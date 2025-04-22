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Новости Видео Атаки дронов в Херсоне
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Оккупанты атаковали дронами больницу в Херсоне: четверо раненых. ВИДЕО

Сегодня, 22 апреля 2025 года, российская армия атаковала дронами одну из больниц в Херсоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

Как отмечается, из-за ударов БПЛА повреждены помещения медучреждения, гражданские машины и транспорт медиков.

Пострадали четверо мужчин 1984, 1960, 2006 и 1981 годов рождения.

Двух пострадавших после оказания медпомощи отпустили на амбулаторное лечение, еще двоих - госпитализировали.

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Автор: 

больница (1440) обстрел (27165) Херсон (2822) Херсонская область (4772) Херсонский район (265)


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