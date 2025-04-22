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Новини Відео Удари РФ по Херсону
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6-річна дівчинка постраждала внаслідок артилерійського удару РФ по Херсону. ВIДЕО

Сьогодні, 22 квітня, близько 17:00 російська артилерія вдарила по Херсону, унаслідок чого постраждала дитина.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворожі снаряди влучили в одну з будівель у Центральному районі міста. Пошкоджено фасад, вибито вікна та зруйновано балкони.

Також повідомляється, що внаслідок обстрілу постраждала 6-річна дівчинка, яка перебувала всередині приміщення. Її з травмами середньої тяжкості доправили до лікарні. Нині медики надають дитині всю необхідну допомогу.

Також дивіться: Окупанти атакували дронами лікарню у Херсоні: четверо поранених. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (28486) Херсон (3362) Херсонська область (5759) Херсонський район (270)


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Кацапи зі своїм кремлівським кровопийцем ,
зупинітья і не вбивайте наших дітей та мирних жителів ,
так як на росіі теж є діти 😠
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22.04.2025 20:49 Відповісти
 
 