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Новини Удар по автобусу з працівниками підприємства у Марганці
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Ворог ударив дроном по автобусу з працівниками у Марганці: 9 людей загинули, 30 - постраждали (оновлено). ФОТОрепортаж

Зранку 23 квітня 2025 року агресор вдарив дроном-камікадзе по Марганцю Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, загинули 7 людей. Ще 6 – поранені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніч на Дніпропетровщині: У Павлограді через обстріл горіло підприємство. Ворог вгатив КАБами по Новопавлівській громаді. ФОТО

Пізніше Лисак повідомив, що на жаль, збільшилась кількість загиблих у Марганці.

атака на автобус у Марганці
атака на автобус у Марганці
атака на автобус у Марганці
атака на автобус у Марганці

"Ворожа атака забрала 9 життів. Співчуття рідним і близьким. Постійно зростає кількість постраждалих. За інформацією на зараз, їх 30", - уточнив він.

Читайте також: Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією, пошкоджені будинки, господарські споруди, газогін й авто

За інформацією ОВА, агресор вдарив дроном-камікадзе по автобусу з працівниками підприємства.

Як повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, росіяни атакували автобус із працівниками підприємства, які прямували на роботу в Марганці.

Згодом у ДСНС показали наслідки ворожого удару.

наслідки атаки на автобус у Марганці
наслідки атаки на автобус у Марганці
наслідки атаки на автобус у Марганці
наслідки атаки на автобус у Марганці
наслідки атаки на автобус у Марганці
наслідки атаки на автобус у Марганці
наслідки атаки на автобус у Марганці
наслідки атаки на автобус у Марганці

Автор: 

Марганець (72) жертви (1794) дрони (4706) Дніпропетровська область (3726) Нікопольський район (196)


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Топ коментарі
+42
Де удари у відповідь по цивільним кацапам?
Якщо артист першого російського телеканалу (колишній президент України) не хоче захищати українців -його потрібно негайно арештувати, як путінського агента.
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23.04.2025 08:10
+26
Це треба робити заради принципу рівноваги. Так завжди роблять, наприклад - англійці і американці зрівняли Дрезден з землею за те, що німці обстрілювали мешканців Лондона ракетами.
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23.04.2025 08:55
+25
Марганець, Нікополь, Дніпропетровська, Миколаїв, Херсон, і так далі - це все міста, в які завозилося найбільше "русскаязичних", для зміни демографії народонаселення та русифікації регіону... Бомби та ракети не вибирають цілі... Вони вбивають усіх підряд, незалежно від національності, володіння мовами чи політичних поглядів...
Писав уже - перед штурмом катарської твердині - фортеці Монсегюр, один "хрестоносець" запитав у папського легата, що був куратором "Хрестового походу" проти "єретиків": "Монсеньйоре! А як у запалі битви розпізнать, хто перед тобою - єретик чи ревний католик?". Легат відповів: "Убивайте геть усіх... Бог, на небі, пізнає "своїх"...".
Тут - те саме... Кацапня молотить без розбору, просто винищуючи населення того регіону, яке вони прийшли, нібито, "асвабаждать ат бендеровцев"...
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23.04.2025 08:13
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Де удари у відповідь по цивільним кацапам?
Якщо артист першого російського телеканалу (колишній президент України) не хоче захищати українців -його потрібно негайно арештувати, як путінського агента.
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23.04.2025 08:10 Відповісти
Назвіть хоч одну причину - для чого витрачати боєзапаси для ударів не по військовим об'єктам, а по цивільним кацапам?
Царство Небесне загиблим, кацапським кацапам горіти у Пеклі...
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23.04.2025 08:45 Відповісти
Це треба робити заради принципу рівноваги. Так завжди роблять, наприклад - англійці і американці зрівняли Дрезден з землею за те, що німці обстрілювали мешканців Лондона ракетами.
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23.04.2025 08:55 Відповісти
У випадку з кацапами це тільки допоможе путінській пропаганді (кацапи - йо..уті) і НІЧОГО не дасть для оборони України.
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23.04.2025 09:04 Відповісти
гівно, ти захищаєш болотних?
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23.04.2025 09:17 Відповісти
Вам - до лікаря, хлопчику...
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23.04.2025 09:21 Відповісти
іди *****, тролятина
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23.04.2025 09:23 Відповісти
У випадку з кацапами - це одразу їх поверне до реальності, і вони зрозуміють, що таке справжня війна, а не війна тільки у телевізорі. Коли кацап отримує по морді, він одразу стає миролюбивим.
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23.04.2025 09:17 Відповісти
Очень хочется и я понимаю Ваши чувства. Но проблема в том, что кацапам только виртуальные ветераны и распятые мальчики важны, пока это можно использовать для расчеловечивания украинцев, чтобы оправдать их, кацапов, реальные зверства. Но на самих людей им абсолютно на.рать, многим даже на близких. В итоге результатом будет 24 на 7 прокрутка последствий такого удара у Скабеевой и Симоньян, скулеж роZZийских либералов про равную вину и козыри для лаврова и орбана в их обращениях к нашим партнёрам с целью "остановить преступления киевского режима". Чтобы победить, нам нужна холодная голова и трезвый расчет.
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23.04.2025 17:01 Відповісти
Співчуття родинам та близьким загиблих від чергового теракту путінських військових злочинців.
Українські сили оборони витрачатимуть наявні ********** виключно для знищення окупантів, де б вони не ховались. ЗСУ не воюють з цивільним населенням.
Всі організатори, виконавці та співучасники цього варварського рашистського теракту будуть встановлені і покарані.
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23.04.2025 12:25 Відповісти
перестань писати цю хню ботяра! ніхто Не Був покараний і Не Буде !!! ти навіть не перерахуєш скільки таких ударів було зроблено і людей загинуло, не кажу вже про розслідування хто це зробив
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23.04.2025 12:33 Відповісти
"перестань писати цю хню ботяра! "
Промовляй ці слова собі перед зеркалом щодня, зранку перед сніданком.
Якщо такий обізнаний, дай корисні для слідства покази, що тобі відомо про цей та інші військові злочини? Звідки в тебе інформація, що ніхто не був і не буде покараний?
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23.04.2025 17:33 Відповісти
Що це за принцип рівноваги?
В якому законі чи військовому підручнику він описаний?
Дайте посилання.
Якщо це ви самі придумали - не давайте.
Дакую.
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23.04.2025 13:36 Відповісти
в тому ж законі, де написано про право нападати на сусідню країну
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23.04.2025 18:18 Відповісти
Англоамериканцям уже було нікуди дівати ті бомби (на відміну від нинішньої України), та й з віськової точки зору бомбування Дрездена було нікчемним.
Так, помста переможеному ворогу. У нас до цього далеко...
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23.04.2025 15:57 Відповісти
Ні. Це Гітлер заради рівноваги почав бомбити Лондон, а почали бомбити міста перші - британці.
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23.04.2025 16:43 Відповісти
Не треба рівняти українців з кацапнею; ви пропонуєте нам перетворитися на кацапню, на нелюдів.
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23.04.2025 22:10 Відповісти
панікв, страх, недовіра до влади, фінансові збитки...мало? чи ти такий тупий, що сам цього не розумієш?
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23.04.2025 09:16 Відповісти
А ви не розумієте, що не має ресурсів щоб створити такий ефект. Тому логічніше витрачати системи враження по військовим цілям.
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23.04.2025 12:10 Відповісти
боюся нічого не зміниться коли почнемо вбивати кацапський мирняк. З двох причин: по-перше їм байдуже - вбилисусіда/невбилисусіда і жодних протестів на рашці не буде. Отари не протестують, отари мовчки йдуть дохнути на бійню. А по-друге в нас руки зв'язані, почнемо кошмарити населення раші - "партнери" можуть не дати зброї призначивши саме Україну у "терористи"((. Замкнене коло для нас.
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23.04.2025 10:31 Відповісти
Для партнерів чим більше загине населення з обох сторін - тим краще, тому для знищення кацапів вони нададуть більше допомоги (можливо навіть Китай теж допоможе в цьому?)
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23.04.2025 10:39 Відповісти
ага, Китай вже допомагає, і на жаль, НЕ нам.
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23.04.2025 11:17 Відповісти
Вбивати мирняк - це тероризм.
Кацапи тягнуть Україну у своє болото.
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23.04.2025 13:38 Відповісти
так, тероризм, можливо. Але для мене моральні орієнтири та переконання померли разом з криворізькими дітками, разом з краматорськими, маріупольськими, львівськими, запорізькими, дніпровськими дітками та дорослими, разом з сумчанами(((. Такі реалії, на жаль. Цим станом важко управляти.
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23.04.2025 15:22 Відповісти
Марганець, Нікополь, Дніпропетровська, Миколаїв, Херсон, і так далі - це все міста, в які завозилося найбільше "русскаязичних", для зміни демографії народонаселення та русифікації регіону... Бомби та ракети не вибирають цілі... Вони вбивають усіх підряд, незалежно від національності, володіння мовами чи політичних поглядів...
Писав уже - перед штурмом катарської твердині - фортеці Монсегюр, один "хрестоносець" запитав у папського легата, що був куратором "Хрестового походу" проти "єретиків": "Монсеньйоре! А як у запалі битви розпізнать, хто перед тобою - єретик чи ревний католик?". Легат відповів: "Убивайте геть усіх... Бог, на небі, пізнає "своїх"...".
Тут - те саме... Кацапня молотить без розбору, просто винищуючи населення того регіону, яке вони прийшли, нібито, "асвабаждать ат бендеровцев"...
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23.04.2025 08:13 Відповісти
Ви праві. Але стосовно Херсона та області не зовсім, там більшість правобережних українців. Згадайте як на початку війни херсонці зустріли окупантів. Виходили масово з українскіми прапорами і транспорантами проти окупантів.
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23.04.2025 09:25 Відповісти
Я написав про МІСТА - а не про сільську місцевість...
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23.04.2025 10:52 Відповісти
Так і я саме про Херсон і кажу. Весь світ побачив, які там багатотисячні мітинги йшли проти окупантів.
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23.04.2025 23:33 Відповісти
В чому саме це мене повинно "переконать"?
- Що в Херсон не завозилися та не селились "русские"?
- Що Херсон повально говорив українською мовою?
- Що в Херсоні не було "ждунів"?

Чи ще у чому?
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24.04.2025 04:02 Відповісти
Ждуни є всюди, навіть на Західній Україні, справа в тому який процент цієї вати в різних містах. Так, Херсон не можна порівнювати з Донбасом.
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24.04.2025 05:41 Відповісти
І що далі? Я живу майже 30 років у місті, що до 2014 року було суцільно "русскаязичным". Купа переселенців з Росії, купа сімей військових пенсіонерів та членів їх сімей, купа "зрусифікованих"... Після 2014-го місто поступово стало "українізуваться". Однак ще багато людей, в тому числі й з українськими прізвищами та коренями, так і не перейшли на українську мову. У мене є один знайомий, у якого ВСІ сімейні говорять російською. І лише з одною людиною він говорить українською - з своєю матір"ю, колишньою вчителькою. Інший знайомий теж говорить російською. Теж українець. Ще один говорить на поліському, російсько-українсько-білоруському "суржику". Я з ними говорю двома мовами. Можу навіть, одну фразу сказать російською, а наступну - українською. І вони прекрасно мене розуміють. Всі стоять на чітких проукраїнських позиціях. Але вистачає не тільки "мовчазних ждунів", але й активних пропагандистів "русскава міра". Останні зараз мовчать - але в перші місяці відкрито висловлювали бажання "даждаться сваих"...
Що це мені повинно довести? І що ви бажаєте мені донести?
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24.04.2025 06:18 Відповісти
Я взагалі не про мову. Є багато російськомовних, але абсолютно проукраїнських людей. Я маю на увазі ставлення до росії.
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24.04.2025 10:49 Відповісти
А я мову веду про "відношння Росії та росіян, до жителів України, незалежно від національності, знання мов чи політичних поглядів...".
У кацаппів прислів"я є: "Я ему про Фому, а он - про Ерёму..."... Так і у нас тут - те ж саме...
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24.04.2025 12:06 Відповісти
Це саме так. Але в орділосос завозили набагато більше. Особливо після голодомору до початку ДСВ. До 20х років в тих краях кацапа тільки в великих містах можна було надибати. А до Криму взагалі їх тільки завозили. В 50-60 дозволили українцям заселити Крим (здебільшого сільську місцевість) замість депортованих татар. А вже наприкінці 70-х, коли все вже більш-менш відбудували і налагодили постачання харчив, і всі 80-ті цілеспрямовано завозили кацапів і тільки кацапів. Я дуже ******** в нульові відпочивати в Криму. Тиждень-два по горам + стільки же на морі. Так за моїми спостереженнями 90% квартир на ЮБК (Алушта, Ялта, Новий Світ, Судак та так далі) хозяювали військові пенсіонери з Сєверов. А останні 10% пісателі, артисти, вчені (здебільше теж напрямку ВПК) та інша прислуга режиму. Включаючи звісно самих комуняцьких функціонерів і чекистів. Але всі 100% кацапи. Хоча вже 10-20 років минуло як татарам дозволили повертатись, їх можна було зустріти тільки в часному секторі чи в старобудовах далеко від моря. Тому куйлу так легко все і вдалося. Тому що влада України за всі 25% нічого там не робила. Дала місцевим бандитам і гебне побудувати кримську область майже без спротиву.
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23.04.2025 10:21 Відповісти
Я жив у Криму, з 1992-го, по кінець 1994-го. Тому мені розказувать нічого не треба... Побачив "Мєшковську ліваруцію", і вирішив звідти перебираться... Тим більше, що там з житлом взагалі "не світило" нічого, а на материку отримав через два роки...
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23.04.2025 10:35 Відповісти
так і в Чечні скільки етнічних росіян ковровими бомбардуваннями вбили!! упирям байдуже на етнічне походження і навіть на прихильність до рюзького міру.. Дивлячись на те, скільки ***** зараз вбиває навіть своїх співгромадян у безглуздій війні - висновок очевидний, на жаль.
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23.04.2025 10:27 Відповісти
пам'ятаю у Маріуполі здається у січні 14-го рашисти вчинили артобстріл Градами, загинуло багато людей, це було десь біля ринку посеред житлового мікроайону. Тоді серед загиблих була молода жінка, яка "топила" за рюзькій мір, у всіх соцмережах, на вулицях, на форумах, просто оскаженіло "топила". От рюзькій мір їй от так і "подякував". Бо це ж рюзькій мір..
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23.04.2025 13:59 Відповісти
Знаю, моя однокурсниця з Маріуполя розповідала, що війна вже йшла,гинуло багато цивільних, і все одно вони у всьому звинувачували Україну. Маріуполь найбільш ватне місто України, гірше за Донецьк.
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24.04.2025 05:31 Відповісти
а я пам'ятаю відеоролик у 2014-му де дві жінки у приватному секторі вийшли зі своїх будинків та накинулися на двох озброєних "диниерівців", які стали на їх вулиці і зібралися звідти чи то стріляти, чи то просто стояти. Жіночки поли на їх кричати та матюкати. І злидням довелось поїхати звідти. Не всі там вата.
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24.04.2025 10:47 Відповісти
Це було в січні 2015. Загинуло 30 людей, серед яких була "рьяная приверженица *****", її дочка Мілана, залишилась без ноги. Потім обличчя Мілани було на муралі в центрі міста.
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24.04.2025 09:27 Відповісти
так, помилилася. Мала на увазі 2015-й
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24.04.2025 10:40 Відповісти
кацапня - проводить геноцид там де може його проводити - регіон тут не важливий.
Вибач, але хрестоностці - тут тех не доречні - це не наша історія.
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23.04.2025 13:40 Відповісти
Судячи з "хрестоностців" - з історією ти "не дружиш"... То як же ж ти можеш судить стосовно того - "доречно", чи "недоречно"?
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23.04.2025 15:06 Відповісти
Найбільше руцкаєзичних сталін завіз у найбільш промислові міста; Донбас (увесь район), Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Маріуполь, Харків, Миколаїв. За Одесу навіть мовчу. Зеки та інший люмпен/маргінал відбудовували знищені та розвалені підприємства тяжкої (і не тільки) промисловості там. У тих містах практично не почути української мови на вулицях.
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23.04.2025 22:26 Відповісти
Це "аргументи" цапів перед перемовинами, щоб були доброзичливими(
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23.04.2025 08:20 Відповісти
Це результат ваших переговорів з терористами
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23.04.2025 08:42 Відповісти
Ви особисто будете безкомпромісно стояти до повної перемоги?
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23.04.2025 08:47 Відповісти
До чого в цій темі недолугі закиди?
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23.04.2025 08:55 Відповісти
А що ти пропонуєш?
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23.04.2025 08:56 Відповісти
Продовжувати перемовини. А ви?
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23.04.2025 09:01 Відповісти
Перемовини з ким і про що?
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23.04.2025 09:09 Відповісти
Про ЩО?! В поминальні дні подивіться на наші цвинтарі...
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23.04.2025 09:17 Відповісти
Це не відповідь на моє питання.
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23.04.2025 09:18 Відповісти
Жалко що тебе мразото не було в цьому автобусі
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23.04.2025 08:56 Відповісти
Якщо ти вмер, то це надовго. Якщо дурень - то це назавжди...
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23.04.2025 09:00 Відповісти
Тоді краще б ти вмер
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23.04.2025 09:58 Відповісти
Вже 10 загиблих і до 30 поранених. Попали в автобус, що віз зміну на шахту в МГОК. Суки! Немає слів.
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23.04.2025 08:42 Відповісти
Скільки горя дітям, батькам жертв (((
Де той метеорит, що накриє територію упирів?
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23.04.2025 08:57 Відповісти
Зеленський,****** ти!За Суми ще не "розрахувався",а нова трагедія.Де помста якою ти вихвалявся в своїх гундосих відосиках.Здається це твоя основна робота-кожен вечір гундосить,та інтерв'ю давати.Де відповідь?
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23.04.2025 08:46 Відповісти
Херсон Нікополь Марганець - кацапські дрони літають як в себе вдома і немає тому ради
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23.04.2025 08:46 Відповісти
Виходить, що так...яка там партійна приналежність місцевої влади?
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23.04.2025 08:58 Відповісти
Партійна приналежність якимось чином може чинити опір ланцетам та фпв ? До чого тут взагалі партії та політика, якщо це прифронтові міста ?
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23.04.2025 12:53 Відповісти
А ти згадай про клістрони...одна політична сила їх ставила, а інша знімала.
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23.04.2025 18:08 Відповісти
До чого тут клістрони, якщо усякі там ланцети не збивають за допомогою с-300 та подібного. І взагалі туди навіть арта добиває.
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23.04.2025 18:47 Відповісти
Чистий теракт, хіба оператори-терористи дронів не могли розпізнати, що рухається танк чи автобус? Били по автобусу, кошмарять і вбивають мирних українців, щоб ті примусили владу підписати капітуляцію. Також показують Трампу, що будуть більше вбивати, щоб він скоріше нагнув Україну, а не ворога для виконання своєї обіцянки про "мир".
Тут інше питання: чому наші посли не стоять ще зночі біля древерй ООН, міжнародних судів і не вимагає покарання терористів? Чому не на належному рівні проводятьсмя міжнародні заходи? Де комунікація з Трампом і адміністрацією президента по доведенню, що кацапи то терористи? Не купив собі Боневтік ще костюмчика, чи йому комфрортно знімати відоси для фальсифікації історії України, що воно військове і носить однострій?
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23.04.2025 08:57 Відповісти
Бо казати на рашку - тероризм, це не сприяє мирному врегулюванню конфлікту. Як каже новообраний президент США.
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23.04.2025 12:44 Відповісти
путін абсолютний терорист. кацапи , які ж ви тварюки !
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23.04.2025 09:03 Відповісти
Демонструють незахищеність людей. Хоча часу на зміни давно вистачало.
А в нас тільки фіскальний напрямок - позначить, занести в реєстр, зробити пожиттєве боржником.
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23.04.2025 09:04 Відповісти
якби удари по військовим об'єктам в тилу ворога відбувались постійно, а не раз на місяць..., так. я розумію, що це операція, яка потребує ретельної підготовки, але..., тоді треба збільшити чисельність розробників..., це не окопи, шановне панство, це інше... й ще одне, де, бляха, засудження міжнародної спільноти, хоча б формальне...
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23.04.2025 09:06 Відповісти
для нашого потужного "миротворця" чергова тема для відосу, буде все як завжди - ми хочемо миру, ми закликаємо, про помсту вже не говориться щоб не злити трампа з путіним
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23.04.2025 09:17 Відповісти
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23.04.2025 09:38 Відповісти
Якщо не бити по цивільним кацапам ,то це зрада влади.Відповідь має бути адекватною.Нема чого їх жаліти ,вони нелюди.
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23.04.2025 09:56 Відповісти
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23.04.2025 10:15 Відповісти
Співчуття родинам вбитих рашою Українців(((.
Це так виглядає трампівський мирний план? мразота кончена.
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23.04.2025 10:20 Відповісти
Трамп мерзота кончена, чи путін? Ви якось визначтесь хто агресор: росія чи сша
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23.04.2025 12:19 Відповісти
якщо Зеля не буде їбати мацкву під час параду на червоній площі, від не повинен спокійно дожити до своєї старості. Помста волає вже 4й рік.. прощення немає.
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23.04.2025 10:32 Відповісти
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23.04.2025 10:32 Відповісти
Ще зроблю один допис, що якби Боневтік Потужно-Брехливий і його антимайданна команда не розмінували Чонграр і не відвели наші війська, що прикривали виход з Криму, то ворог не підійшов би так близько і не бив би дронами по Нікополю і ближніх містах. Це наслідки перемоги антимайданної команди у 2019 році і їх дурацькі дії.
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23.04.2025 10:35 Відповісти
І де ж ті трембіти з паляницями найшашличнішого? Як завжди збрехав і забув
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23.04.2025 11:27 Відповісти
Збрехав і забув. А чого ще чекати від нюхомора?
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23.04.2025 11:36 Відповісти
Я вот думаю, чому чоловіків із західної вигребли щоб вони воювали на помилки східної? Нехай ухилянтів зі сходу ловлять та мобілізують. Де справедливість?
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23.04.2025 13:15 Відповісти
обережно спитаю, а потужну відповідь кацапам за суми наш генштаб вже зробив? чи, як завжди - "пацан сказав, пацан забув"?
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23.04.2025 13:54 Відповісти
Нажаль в суспільтві не більшає тих, хто серьозно ставиться до ситуації . Одичавілим пофіг кого вбивати, ні рпц-талісмани з "мощами" ні шансон не врятовують тисячі випадкових людей від атак 🤬
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23.04.2025 14:01 Відповісти
Звичайний теракт русні. Блохери будут штампувати про військовий злочин.
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23.04.2025 22:26 Відповісти
Треба бити по маскві, вся підарашка буде радіти.
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23.04.2025 22:29 Відповісти
 
 