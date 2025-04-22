Ворог масовано атакував Одесу ударними БпЛА: постраждали 3 людини, спалахнули пожежі, - ОВА. ФОТОрепортаж
Ввечері 21 квітня Одесу масовано атакували російські безпілотники, в місті є пошкодження.
Про це написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що в місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби, зайнялися пожежі.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Згодом мер Одеси Геннадій Терехов уточнив, що ворог поцілив по житловій забудові в густонаселеному районі Одеси. На місці пожежа, працюють оперативні та комунальні служби. Багато квартир пошкоджено.
Пізніше Кіпер повідомив про трьох постраждалих внаслідок російської атаки.
Раніше повідомлялось про серію вибухів в Одесі.
Топ коментарі
+9 Amber
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+5 Sophia-Maria Duglass #550966
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+5 три - пятнадцать
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Ворог поцілив по житловій забудові в густонаселеному районі Одеси. На місці пожежа, працюють оперативні та комунальні служби. Багато квартир пошкоджено.
Мешканці оговтуються від шоку.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Зранку буде розгорнуто оперативний штаб районної адміністрації, де нададуть консультацію, як подати документи на матеріальну допомогу на відновлення вікон і дверей, а також отримати компенсацію з державного бюджету за програмою єВідновлення.
Крім того, на допомогу людям прийдуть наші надійні партнери - громадські та благодійні організації, які надаватимуть набори для тимчасового закриття віконних отворів.
Відео - https://t.me/odessa_infonews/68451
Мер Одеси - Геннадій Труханов
https://t.me/truonline/5286
ти ж бачиш що през в Україні пихатий придурок?
ну от і роби по кацапських нафтобазах....
"Україна під час перемовин у Лондоні просуватиме безумовне припинення вогню, - Зеленський"
Джерело: https://censor.net/ua/n3548025
варіант "цепом по харі" - буба навіть не розлядає...
і напрасно..
Путіно-*** та гандона-трампона у пекло разом зі здохлим папою не римським!
Буде йому там достойна кумпанія!