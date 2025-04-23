Последствия массированного удара "шахедами" по Полтаве: 3 человека пострадали, повреждена инфраструктура. ФОТОрепортаж

В ночь с 22 на 23 апреля войска РФ массированно атаковали ударными БПЛА Полтаву, травмированы три человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, под вражескими атаками оказалась исключительно гражданская инфраструктура города. Повреждены жилые дома, предприятия, склады, гаражи.

Один из дронов упал вблизи многоэтажки - выбиты стекла, поврежден фасад.

Возникли пожары: пожарные укрощают пламя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полтавщина второй раз за ночь под атакой российских БПЛА, - ОВА





















Продолжается ликвидация последствий ударов. На месте работают психологи ГСЧС, оказывающие помощь пострадавшим жителям.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 23 апреля российские ударные беспилотники повторно атаковали Полтавщину, есть попадания по гражданской инфраструктуре.

Кроме того отмечалось, что вечером 22 апреля российские беспилотники атаковали предприятия в Полтавской громаде.

Также от ударов российских БПЛА этой ночью страдали Харьков и Одесса.