Рашисти атакували дроном авто швидкої на Херсонщині. ФОТОрепортаж
У вівторок, 22 квітня, російські окупанти атакувала карету "швидкої" у Комишанах Херсонської області.
Про це в телеграм повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"У Комишанах окупанти скинули вибухівку з дрона на авто бригади екстреної медичної допомоги, коли медики поверталися з виклику", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджена "швидка", медики не постраждали.
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