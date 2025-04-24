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Новини Атака безпілотників на Київ Ракетна атака на Київ
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Масований удар по Києву: рашисти атакували "шахедами", балістикою та "Калібрами", - КМВА

Наслідки російської атаки на Київ

Вночі російські окупанти здійснили масований ракетний удар по Києву, внаслідок якого загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня. У п'яти районах фіксують наслідки атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

"Летіло все: калібри, балістика, шахеди. В Києві та області лише дронів було зафіксовано 45. Тут чекаємо офіційної інформації від Повітряних Сил", - йдеться в повідомленні

Внаслідок атаки ворожих БпЛА, керованих і балістичних ракет зафіксовано:

Голосіївський район:

  • займання автомобілів у дворі житлового будинку;
  • пожежа в гаражному кооперативі;
  • падіння уламків на території нежитлової забудови;
  • загорання на території гаражного кооперативу. Часткове руйнування гаражів та 2-х поверхової адміністративної будівлі.

Шевченківський район:

  • падіння уламків БпЛА на відкритій території. Без загорання;
  • займання та руйнування гаражів;
  • пожежа на території нежитлової забудови. Руйнування адміністративної будівлі.

Святошинський район:

  • загорання та часткове руйнування житлового будинку. Відомо, що під завалами знаходяться люди. Проводяться рятувальні роботи;
  • займання автомобілів на подвір’ї житлового будинку;
  • пожежа на території нежитлової забудови;
  • руйнування на території гаражного кооперативу;
  • загорання в будівлі;
  • пожежа та часткове руйнування 1-поверхового житлового будинку;
  • загорання на території нежитлового приміщення. Ліквідовано.

Соломʼянський район:

  • падіння БПЛА на відкритій місцевості. Без руйнувань.

Оболонський район:

  • займання травʼяного настилу та 9 автомобілів;
  • займання на даху нежитлового будинку. Потерпілих немає;
  • пожежа в складському приміщенні та пошкодження автомобілів поблизу.

У Деснянському районі була інформація, щодо пожежі на відкритій території. Але не підтвердилось.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський удар по Києву: 9 загиблих, понад 100 постраждалих, серед них 6 дітей (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (19490) обстріл (28523) Повітряні атаки на Київ (756)


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Топ коментарі
+9
Рашиський кривавий чорт хоче до победобесія убити більше українців і більше зруйнувати, це найкривавіший терорист 21 століття ,цьому йому посприяв рудий недоумок який підставив пличе кривавому кату ,а жертві викручує руки ,так цей виродок хоче показати результат свого нікчемного правління сто днів.Тому за невині жертви має бути відплата має горіти москва як і вся росія ,рашисти розуміють тільки силу і що за кожен злочин буде відплата.
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24.04.2025 10:05
+8
Массовий удар по мацкві: Україна ударила Сапсаном, Нептуном, Бобрами, Лютими, Паляницями, Трембітами, Барсами. В наслідок якого загинуло ***** туча москалів, зруйновані важливі військові та стратегічні цілі.
Коли?
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24.04.2025 10:08
+6
Коли президентом був не трамп - такого не було.
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24.04.2025 10:03
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Коли президентом був не трамп - такого не було.
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24.04.2025 10:03 Відповісти
Або: Якщо б президентом був не трамп - такого б не було.
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24.04.2025 10:05 Відповісти
Рашиський кривавий чорт хоче до победобесія убити більше українців і більше зруйнувати, це найкривавіший терорист 21 століття ,цьому йому посприяв рудий недоумок який підставив пличе кривавому кату ,а жертві викручує руки ,так цей виродок хоче показати результат свого нікчемного правління сто днів.Тому за невині жертви має бути відплата має горіти москва як і вся росія ,рашисти розуміють тільки силу і що за кожен злочин буде відплата.
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24.04.2025 10:05 Відповісти
зеленский спит, оно устало ат вайны и африканской муки
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24.04.2025 10:08 Відповісти
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24.04.2025 10:38 Відповісти
Массовий удар по мацкві: Україна ударила Сапсаном, Нептуном, Бобрами, Лютими, Паляницями, Трембітами, Барсами. В наслідок якого загинуло ***** туча москалів, зруйновані важливі військові та стратегічні цілі.
Коли?
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24.04.2025 10:08 Відповісти
ехехеххх.....
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24.04.2025 10:26 Відповісти
андрєйбарісич ніразрєшаіт
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24.04.2025 10:34 Відповісти
а потім вони вдарять по містам тактичною ядерною зброєю, але ти це бдеш спостерігати здалеку десь з по тєліку з амстердамського пабу.
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24.04.2025 11:36 Відповісти
тимурчик ткаченович, что ты лезешь к чужой собственности ск отина и прожиратель денежной массы
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24.04.2025 10:11 Відповісти
он Мамедов на самом деле ему по породе положено лезть к чужому! вот и фамилию себе украл
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24.04.2025 10:22 Відповісти
якої чужої власності? пігулки пропустило, москворотіку?
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24.04.2025 10:53 Відповісти
все?
віталіка відтіснили?
від сьогодні і назавжди з нами зелений імбецил тімурчик?
хто очільник, святошинського району? чергова зелена гнида?
як, планує діяти?
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24.04.2025 10:15 Відповісти
з вами, це з КМВА? віталік мер Києва, якщо що.
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24.04.2025 10:56 Відповісти
Чому таваріщ Зеленського і єрмака Тимур соромиться прізвища своїх батьків Мамедов і поміняв його на прізвище дружини?
Він вважає, що він фізіономією схожий на українця? І під прізвищем Ткаченко йому легше буде бороти Кличка за командою ОП?

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24.04.2025 10:31 Відповісти
А вас не засмучує, що боксер до цього однією дупкою одразу на двох посадах мера і очільника КМВА сидів? Ви мабуть в будиночку на Печерську, побудованому за "туалетною схемою" Комарницького живете?
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24.04.2025 10:59 Відповісти
Ой, а кому ж підпорядковані менти, сбушники, прикордонники, які допомогли втекти Комарницькому з України?
Невже Кличку? 😯
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24.04.2025 11:04 Відповісти
А вас не засмучує, що так було майже завжди, що мер Києва призначався головою КМВА? Бо всі повноваження має саме голова КМВА, мер - посада суто номінальна, але саме мер є посадою виборною. Єдине виключення було при яникові, коли він посунив Льоню-Космоса і призначив головою КМВА свого фунта Попова.
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24.04.2025 15:15 Відповісти
Сьогні віткоф привезе путіну список дитячих майданчиків, аби ще більш «миролюбно» і по трампівськи присусити Україну до безальтернативного руського.«миру».
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24.04.2025 10:38 Відповісти
спочатку талановитих і вправних ппошників всіх познімали і відправили на фронт а понабирали родичів і хто заплатив за бронь а потім в самих виникає питання чого це не збивають....
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24.04.2025 11:15 Відповісти
 
 