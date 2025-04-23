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Новости Обстрелы Сумщины
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Россия нанесла 34 удара по Сумщине: повреждено жилье, зафиксировано 86 взрывов

сводка Генштаба

В ночь на 23 апреля и утром российские войска совершили 34 обстрела приграничных громад Сумской области, зафиксировано 86 взрывов.

Об этом сообщила Сумская ОГА в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Юнаковская громада: артиллерийские и минометные обстрелы, удары FPV-дронами и управляемыми авиабомбами (КАБ). Повреждены частные дома.

Эсманская громада: атака FPV-дроном и артобстрелы.

Миропольская громада: обстрелы из артиллерии, РСЗО и КАБов.

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Шалыгинская громада: сброс ВОГ с беспилотника.

Краснопольская громада: FPV-дрон, пуски КАБов, минометный огонь.

Березовская громада: удар FPV-дроном вызвал возгорание частного дома.

Информации о пострадавших пока нет.

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