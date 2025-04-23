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Последствия массированного удара "шахедами" по Полтаве: 3 человека пострадали, повреждена инфраструктура. ФОТОрепортаж

В ночь с 22 на 23 апреля войска РФ массированно атаковали ударными БПЛА Полтаву, травмированы три человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, под вражескими атаками оказалась исключительно гражданская инфраструктура города. Повреждены жилые дома, предприятия, склады, гаражи.

Один из дронов упал вблизи многоэтажки - выбиты стекла, поврежден фасад.

Возникли пожары: пожарные укрощают пламя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полтавщина второй раз за ночь под атакой российских БПЛА, - ОВА

Полтава после атаки БПЛА после атаки БПЛА
Полтава после атаки БПЛА после атаки БПЛА
Полтава после атаки БПЛА после атаки БПЛА
Полтава после атаки БПЛА после атаки БПЛА
Полтава после атаки БПЛА после атаки БПЛА
Полтава после атаки БПЛА после атаки БПЛА
Полтава после атаки БПЛА после атаки БПЛА
Полтава после атаки БПЛА после атаки БПЛА
Полтава после атаки БПЛА после атаки БПЛА
Полтава после атаки БПЛА после атаки БПЛА

Продолжается ликвидация последствий ударов. На месте работают психологи ГСЧС, оказывающие помощь пострадавшим жителям.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 23 апреля российские ударные беспилотники повторно атаковали Полтавщину, есть попадания по гражданской инфраструктуре.

Кроме того отмечалось, что вечером 22 апреля российские беспилотники атаковали предприятия в Полтавской громаде.

Также от ударов российских БПЛА этой ночью страдали Харьков и Одесса.

Автор: 

Тахтаулове (767) ГСЧС (4971) Полтавская область (1158) Полтавский район (43)


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