Враг ударил дроном по автобусу с работниками в Марганце: 9 человек погибли, 30 - пострадали (обновлено). ФОТОрепортаж
Утром 23 апреля 2025 года агрессор ударил дроном-камикадзе по Марганцу Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, погибли 7 человек. Еще 6 - ранены.
Позже Лысак сообщил, что, к сожалению, увеличилось количество погибших в Марганце.
"Вражеская атака унесла 9 жизней. Соболезнования родным и близким. Постоянно растет количество пострадавших. По информации на данный момент, их 30", - уточнил он.
По информации ОВА, агрессор ударил дроном-камикадзе по автобусу с работниками предприятия.
Как сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, россияне атаковали автобус с работниками предприятия, которые направлялись на работу в Марганце.
Впоследствии в ГСЧС показали последствия вражеского удара.
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Якщо артист першого російського телеканалу (колишній президент України) не хоче захищати українців -його потрібно негайно арештувати, як путінського агента.
Царство Небесне загиблим, кацапським кацапам горіти у Пеклі...
Українські сили оборони витрачатимуть наявні ********** виключно для знищення окупантів, де б вони не ховались. ЗСУ не воюють з цивільним населенням.
Всі організатори, виконавці та співучасники цього варварського рашистського теракту будуть встановлені і покарані.
Промовляй ці слова собі перед зеркалом щодня, зранку перед сніданком.
Якщо такий обізнаний, дай корисні для слідства покази, що тобі відомо про цей та інші військові злочини? Звідки в тебе інформація, що ніхто не був і не буде покараний?
В якому законі чи військовому підручнику він описаний?
Дайте посилання.
Якщо це ви самі придумали - не давайте.
Дакую.
Так, помста переможеному ворогу. У нас до цього далеко...
Кацапи тягнуть Україну у своє болото.
Писав уже - перед штурмом катарської твердині - фортеці Монсегюр, один "хрестоносець" запитав у папського легата, що був куратором "Хрестового походу" проти "єретиків": "Монсеньйоре! А як у запалі битви розпізнать, хто перед тобою - єретик чи ревний католик?". Легат відповів: "Убивайте геть усіх... Бог, на небі, пізнає "своїх"...".
Тут - те саме... Кацапня молотить без розбору, просто винищуючи населення того регіону, яке вони прийшли, нібито, "асвабаждать ат бендеровцев"...
- Що в Херсон не завозилися та не селились "русские"?
- Що Херсон повально говорив українською мовою?
- Що в Херсоні не було "ждунів"?
Чи ще у чому?
Що це мені повинно довести? І що ви бажаєте мені донести?
У кацаппів прислів"я є: "Я ему про Фому, а он - про Ерёму..."... Так і у нас тут - те ж саме...
Вибач, але хрестоностці - тут тех не доречні - це не наша історія.
Де той метеорит, що накриє територію упирів?
Тут інше питання: чому наші посли не стоять ще зночі біля древерй ООН, міжнародних судів і не вимагає покарання терористів? Чому не на належному рівні проводятьсмя міжнародні заходи? Де комунікація з Трампом і адміністрацією президента по доведенню, що кацапи то терористи? Не купив собі Боневтік ще костюмчика, чи йому комфрортно знімати відоси для фальсифікації історії України, що воно військове і носить однострій?
А в нас тільки фіскальний напрямок - позначить, занести в реєстр, зробити пожиттєве боржником.
Це так виглядає трампівський мирний план? мразота кончена.