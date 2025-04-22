6-летняя девочка пострадала вследствие артиллерийского удара РФ по Херсону. ВИДЕО

Сегодня, 22 апреля, около 17:00 российская артиллерия ударила по Херсону, вследствие чего пострадал ребенок.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вражеские снаряды попали в одно из зданий в Центральном районе города. Поврежден фасад, выбиты окна и разрушены балконы.



Также сообщается, что вследствие обстрела пострадала 6-летняя девочка, которая находилась внутри помещения. Ее с травмами средней тяжести доставили в больницу. Сейчас медики оказывают ребенку всю необходимую помощь.

Также смотрите: Оккупанты атаковали дронами больницу в Херсоне: четверо раненых. ВИДЕО