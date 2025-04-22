Оккупанты атаковали дронами больницу в Херсоне: четверо раненых. ВИДЕО
Сегодня, 22 апреля 2025 года, российская армия атаковала дронами одну из больниц в Херсоне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.
Как отмечается, из-за ударов БПЛА повреждены помещения медучреждения, гражданские машины и транспорт медиков.
Пострадали четверо мужчин 1984, 1960, 2006 и 1981 годов рождения.
Двух пострадавших после оказания медпомощи отпустили на амбулаторное лечение, еще двоих - госпитализировали.
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