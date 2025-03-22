Ворог атакував із артилерії Нікополь: поранені двоє чоловіків, пошкоджено підприємства
Вдень 22 березня 2025 року війська РФ обстріляли з артилерії Нікополь Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, двоє людей зазнали поранення у Нікополі.
"Чоловіки 57 та 71 року постраждали під час ворожого артобстрілу. Агресор спрямував на місто понад півдесятка снарядів. Обох потерпілих ушпиталали у стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну меддопомогу", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що через ворожий обстріл пошкоджено 2 підприємства.
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