Последствия массированного удара "шахедами" по Полтаве: 3 человека пострадали, повреждена инфраструктура. ФОТОрепортаж
В ночь с 22 на 23 апреля войска РФ массированно атаковали ударными БПЛА Полтаву, травмированы три человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, под вражескими атаками оказалась исключительно гражданская инфраструктура города. Повреждены жилые дома, предприятия, склады, гаражи.
Один из дронов упал вблизи многоэтажки - выбиты стекла, поврежден фасад.
Возникли пожары: пожарные укрощают пламя.
Продолжается ликвидация последствий ударов. На месте работают психологи ГСЧС, оказывающие помощь пострадавшим жителям.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 23 апреля российские ударные беспилотники повторно атаковали Полтавщину, есть попадания по гражданской инфраструктуре.
Кроме того отмечалось, что вечером 22 апреля российские беспилотники атаковали предприятия в Полтавской громаде.
Также от ударов российских БПЛА этой ночью страдали Харьков и Одесса.
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