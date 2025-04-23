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Новини Обстріли Сумщини
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Росія завдала 34 удари по Сумщині: пошкоджено житло, зафіксовано 86 вибухів

зведення Генштабу

У ніч на 23 квітня та вранці російські війська здійснили 34 обстріли прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 86 вибухів.

Про це повідомила Сумська ОВА у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Юнаківська громада: артилерійські та мінометні обстріли, удари FPV-дронами та керованими авіабомбами (КАБ). Пошкоджені приватні будинки.

Есманьська громада: атака FPV-дроном та артобстріли.

Миропільська громада: обстріли з артилерії, РСЗВ та КАБів.

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Шалигинська громада: скидання ВОГ з безпілотника.

Краснопільська громада: FPV-дрон, пуски КАБів, мінометний вогонь.

Березівська громада: удар FPV-дроном спричинив загоряння приватного будинку.

Інформації про постраждалих наразі немає.

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обстріл (28486) Сумська область (3681) Суми (886) Сумський район (186) війна в Україні (3899)


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