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Рашисты нанесли ракетный удар по Сумской области
Днем среды, 23 апреля, российские захватчики нанесли ракетный удар по территории Коровинской громады на Сумщине.
Об этом в социальной сети фейсбук сообщила председатель Роменской РВА Валентина Назаренко, информирует Цензор.НЕТ.
Чиновница рассказала, что сейчас последствия вражеской атаки уточняются.
"Все силы и средства привлечены к ликвидации", - добавила она.
В 15:53 и в 16:01 Воздушные силы предупреждали о вражеских КАБах в направлении Сумщины.
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Он і адміністрація, у рудого, вся з діареєю, по Вашингтону дрище!!