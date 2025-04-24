Харків зазнав потужної атаки ворога: дві людини дістали поранення (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Протягом ночі російські загарбники завдали декілька ракетних ударів по Харкову. Також місто було атаковано безпілотниками

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

На другу ночі 24 квітня стало відомо, що Харків вже зазнав сім ракетних ударів. Один з яких прийшовся по Новобаварському району. Внаслідок атаки вибиті вікна у прилеглих багатоповерхівках

Також під ворожим ударом опинився Основʼянський район. Там пошкоджені приватні будинки.

З третьої ночі Харків перебував під атакою ворожих БпЛА.

"Харків вдруге за ніч під атакою крилатих ракет. Було чутно два вибухи, у повітрі ще є ракета. Будьте обережні", - близько 5 ранку повідомив Терехов.

Він зазначив, що внаслідок останнього удару по Харкову дві людини дістали поранення. Один з останніх ударів прийшовся по району щільної житлової забудови. У кількох багатоповерхівках вибиті вікна. Обстеження місць ворожих ударів триває.

"Ще одна неспокійна ніч для Харкова. Зафіксовано 19 ударів по місту: 7 крилатих ракет і 12 дронів-камікадзе типу "шахед". Постраждало виробниче підприємство, зазнали пошкоджень багатоповерхові та приватні будинки. На місцях працюють усі відповідні служби. Робимо все можливе, аби якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілів", - зазначив Терехов.

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Згодом Терехов повідомив, що цієї ночі Харків був атакований 24 рази. 14 разів - ворожими БПЛА, 10 раз ракетами.

Пошкоджені - багатоповерхові житлові будинки, міська поліклініка, будівля школи, приватні обійстя, виробничі підприємства, готельний комплекс. Шпиталізовано одну людину.

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