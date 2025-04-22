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Оккупанты ударили беспилотником "Молния" по Харькову, произошел пожар
Вечером вторника, 22 апреля, российские захватчики атаковали город Харьков беспилотником "Молния".
Об этом в телеграм сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"Харьков снова под ударом вражеского БПЛА. Вследствие падения беспилотника "Молния" в Салтовском районе горит гараж, пострадавших нет", - написал Терехов.
Сейчас, по его словам, продолжается сбор информации о последствиях "прилета".
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