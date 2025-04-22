6-річна дівчинка постраждала внаслідок артилерійського удару РФ по Херсону. ВIДЕО
Сьогодні, 22 квітня, близько 17:00 російська артилерія вдарила по Херсону, унаслідок чого постраждала дитина.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ворожі снаряди влучили в одну з будівель у Центральному районі міста. Пошкоджено фасад, вибито вікна та зруйновано балкони.
Також повідомляється, що внаслідок обстрілу постраждала 6-річна дівчинка, яка перебувала всередині приміщення. Її з травмами середньої тяжкості доправили до лікарні. Нині медики надають дитині всю необхідну допомогу.
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зупинітья і не вбивайте наших дітей та мирних жителів ,
так як на росіі теж є діти 😠