американцями базові параметри можливого режиму припинення вогню. У Лондоні буде розгляд російської відповіді та рішення - що з ними робити далі Буде теж саме - "домовля
показати весь коментар
20.04.2025 21:15 Відповісти
Не буде припинення вогню на Пасху,

інсайди брали з ютубу чи після третьої чарки з космосу ?
показати весь коментар
20.04.2025 21:28 Відповісти
Так и не было прекращения огня
показати весь коментар
20.04.2025 21:39 Відповісти
Тобто ні на що не здатні, але якщо щось таке станеться само по собі, то будуть бурно вітати.
показати весь коментар
20.04.2025 21:17 Відповісти
і заберуть копалини
показати весь коментар
20.04.2025 23:24 Відповісти
І по одній гарній дівчині на місяць.
показати весь коментар
20.04.2025 23:28 Відповісти
цим якось займався дракон в Києві. Він погано закінчив
показати весь коментар
20.04.2025 23:39 Відповісти
Чого і цьому бажаю.
показати весь коментар
20.04.2025 23:41 Відповісти
Якщо Держдеп ще не второпив ***** ложив на "великодне перемир'я", на "мир" як спосіб існування, на Трампа, Держдеп і весь Світ взагалі. Ця істота повинна бути знищена разом з усім його "руzкім міром".
показати весь коментар
20.04.2025 21:29 Відповісти
А про існуюче "перемир'я " вони знають лиш зі своїх новин(Дибіли,***(((
показати весь коментар
20.04.2025 21:34 Відповісти
Продолжение того, чего не было.
показати весь коментар
20.04.2025 21:40 Відповісти
США щось там патякають на задньому плані в масовці і ні на що не впливають в плані нагинання ×уйла. Пора вже закривати проєкт "трампон".
показати весь коментар
20.04.2025 21:43 Відповісти
Шаг добрай волі зробіть "алясканаш"
показати весь коментар
20.04.2025 21:44 Відповісти
Де перемирч то,*****?
показати весь коментар
20.04.2025 22:26 Відповісти
Яке там перемир"я, це щоб кацапи змогли запастися зброєю і атакувати з відновленою силою
показати весь коментар
20.04.2025 23:23 Відповісти
Держдеп ******** повним складом.
показати весь коментар
21.04.2025 01:05 Відповісти
 
 