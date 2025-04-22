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Новини Фото Атака БпЛА на Харків Обстріл Харкова
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Масована атака "шахедів" на Харків: під ударом 4 райони міста, 9 осіб постраждали. ФОТОрепортаж

У Харкові, попередньо, зафіксовано щонайменше 12 влучань російських безпілотників.

Про це повідомили у поліції області, передає Цензор.НЕТ.

Під атакою опинилися чотири райони міста.

"Зокрема, у Київському районі зафіксовано влучання безпілотника у дорожнє покриття, внаслідок чого загорівся автомобіль.

На місцях деяких прильотів виникли пожежі. Постраждали вісім людей, з яких шість доставлені до лікарні. Двом громадянам надана допомога на місці", - йдеться в повідомленні.

Глава ОВА заявив, що ворог вдарив 16 дронами по чотирьох районах міста: Шевченківському, Київському, Новобаварському і Слобідському.

"Внаслідок атаки постраждали 9 людей. Серед яких, одна людина знаходиться у вкрай важкому стані в лікарні, двоє - госпіталізовані до хірургії, дві людини - до нейрохірургії та травматології, одна людина госпіталізована з вибуховим пораненням, ще троє - отримали амбулаторну допомогу", - зазначив він.

Суспільне оприлюднило фото наслідків ворожого обстрілу.

Атака шахедів на Харків 22 квітня 2025 року. Що відомо про наслідки
Атака шахедів на Харків 22 квітня 2025 року. Що відомо про наслідки
Атака шахедів на Харків 22 квітня 2025 року. Що відомо про наслідки
Атака шахедів на Харків 22 квітня 2025 року. Що відомо про наслідки
Атака шахедів на Харків 22 квітня 2025 року. Що відомо про наслідки
Атака шахедів на Харків 22 квітня 2025 року. Що відомо про наслідки
Атака шахедів на Харків 22 квітня 2025 року. Що відомо про наслідки
Атака шахедів на Харків 22 квітня 2025 року. Що відомо про наслідки
Атака шахедів на Харків 22 квітня 2025 року. Що відомо про наслідки

Дивіться: Окупанти атакували дронами лікарню у Херсоні: четверо поранених. ВIДЕО

Атака "шахедів" на Харків 22 квітня

Російські окупанти масовано атакували Харків ударними безпілотниками.

Читайте: Рашисти атакують "Шахедами" Дергачі: є пошкодження та пожежі

Автор: 

обстріл (28486) Харків (5605) Харківська область (815) Харківський район (244)


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Кацапи , ви кончені підраси і вбивці , для чого ви знищуєте Україну і наших мирних людей ?
Щоб ви всі скопом здохли ,
так як така нечисть немає права на життя😡

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22.04.2025 16:03 Відповісти
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22.04.2025 16:55 Відповісти
 
 