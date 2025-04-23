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Новини Атака безпілотників на Одещину Атака безпілотників на Одесу
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Атака БпЛА на Одесу: під ворожими ударами опинилась цивільна інфраструктура постраждали 2 людини, - ОВА

вибух

Внаслідок атаки російських безпілотників на Одесу ввечері 22 квітня постраждала цивільна інфраструктура передмістя.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог знову атакував Одещину ударними безпілотниками. На цей раз під прицілом росіян опинилася цивільна інфраструктура передмістя Одеси. Внаслідок удару спалахнула низка пожеж. Над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби", - зазначив він.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Згодом Кіпер повідомив про двох постраждалих внаслідок атаки на Одесу.

Раніше повідомлялось про звуки вибухів в Одесі.

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Автор: 

безпілотник (4165) Одеса (5461) Одеська область (3218) Одеський район (150)


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