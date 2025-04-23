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Новини Обстріли Сумщини
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Рашисти завдали ракетного удару по Сумщині

Ворог вдарив ракетою по громаді на Сумщині

Вдень середи, 23 квітня, російські загарбники завдали ракетного удару по території Коровинської громаді на Сумщині.

Про це у соціальній мережі фейсбук повідомила голова Роменської РВА Валентина Назаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Посадовиця розповіла, що наразі наслідки ворожої атаки уточнюються.

"Всі сили та засоби залучено до ліквідації", - додала вона.

О 15:53 та о 16:01 Повітряні сили попереджали про ворожі КАБи в напрямку Сумщини.

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Автор: 

обстріл (28523) Сумська область (3687) Повітряні сили (2645) Роменський район (5) Коровинці (1)


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Гадить, московське ***** Українцям, як тільки він не викаблучується, щоб і рудого з битим вухом, залянувати!
Он і адміністрація, у рудого, вся з діареєю, по Вашингтону дрище!!
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23.04.2025 16:57 Відповісти
Реба вже писати правильно : росія за сприяння БД завдала черговий удар по Україні.
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23.04.2025 16:59 Відповісти
 
 