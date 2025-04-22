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Новини Фото Атака безпілотників на Одесу 21 квітня
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Унаслідок атаки РФ на Одесу пошкоджено 24 будинки та три заклади освіти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок ворожої атаки безпілотниками ввечері 21 квітня в Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Про це повідомили в Одеській міськраді, передає Цензор.НЕТ.

"Ввечері 21 квітня 2025 року Одеса зазнала наймасованішого удару ворожими безпілотниками по густонаселеному району міста. Виникли пожежі, пошкоджень зазнали житлові будинки, цивільна інфраструктура та транспортні засоби", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу постраждали 24 будинки та три заклади освіти. Пошкоджено щонайменше 480 вікон.

Також читайте: Одеса під масованою атакою БпЛА, в місті лунають вибухи (оновлено)

Наслідки атаки на Одесу 21 квітня

На місці працюють комунальні служби та благодійні організації.

Також повідомляється, що до міських штабів вже звернулися 120 одеситів щодо оформлення матеріальної допомоги на відновлення вікон та дверей.

Також читайте: Наслідки російської атаки на Одесу. ФОТОрепортаж

Наслідки атаки на Одесу 21 квітня
Наслідки атаки на Одесу 21 квітня
Наслідки атаки на Одесу 21 квітня
Наслідки атаки на Одесу 21 квітня
Наслідки атаки на Одесу 21 квітня
Наслідки атаки на Одесу 21 квітня
Наслідки атаки на Одесу 21 квітня
Наслідки атаки на Одесу 21 квітня
Наслідки атаки на Одесу 21 квітня

Автор: 

обстріл (28486) Одеса (5461) Одеська область (3218) Одеський район (150)


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Підкажіть, хто свідомий в темі протидії кацапських безпілотників шахед. Була атака на Одесу, в акваторії моря біля міста, сконцетрувалася зграя кацапських безпілотників. Наше ПВО це бачило і відслідковувало. Невже не має гелікоптерів, літаків, Гепардів чи хотя б шилок, щоб знищити в морі цю зграю? Чи всі прьидронові засоби застосовуютьця для охорони урядового кварталу, чи Конче Заспи?
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22.04.2025 19:44 Відповісти
 
 