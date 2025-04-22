Рашисты атаковали дроном авто "скорой" на Херсонщине. ФОТОРЕПОРТАЖ
Во вторник, 22 апреля, российские оккупанты атаковали карету "скорой" в Камышанах Херсонской области.
Об этом в телеграм сообщила Херсонская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"В Камышанах оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на авто бригады экстренной медицинской помощи, когда медики возвращались с вызова", - говорится в сообщении.
Вследствие вражеской атаки повреждена "скорая", медики не пострадали.
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