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Новости Атака беспилотников на Харьков
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Армия РФ продолжает бить беспилотниками по Харькову, - Терехов (обновлено)

шахеди

В ночь на 23 апреля россияне в очередной раз запустили беспилотники по Харькову, в городе были слышны взрывы.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"В Харькове прогремел взрыв - город снова под атакой вражеских БПЛА", - написал он.

Позже мер сообщил, что по Харькову прилетели 3 российские БПЛА. На местах попаданий - пожар. Последствия уточняются. Угроза повторных ударов сохраняется. 

Напомним вечером 22 апреля, российские захватчики атаковали Харьков беспилотником "Молния".

Ранее Харьков подвергся массированному обстрелу БПЛА. Посреди белого дня враг ударил 16 дронами по четырем районам города: Шевченковскому, Киевскому, Новобаварскому и Слободскому.

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Автор: 

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