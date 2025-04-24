Массированный удар по Киеву: рашисты атаковали "шахедами", баллистикой и "Калибрами", - КГВА
Ночью российские оккупанты совершили массированный ракетный удар по Киеву, в результате которого погибли, по меньшей мере, 9 человек и более 100 получили ранения различной степени. В пяти районах фиксируют последствия атаки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.
"Летело все: калибры, баллистика, шахеды. В Киеве и области только дронов было зафиксировано 45. Здесь ждем официальной информации от Воздушных Сил", - говорится в сообщении
Вследствие атаки вражеских БПЛА, управляемых и баллистических ракет зафиксировано:
Голосеевский район:
- возгорание автомобилей во дворе жилого дома;
- пожар в гаражном кооперативе;
- падение обломков на территории нежилой застройки;
- возгорание на территории гаражного кооператива. Частичное разрушение гаражей и 2-х этажного административного здания.
Шевченковский район:
- падение обломков БПЛА на открытой территории. Без возгорания;
- возгорание и разрушение гаражей;
- пожар на территории нежилой застройки. Разрушение административного здания.
Святошинский район:
- возгорание и частичное разрушение жилого дома. Известно, что под завалами находятся люди. Проводятся спасательные работы;
- возгорание автомобилей во дворе жилого дома;
- пожар на территории нежилой застройки;
- разрушения на территории гаражного кооператива;
- возгорание в здании;
- пожар и частичное разрушение 1-этажного жилого дома;
- возгорание на территории нежилого помещения. Ликвидировано.
Соломенский район:
- падение БПЛА на открытой местности. Без разрушений.
Оболонский район:
- возгорание травяного настила и 9 автомобилей;
- возгорание на крыше нежилого здания. Пострадавших нет;
- пожар в складском помещении и повреждение автомобилей поблизости.
В Деснянском районе была информация о пожаре на открытой территории. Но не подтвердилось.
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Коли?
віталіка відтіснили?
від сьогодні і назавжди з нами зелений імбецил тімурчик?
хто очільник, святошинського району? чергова зелена гнида?
як, планує діяти?
Він вважає, що він фізіономією схожий на українця? І під прізвищем Ткаченко йому легше буде бороти Кличка за командою ОП?
Невже Кличку? 😯