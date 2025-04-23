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РФ выпустила 134 БпЛА по Украине: 67 целей сбиты, 47 - локально потеряны. ИНФОГРАФИКА

Атака шахедов 23 апреля 2025 года. Сколько целей сбито

В ночь на 23 апреля 2025 года российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Так, войска РФ выпустили 134 БпЛА. Пуски фиксировали с направлений: Курск, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда, Гвардейское - оккупированный Крым.

"По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 67 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

47 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Вследствие вражеской атаки пострадали Харьковщина, Полтавщина, Донецкая область, Одесская область, Днепропетровщина и Запорожье.

Читайте: Киевскую область атакуют "Шахеды": работает ПВО

Атака шахедов 23 апреля 2025 года. Сколько целей сбито

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