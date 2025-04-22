Рашисти атакували дроном авто швидкої на Херсонщині. ФОТОрепортаж

У вівторок, 22 квітня, російські окупанти атакувала карету "швидкої" у Комишанах Херсонської області.

Про це в телеграм повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"У Комишанах окупанти скинули вибухівку з дрона на авто бригади екстреної медичної допомоги, коли медики поверталися з виклику", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджена "швидка", медики не постраждали.

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