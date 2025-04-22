РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15020 посетителей онлайн
Новости Атака БпЛА на Харьков
1 022 5

Оккупанты ударили беспилотником "Молния" по Харькову, произошел пожар

Оккупанты атаковали Молнией Харьков

Вечером вторника, 22 апреля, российские захватчики атаковали город Харьков беспилотником "Молния".

Об этом в телеграм сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Харьков снова под ударом вражеского БПЛА. Вследствие падения беспилотника "Молния" в Салтовском районе горит гараж, пострадавших нет", - написал Терехов.

Сейчас, по его словам, продолжается сбор информации о последствиях "прилета".

Читайте также: Массированная атака дронов на Харьков: 9 раненых, один человек в крайне тяжелом состоянии

Автор: 

беспилотник (3601) пожар (5948) Харьков (7490) Харьковская область (803) Харьковский район (244)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Де горящі НПЗ в кацапії?
показать весь комментарий
22.04.2025 22:37 Ответить
Що це за нові, чим відрізняються від шахедів за характеристиками?
показать весь комментарий
22.04.2025 22:42 Ответить
3 - 10 кг бойової частини.
показать весь комментарий
22.04.2025 22:46 Ответить
То небагато, у шахеда начебто під 50кг
показать весь комментарий
22.04.2025 22:49 Ответить
 
 