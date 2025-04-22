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Новини Атака БпЛА на Харків
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Окупанти вдарили безпілотником "Молнія" по Харкову, сталася пожежа

Окупанти атакували Молнією Харків

Ввечері вівторка, 22 квітня, російські загарбники атакували місто Харків безпілотником "Молнія".

Про це в телеграм повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Харків знову під ударом ворожого БПЛА. Внаслідок падіння безпілотника "Молнія" у Салтівському районі горить гараж, постраждалих немає", - написав Терехов. 

Наразі, за його словами, триває збір інформації про наслідки "прильоту".

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Автор: 

безпілотник (4165) пожежа (4330) Харків (5605) Харківська область (815) Харківський район (244)


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Де горящі НПЗ в кацапії?
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22.04.2025 22:37 Відповісти
Що це за нові, чим відрізняються від шахедів за характеристиками?
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22.04.2025 22:42 Відповісти
3 - 10 кг бойової частини.
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22.04.2025 22:46 Відповісти
То небагато, у шахеда начебто під 50кг
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22.04.2025 22:49 Відповісти
 
 