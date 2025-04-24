РФ випустила по Україні 215 БпЛА та ракет. Знищено 112 цілей, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 24 квітня 2025 року російські війська здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів, а також ударними БпЛА та дронами-імітаторами інших типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Основною ціллю рашистів був Київ.

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Всього зафіксовано 215 повітряних цілей:

- 11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків — Брянська, Воронезька, Курська обл.– рф.);

- 37 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків — Саратовська обл.);

- 6 крилатих ракет Іскандер-К (район пусків — Донецька обл.);

- 12 крилатих ракет Калібр (із акваторії Чорного моря);

- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська обл.);

- 145 ударних БпЛА Shahed/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.; Чауда - Крим).

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Як відпрацювала ППО

Сили протиповітряної оборони знищили 112 повітряних цілей:

- 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

- 31 крилату ракету Х-101;

- 6 крилатих ракет Калібр;

- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

- 64 ударних БпЛА Shahed.

68 російських безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено.

"У відбитті атаки активну участь брала авіація, зокрема пілоти винищувачів F-16 та Mirage. На рахунку українських пілотів десятки збитих повітряних цілей.



Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина", - додали у Повітряних силах.

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