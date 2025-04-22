Унаслідок атаки РФ на Одесу пошкоджено 24 будинки та три заклади освіти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок ворожої атаки безпілотниками ввечері 21 квітня в Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Про це повідомили в Одеській міськраді, передає Цензор.НЕТ.

"Ввечері 21 квітня 2025 року Одеса зазнала наймасованішого удару ворожими безпілотниками по густонаселеному району міста. Виникли пожежі, пошкоджень зазнали житлові будинки, цивільна інфраструктура та транспортні засоби", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу постраждали 24 будинки та три заклади освіти. Пошкоджено щонайменше 480 вікон.

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На місці працюють комунальні служби та благодійні організації.



Також повідомляється, що до міських штабів вже звернулися 120 одеситів щодо оформлення матеріальної допомоги на відновлення вікон та дверей.

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