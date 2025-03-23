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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією, пошкоджені будинки, господарські споруди, газогін й авто

На Дніпропетровщині є руйнування через обстріли РФ

Упродовж дня неділі, 23 березня, російські загарбники обстрілювали громади Дніпропетровщини з артилерії та атакувала дронами-камікадзе. Обійшлося без жертв та постраждалих, однак є численні пошкодження інфраструктури.

Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Агресор бив по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій громадах. Там пускав у хід артилерію, дрони-камікадзе. Понівечена інфраструктура. Пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда, теплиця, газогін. Побиті пара легкових авто", - розповів посадовець.

Пообіді російські війська скерували БпЛА на Новопавлівську громаду Синельниківського району, знищивши один будинок. Крім цього, через ворожу атаку потрощені дві господарські споруди і сім вуликів.

Під вечір ворог вдарив по Межівській громаді. Наслідки атаки ще встановлюються.

Дивіться також: Окупанти майже 20 разів атакували НІкопольщину: троє постраждалих, пошкоджено підприємства, будинки та авто. ФОТОрепортаж

Автор: 

Марганець (67) Нікополь (1170) Дніпропетровська область (3610) Нікопольський район (164) Синельниківський район (35)


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Якщо провода не порвали, то кацапи вже виконують домовленості не бити по енергетиці.
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23.03.2025 19:17 Відповісти
а якщо порвали - тоді домовленості ще не вступили в силу (вступлять в силу після зустрічі пуйла із трампоном)
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23.03.2025 19:22 Відповісти
 
 