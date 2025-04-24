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Новости Атака беспилотников на Киев Ракетная атака на Киев
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Массированный удар по Киеву: рашисты атаковали "шахедами", баллистикой и "Калибрами", - КГВА

Последствия российской атаки на Киев

Ночью российские оккупанты совершили массированный ракетный удар по Киеву, в результате которого погибли, по меньшей мере, 9 человек и более 100 получили ранения различной степени. В пяти районах фиксируют последствия атаки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

"Летело все: калибры, баллистика, шахеды. В Киеве и области только дронов было зафиксировано 45. Здесь ждем официальной информации от Воздушных Сил", - говорится в сообщении

Вследствие атаки вражеских БПЛА, управляемых и баллистических ракет зафиксировано:

Голосеевский район:

  • возгорание автомобилей во дворе жилого дома;
  • пожар в гаражном кооперативе;
  • падение обломков на территории нежилой застройки;
  • возгорание на территории гаражного кооператива. Частичное разрушение гаражей и 2-х этажного административного здания.

Шевченковский район:

  • падение обломков БПЛА на открытой территории. Без возгорания;
  • возгорание и разрушение гаражей;
  • пожар на территории нежилой застройки. Разрушение административного здания.

Святошинский район:

  • возгорание и частичное разрушение жилого дома. Известно, что под завалами находятся люди. Проводятся спасательные работы;
  • возгорание автомобилей во дворе жилого дома;
  • пожар на территории нежилой застройки;
  • разрушения на территории гаражного кооператива;
  • возгорание в здании;
  • пожар и частичное разрушение 1-этажного жилого дома;
  • возгорание на территории нежилого помещения. Ликвидировано.

Соломенский район:

  • падение БПЛА на открытой местности. Без разрушений.

Оболонский район:

  • возгорание травяного настила и 9 автомобилей;
  • возгорание на крыше нежилого здания. Пострадавших нет;
  • пожар в складском помещении и повреждение автомобилей поблизости.

В Деснянском районе была информация о пожаре на открытой территории. Но не подтвердилось.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский удар по Киеву: 9 погибших, более 100 пострадавших, среди них 6 детей (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (25542) обстрел (27202) Воздушные атаки на Киев (698)


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Топ комментарии
+9
Рашиський кривавий чорт хоче до победобесія убити більше українців і більше зруйнувати, це найкривавіший терорист 21 століття ,цьому йому посприяв рудий недоумок який підставив пличе кривавому кату ,а жертві викручує руки ,так цей виродок хоче показати результат свого нікчемного правління сто днів.Тому за невині жертви має бути відплата має горіти москва як і вся росія ,рашисти розуміють тільки силу і що за кожен злочин буде відплата.
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24.04.2025 10:05
+8
Массовий удар по мацкві: Україна ударила Сапсаном, Нептуном, Бобрами, Лютими, Паляницями, Трембітами, Барсами. В наслідок якого загинуло ***** туча москалів, зруйновані важливі військові та стратегічні цілі.
Коли?
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24.04.2025 10:08
+6
Коли президентом був не трамп - такого не було.
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24.04.2025 10:03
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Коли президентом був не трамп - такого не було.
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24.04.2025 10:03 Ответить
Або: Якщо б президентом був не трамп - такого б не було.
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24.04.2025 10:05 Ответить
Рашиський кривавий чорт хоче до победобесія убити більше українців і більше зруйнувати, це найкривавіший терорист 21 століття ,цьому йому посприяв рудий недоумок який підставив пличе кривавому кату ,а жертві викручує руки ,так цей виродок хоче показати результат свого нікчемного правління сто днів.Тому за невині жертви має бути відплата має горіти москва як і вся росія ,рашисти розуміють тільки силу і що за кожен злочин буде відплата.
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24.04.2025 10:05 Ответить
зеленский спит, оно устало ат вайны и африканской муки
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24.04.2025 10:08 Ответить
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24.04.2025 10:38 Ответить
Массовий удар по мацкві: Україна ударила Сапсаном, Нептуном, Бобрами, Лютими, Паляницями, Трембітами, Барсами. В наслідок якого загинуло ***** туча москалів, зруйновані важливі військові та стратегічні цілі.
Коли?
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24.04.2025 10:08 Ответить
ехехеххх.....
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24.04.2025 10:26 Ответить
андрєйбарісич ніразрєшаіт
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24.04.2025 10:34 Ответить
а потім вони вдарять по містам тактичною ядерною зброєю, але ти це бдеш спостерігати здалеку десь з по тєліку з амстердамського пабу.
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24.04.2025 11:36 Ответить
тимурчик ткаченович, что ты лезешь к чужой собственности ск отина и прожиратель денежной массы
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24.04.2025 10:11 Ответить
он Мамедов на самом деле ему по породе положено лезть к чужому! вот и фамилию себе украл
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24.04.2025 10:22 Ответить
якої чужої власності? пігулки пропустило, москворотіку?
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24.04.2025 10:53 Ответить
все?
віталіка відтіснили?
від сьогодні і назавжди з нами зелений імбецил тімурчик?
хто очільник, святошинського району? чергова зелена гнида?
як, планує діяти?
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24.04.2025 10:15 Ответить
з вами, це з КМВА? віталік мер Києва, якщо що.
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24.04.2025 10:56 Ответить
Чому таваріщ Зеленського і єрмака Тимур соромиться прізвища своїх батьків Мамедов і поміняв його на прізвище дружини?
Він вважає, що він фізіономією схожий на українця? І під прізвищем Ткаченко йому легше буде бороти Кличка за командою ОП?

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24.04.2025 10:31 Ответить
А вас не засмучує, що боксер до цього однією дупкою одразу на двох посадах мера і очільника КМВА сидів? Ви мабуть в будиночку на Печерську, побудованому за "туалетною схемою" Комарницького живете?
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24.04.2025 10:59 Ответить
Ой, а кому ж підпорядковані менти, сбушники, прикордонники, які допомогли втекти Комарницькому з України?
Невже Кличку? 😯
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24.04.2025 11:04 Ответить
А вас не засмучує, що так було майже завжди, що мер Києва призначався головою КМВА? Бо всі повноваження має саме голова КМВА, мер - посада суто номінальна, але саме мер є посадою виборною. Єдине виключення було при яникові, коли він посунив Льоню-Космоса і призначив головою КМВА свого фунта Попова.
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24.04.2025 15:15 Ответить
Сьогні віткоф привезе путіну список дитячих майданчиків, аби ще більш «миролюбно» і по трампівськи присусити Україну до безальтернативного руського.«миру».
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24.04.2025 10:38 Ответить
спочатку талановитих і вправних ппошників всіх познімали і відправили на фронт а понабирали родичів і хто заплатив за бронь а потім в самих виникає питання чого це не збивають....
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24.04.2025 11:15 Ответить
 
 