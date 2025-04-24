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Новини Результат роботи ППО Масований ракетний обстріл
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РФ випустила по Україні 215 БпЛА та ракет. Знищено 112 цілей, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Масований обстріл 24 квітня 2025 року. Скільки цілей збито

У ніч на 24 квітня 2025 року російські війська здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів, а також ударними БпЛА та дронами-імітаторами інших типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Основною ціллю рашистів був Київ.

Також читайте: Нічна російська атака: у дев’яти регіонах ліквідували майже 40 осередків займання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Всього зафіксовано 215 повітряних цілей:

- 11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків — Брянська, Воронезька, Курська обл.– рф.);
- 37 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків — Саратовська обл.);
- 6 крилатих ракет Іскандер-К (район пусків — Донецька обл.);
- 12 крилатих ракет Калібр (із акваторії Чорного моря);
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська обл.);
- 145 ударних БпЛА Shahed/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.; Чауда - Крим).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдали ракетного удару по Сумщині

Як відпрацювала ППО

Сили протиповітряної оборони знищили 112 повітряних цілей:

- 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
- 31 крилату ракету Х-101;
- 6 крилатих ракет Калібр;
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
- 64 ударних БпЛА Shahed.

68 російських безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено.

"У відбитті атаки активну участь брала авіація, зокрема пілоти винищувачів F-16 та Mirage. На рахунку українських пілотів десятки збитих повітряних цілей.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина", - додали у Повітряних силах.

Читайте: Масований удар по Києву: рашисти атакували "шахедами", балістикою та "Калібрами", - КМВА

Масований обстріл 24 квітня 2025 року. Скільки цілей збито

Автор: 

обстріл (28523) ППО (3193) Повітряні сили (2645) Повітряні атаки на Київ (756)


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Топ коментарі
+15
Х*йло = принуждение к "миру"
Трампон = соучастие в убийствах и вооруженном грабеже
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24.04.2025 10:25
+13
Оце на думку США чудова Расея...прям миролюбива
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24.04.2025 10:17
+13
Трампон:
- Вони помилилися, 215 разів ...
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24.04.2025 10:22
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Оце на думку США чудова Расея...прям миролюбива
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24.04.2025 10:17 Відповісти
Це думка трампона та його шобли. Більшості "мудрого наріду США" пох на Україну. В них свої проблеми.
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24.04.2025 10:23 Відповісти
То вже останнє нашкребли, так то взагалі економіка розвалюється і заводи зупиняються. Це акт відчаю.
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24.04.2025 10:22 Відповісти
не тіште себе ілюзіями - вони траву їсти будуть, а на ракети гроші знайдуть
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24.04.2025 10:33 Відповісти
Трампон:
- Вони помилилися, 215 разів ...
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24.04.2025 10:22 Відповісти
Х*йло = принуждение к "миру"
Трампон = соучастие в убийствах и вооруженном грабеже
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24.04.2025 10:25 Відповісти
Ракет залишилось на одну, дві атаки...
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24.04.2025 10:27 Відповісти
218 - (112+68)=35. Залишилось 35, з котрих 24 гепнуло по Харкову. На інші міста впало 10. Кияни, ви це підтверджуєте?
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24.04.2025 10:37 Відповісти
Ти би менше рахував, а ліпше співчуття виказав
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24.04.2025 10:41 Відповісти
Брехунам с ППО співчуття виказувати?
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24.04.2025 12:34 Відповісти
І чого вам не зрозуміло, ху...ло та його трампопідху...лик угоди вже досягли, а цей набад був як салют на запит убогого з сша
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24.04.2025 10:40 Відповісти
- 12 крилатих ракет Калібр (із акваторії Чорного моря)

"Ми домовились, що може бути тиша на морі і вільне судноплавство. Ми вдячні американській стороні за цей результат", - так прокоментував Зеленський на пресконференції у Києві результати переговорів у Саудівській Аравії."
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24.04.2025 10:40 Відповісти
Ці невині жертви також на совісті недоумка трампа ,який посприяв виведені рашиського режиму з ізоляції і що за злочини терористам нічого не буде,тому твої сто днів будуть як ганьба США і всього цивілізованого світу.
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24.04.2025 11:29 Відповісти
пора вже ******* по москалям. Бажано по москві, але і Ростов на Дону теж не погано. Можна по Казані. По спальним районам.
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24.04.2025 13:36 Відповісти
 
 