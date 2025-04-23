Рашисты нанесли ракетный удар по Сумской области

Днем среды, 23 апреля, российские захватчики нанесли ракетный удар по территории Коровинской громады на Сумщине.

Об этом в социальной сети фейсбук сообщила председатель Роменской РВА Валентина Назаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновница рассказала, что сейчас последствия вражеской атаки уточняются.

"Все силы и средства привлечены к ликвидации", - добавила она.

В 15:53 и в 16:01 Воздушные силы предупреждали о вражеских КАБах в направлении Сумщины.

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