Рашисти завдали ракетного удару по Сумщині

Вдень середи, 23 квітня, російські загарбники завдали ракетного удару по території Коровинської громаді на Сумщині.

Про це у соціальній мережі фейсбук повідомила голова Роменської РВА Валентина Назаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Посадовиця розповіла, що наразі наслідки ворожої атаки уточнюються.

"Всі сили та засоби залучено до ліквідації", - додала вона.

О 15:53 та о 16:01 Повітряні сили попереджали про ворожі КАБи в напрямку Сумщини.

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