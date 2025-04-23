РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11735 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Сумщины
1 497 2

Рашисты нанесли ракетный удар по Сумской области

Враг ударил ракетой по общине на Сумщине

Днем среды, 23 апреля, российские захватчики нанесли ракетный удар по территории Коровинской громады на Сумщине.

Об этом в социальной сети фейсбук сообщила председатель Роменской РВА Валентина Назаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновница рассказала, что сейчас последствия вражеской атаки уточняются.

"Все силы и средства привлечены к ликвидации", - добавила она.

В 15:53 и в 16:01 Воздушные силы предупреждали о вражеских КАБах в направлении Сумщины.

Читайте также: Россия нанесла 34 удара по Сумщине: повреждено жилье, зафиксировано 86 взрывов

Автор: 

обстрел (27165) Сумская область (3133) Воздушные силы (2302) Роменский район (4) Коровинцы (1)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гадить, московське ***** Українцям, як тільки він не викаблучується, щоб і рудого з битим вухом, залянувати!
Он і адміністрація, у рудого, вся з діареєю, по Вашингтону дрище!!
показать весь комментарий
23.04.2025 16:57 Ответить
Реба вже писати правильно : росія за сприяння БД завдала черговий удар по Україні.
показать весь комментарий
23.04.2025 16:59 Ответить
 
 