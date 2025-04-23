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РФ випустила 134 БпЛА по Україні: 67 цілей збито, 47 - локаційно втрачено. ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів 23 квітня 2025 року. Скільки цілей збито

У ніч на 23 квітня 2025 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Так, війська РФ випустили 134 БпЛА. Пуски  фіксували із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ., Чауда, Гвардійське - окупований Крим.

"Станом на 09.30 підтверджено збиття 67 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

47 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Полтавщина, Донеччина, Одещина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Читайте: Київщину атакують "Шахеди": працює ППО

Атака шахедів 23 квітня 2025 року. Скільки цілей збито

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обстріл (28486) ППО (3189) Повітряні сили (2642) війна в Україні (3899)


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