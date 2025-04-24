Массированный удар по Киеву: рашисты атаковали "шахедами", баллистикой и "Калибрами", - КГВА

Ночью российские оккупанты совершили массированный ракетный удар по Киеву, в результате которого погибли, по меньшей мере, 9 человек и более 100 получили ранения различной степени. В пяти районах фиксируют последствия атаки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

"Летело все: калибры, баллистика, шахеды. В Киеве и области только дронов было зафиксировано 45. Здесь ждем официальной информации от Воздушных Сил", - говорится в сообщении

Вследствие атаки вражеских БПЛА, управляемых и баллистических ракет зафиксировано:

Голосеевский район:

возгорание автомобилей во дворе жилого дома;

пожар в гаражном кооперативе;

падение обломков на территории нежилой застройки;

возгорание на территории гаражного кооператива. Частичное разрушение гаражей и 2-х этажного административного здания.

Шевченковский район:

падение обломков БПЛА на открытой территории. Без возгорания;

возгорание и разрушение гаражей;

пожар на территории нежилой застройки. Разрушение административного здания.

Святошинский район:

возгорание и частичное разрушение жилого дома. Известно, что под завалами находятся люди. Проводятся спасательные работы;

возгорание автомобилей во дворе жилого дома;

пожар на территории нежилой застройки;

разрушения на территории гаражного кооператива;

возгорание в здании;

пожар и частичное разрушение 1-этажного жилого дома;

возгорание на территории нежилого помещения. Ликвидировано.

Соломенский район:

падение БПЛА на открытой местности. Без разрушений.

Оболонский район:

возгорание травяного настила и 9 автомобилей;

возгорание на крыше нежилого здания. Пострадавших нет;

пожар в складском помещении и повреждение автомобилей поблизости.

В Деснянском районе была информация о пожаре на открытой территории. Но не подтвердилось.

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