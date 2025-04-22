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Новини Фото Атака безпілотників на Одесу 21 квітня
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Наслідки російської атаки на Одесу. ФОТОрепортаж

У ніч на 22 квітня росіяни масовано атакували Одесу безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.

Внаслідок російського масованого удару по Одесі, постраждало три людини.

За даними ДСНС, зайнялися пожежі, які ліквідовували рятувальники, добровольці, пожежний підрозділ Нацгвардії та підрозділ Одеської міської ради.

Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби.

Також внаслідок ворожої атаки в трьох школах міста вибито загалом більше ніж 90 віко, повідомлии в Одеській міськраді. Дві з них сьогодні працюють в дистанційному режимі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог масовано атакував Одесу ударними БпЛА: постраждали 3 людини, спалахнули пожежі, - ОВА. ФОТОрепортаж

Одеса
Одеса
Одеса
Одеса

Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса

Автор: 

безпілотник (4165) обстріл (28486) Одеса (5461) Одеська область (3218) Одеський район (150)


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Топ коментарі
+19
мир наступить тоді, коли буде знищена нацистська Росія
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22.04.2025 07:12
+7
Як її тільки знищити з такими союзниками як нинішні США
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22.04.2025 07:18
+7
Що ж коли відповіді немає ворог відчуває свою безкарність ,знищуючи цивільні обєкти, убиваючи мирних громадян і все руйнуючи ,рашиські злочинці продовжуют геноцид.
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22.04.2025 07:30
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мир наступить тоді, коли буде знищена нацистська Росія
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22.04.2025 07:12 Відповісти
Як її тільки знищити з такими союзниками як нинішні США
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22.04.2025 07:18 Відповісти
и штаты Китаем?
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22.04.2025 08:43 Відповісти
Дрони Малюка Малюк-13, Малюк-17 та Малюк-20 вже відпливають.. відпливають дрони, корочє кудись відпливають.
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22.04.2025 07:18 Відповісти
Що ж коли відповіді немає ворог відчуває свою безкарність ,знищуючи цивільні обєкти, убиваючи мирних громадян і все руйнуючи ,рашиські злочинці продовжуют геноцид.
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22.04.2025 07:30 Відповісти
Раша "перемірія" у дії!!!
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22.04.2025 07:56 Відповісти
А ми чим відповіли? Відосіком черговим буратіни? В нас уже зелена шмаркля мир побачила в очах плєшивого?
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22.04.2025 08:00 Відповісти
Зе-3,14издобол ,де відзеркалювання?
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22.04.2025 08:23 Відповісти
За Сумы, Кр. Рог он поквитался... Где за Одессу? Чьо не слышно движухи в сторону ООН, насчет уничтожения кацапами наших цивильных спальных районов, вместе с их жителями?
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22.04.2025 08:34 Відповісти
Дивно якось, що після такої кількості влучань лише три поранених.
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22.04.2025 08:38 Відповісти
Мож люди перестали занавешивать на бомбоубежища, особенно после первого взрыва. Шлюхеды ходили одним курсом: Аркадия - на запад. такое впечатление , шо ориентиром для них был адмиральский пр-кт, рынок Малиновского. Предлагаю на время тревоги отключать уличное освещение.
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22.04.2025 08:49 Відповісти
Навряд чи допоможе, вони по супутниковій навігації йдуть, і антени у них нові, завадозахищені.
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22.04.2025 09:07 Відповісти
До Америки блювотна вiдраза, як i до цапомордii.
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22.04.2025 08:36 Відповісти
А чьо замалчивается , шо мы были атакованы минимум 26 шлюхедами.
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22.04.2025 08:42 Відповісти
Почти все- по заводу "шторм"...
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22.04.2025 19:17 Відповісти
 
 