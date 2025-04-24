Масований удар по Києву: рашисти атакували "шахедами", балістикою та "Калібрами", - КМВА
Вночі російські окупанти здійснили масований ракетний удар по Києву, внаслідок якого загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня. У п'яти районах фіксують наслідки атаки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.
"Летіло все: калібри, балістика, шахеди. В Києві та області лише дронів було зафіксовано 45. Тут чекаємо офіційної інформації від Повітряних Сил", - йдеться в повідомленні
Внаслідок атаки ворожих БпЛА, керованих і балістичних ракет зафіксовано:
Голосіївський район:
- займання автомобілів у дворі житлового будинку;
- пожежа в гаражному кооперативі;
- падіння уламків на території нежитлової забудови;
- загорання на території гаражного кооперативу. Часткове руйнування гаражів та 2-х поверхової адміністративної будівлі.
Шевченківський район:
- падіння уламків БпЛА на відкритій території. Без загорання;
- займання та руйнування гаражів;
- пожежа на території нежитлової забудови. Руйнування адміністративної будівлі.
Святошинський район:
- загорання та часткове руйнування житлового будинку. Відомо, що під завалами знаходяться люди. Проводяться рятувальні роботи;
- займання автомобілів на подвір’ї житлового будинку;
- пожежа на території нежитлової забудови;
- руйнування на території гаражного кооперативу;
- загорання в будівлі;
- пожежа та часткове руйнування 1-поверхового житлового будинку;
- загорання на території нежитлового приміщення. Ліквідовано.
Соломʼянський район:
- падіння БПЛА на відкритій місцевості. Без руйнувань.
Оболонський район:
- займання травʼяного настилу та 9 автомобілів;
- займання на даху нежитлового будинку. Потерпілих немає;
- пожежа в складському приміщенні та пошкодження автомобілів поблизу.
У Деснянському районі була інформація, щодо пожежі на відкритій території. Але не підтвердилось.
Топ коментарі
+9 Володимир Омельянов
показати весь коментар24.04.2025 10:05
+8 Алексей Дэвидсон
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+6 Oleg D #506362
показати весь коментар24.04.2025 10:03
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Коли?
віталіка відтіснили?
від сьогодні і назавжди з нами зелений імбецил тімурчик?
хто очільник, святошинського району? чергова зелена гнида?
як, планує діяти?
Він вважає, що він фізіономією схожий на українця? І під прізвищем Ткаченко йому легше буде бороти Кличка за командою ОП?
Невже Кличку? 😯