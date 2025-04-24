Масований удар по Києву: рашисти атакували "шахедами", балістикою та "Калібрами", - КМВА

Вночі російські окупанти здійснили масований ракетний удар по Києву, внаслідок якого загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня. У п'яти районах фіксують наслідки атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

"Летіло все: калібри, балістика, шахеди. В Києві та області лише дронів було зафіксовано 45. Тут чекаємо офіційної інформації від Повітряних Сил", - йдеться в повідомленні

Внаслідок атаки ворожих БпЛА, керованих і балістичних ракет зафіксовано:

Голосіївський район:

займання автомобілів у дворі житлового будинку;

пожежа в гаражному кооперативі;

падіння уламків на території нежитлової забудови;

загорання на території гаражного кооперативу. Часткове руйнування гаражів та 2-х поверхової адміністративної будівлі.

Шевченківський район:

падіння уламків БпЛА на відкритій території. Без загорання;

займання та руйнування гаражів;

пожежа на території нежитлової забудови. Руйнування адміністративної будівлі.

Святошинський район:

загорання та часткове руйнування житлового будинку. Відомо, що під завалами знаходяться люди. Проводяться рятувальні роботи;

займання автомобілів на подвір’ї житлового будинку;

пожежа на території нежитлової забудови;

руйнування на території гаражного кооперативу;

загорання в будівлі;

пожежа та часткове руйнування 1-поверхового житлового будинку;

загорання на території нежитлового приміщення. Ліквідовано.

Соломʼянський район:

падіння БПЛА на відкритій місцевості. Без руйнувань.

Оболонський район:

займання травʼяного настилу та 9 автомобілів;

займання на даху нежитлового будинку. Потерпілих немає;

пожежа в складському приміщенні та пошкодження автомобілів поблизу.

У Деснянському районі була інформація, щодо пожежі на відкритій території. Але не підтвердилось.

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