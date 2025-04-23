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Рашисти завдали ракетного удару по Сумщині
Вдень середи, 23 квітня, російські загарбники завдали ракетного удару по території Коровинської громаді на Сумщині.
Про це у соціальній мережі фейсбук повідомила голова Роменської РВА Валентина Назаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Посадовиця розповіла, що наразі наслідки ворожої атаки уточнюються.
"Всі сили та засоби залучено до ліквідації", - додала вона.
О 15:53 та о 16:01 Повітряні сили попереджали про ворожі КАБи в напрямку Сумщини.
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Он і адміністрація, у рудого, вся з діареєю, по Вашингтону дрище!!