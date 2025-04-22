Наслідки російської атаки на Одесу. ФОТОрепортаж
У ніч на 22 квітня росіяни масовано атакували Одесу безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.
Внаслідок російського масованого удару по Одесі, постраждало три людини.
За даними ДСНС, зайнялися пожежі, які ліквідовували рятувальники, добровольці, пожежний підрозділ Нацгвардії та підрозділ Одеської міської ради.
Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби.
Також внаслідок ворожої атаки в трьох школах міста вибито загалом більше ніж 90 віко, повідомлии в Одеській міськраді. Дві з них сьогодні працюють в дистанційному режимі.
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