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Новости Фото Атака беспилотников на Харьков
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Дроны массированно атаковали Харьков: вспыхнули пожары, есть разрушения. ФОТОрепортаж

Ночью 23 апреля 2025 года Харьков снова оказался под массированными ударами российских БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, под прицелом были гражданские объекты, в результате этого возникли масштабные пожары и разрушения зданий. По предварительным данным жертв и пострадавших нет.

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последствия атаки на Харьков
последствия атаки на Харьков
последствия атаки на Харьков
последствия атаки на Харьков
последствия атаки на Харьков
последствия атаки на Харьков

На месте происшествия под угрозой повторных вражеских ударов работают подразделения ГСЧС и коммунальные службы города.

Продолжаются работы по ликвидации пожаров и разбору завалов.

Напомним вечером 22 апреля, российские захватчики атаковали Харьков беспилотником "Молния".

Днем 22 апреля Харьков подвергся массированному обстрелу БПЛА. Посреди белого дня враг ударил 16 дронами по четырем районам города: Шевченковскому, Киевскому, Новобаварскому и Слободскому.

Автор: 

обстрел (27202) Харьков (7490) Шахед (1001) Харьковская область (810) Харьковский район (244)


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