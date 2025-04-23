Ворог ударив дроном по автобусу з працівниками у Марганці: 9 людей загинули, 30 - постраждали (оновлено). ФОТОрепортаж

Зранку 23 квітня 2025 року агресор вдарив дроном-камікадзе по Марганцю Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, загинули 7 людей. Ще 6 – поранені.

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Пізніше Лисак повідомив, що на жаль, збільшилась кількість загиблих у Марганці.









"Ворожа атака забрала 9 життів. Співчуття рідним і близьким. Постійно зростає кількість постраждалих. За інформацією на зараз, їх 30", - уточнив він.

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За інформацією ОВА, агресор вдарив дроном-камікадзе по автобусу з працівниками підприємства.

Як повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, росіяни атакували автобус із працівниками підприємства, які прямували на роботу в Марганці.

Згодом у ДСНС показали наслідки ворожого удару.















