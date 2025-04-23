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Новости Атака беспилотников на Одесщину Атака беспилотников на Одессу
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Атака БПЛА на Одессу: под вражескими ударами оказалась гражданская инфраструктура, пострадали 2 человека, - ОВА

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В результате атаки российских беспилотников на Одессу вечером 22 апреля пострадала гражданская инфраструктура пригорода.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

"Враг снова атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. На этот раз под прицелом россиян оказалась гражданская инфраструктура пригорода Одессы. В результате удара вспыхнул ряд пожаров. Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы", - отметил он.

Информация о пострадавших уточняется.

Впоследствии Кипер сообщил о двух пострадавших в результате атаки на Одессу.

Ранее сообщалось о звуках взрывов в Одессе.

Смотрите: В результате атаки РФ на Одессу повреждены 24 дома и три учебных заведения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (3601) Одесса (7888) Одесская область (3574) Одесский район (145)


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