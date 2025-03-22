Окупанти майже 20 разів атакували НІкопольщину: троє постраждалих, пошкоджено підприємства, будинки та авто. ФОТОрепортаж

Від ранку сьогодні, 22 березня, російські війська майже два десятки разів били по Нікопольському району Дніпропетровської області, унаслідок чого є поранені та руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, росіяни цілили по нікополю, Марганецькій, Покровській, Мирівській громадах. Застосовували важку артилерію, дрони-камікадзе, скинули боєприпас з БпЛА.

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Також голова ОВА нагадав, що вдень через атаку поранені двоє людей. А внаслідок ворожого удару надвечір постраждав ще один чоловік, якому 63 роки. Він лікуватиметься амбулаторно.

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Повідомляється, що окрім підприємств, пошкоджені 3 приватні і дачний будинки, 3 авто, будівля, що не експлуатувалася.









