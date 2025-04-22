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Окупанти вдарили безпілотником "Молнія" по Харкову, сталася пожежа
Ввечері вівторка, 22 квітня, російські загарбники атакували місто Харків безпілотником "Молнія".
Про це в телеграм повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Харків знову під ударом ворожого БПЛА. Внаслідок падіння безпілотника "Молнія" у Салтівському районі горить гараж, постраждалих немає", - написав Терехов.
Наразі, за його словами, триває збір інформації про наслідки "прильоту".
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Dmitry Klaus
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Moshe_Dayan
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Dmitry Klaus
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