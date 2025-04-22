Масована атака "шахедів" на Харків: під ударом 4 райони міста, 9 осіб постраждали. ФОТОрепортаж

У Харкові, попередньо, зафіксовано щонайменше 12 влучань російських безпілотників.

Про це повідомили у поліції області, передає Цензор.НЕТ.

Під атакою опинилися чотири райони міста.

"Зокрема, у Київському районі зафіксовано влучання безпілотника у дорожнє покриття, внаслідок чого загорівся автомобіль.

На місцях деяких прильотів виникли пожежі. Постраждали вісім людей, з яких шість доставлені до лікарні. Двом громадянам надана допомога на місці", - йдеться в повідомленні.

Глава ОВА заявив, що ворог вдарив 16 дронами по чотирьох районах міста: Шевченківському, Київському, Новобаварському і Слобідському.

"Внаслідок атаки постраждали 9 людей. Серед яких, одна людина знаходиться у вкрай важкому стані в лікарні, двоє - госпіталізовані до хірургії, дві людини - до нейрохірургії та травматології, одна людина госпіталізована з вибуховим пораненням, ще троє - отримали амбулаторну допомогу", - зазначив він.

Суспільне оприлюднило фото наслідків ворожого обстрілу.



















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