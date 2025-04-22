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Новини Атака безпілотників на Одесу 21 квітня
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Ворог масовано атакував Одесу ударними БпЛА: постраждали 3 людини, спалахнули пожежі, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ввечері 21 квітня Одесу масовано атакували російські безпілотники, в місті є пошкодження.

Про це написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що в місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби, зайнялися пожежі. 

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Наслідки російської атаки на Одесу

Згодом мер Одеси Геннадій Терехов уточнив, що ворог поцілив по житловій забудові в густонаселеному районі Одеси. На місці пожежа, працюють оперативні та комунальні служби. Багато квартир пошкоджено.

Пізніше Кіпер повідомив про трьох постраждалих внаслідок російської атаки.

Евакуйовані з обстріляного будинку собаки

Будинок, який постраждав після російської атаки на Одесу 21 квітня

Також читайте: Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні Сили (оновлено)

Раніше повідомлялось про серію вибухів в Одесі.

Автор: 

безпілотник (4165) обстріл (28486) Шахед (1004) війна в Україні (3899)


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Топ коментарі
+9
Путлер клятий , здохни , сучий потрох , до ранку 😣
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22.04.2025 01:39
+5
Так він ще і хутину міста називає

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22.04.2025 01:10
+5
ломіть кацапняві нафтобази.
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22.04.2025 01:28
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Нагадую: будь-яке перемир'я і мораторій на удари по цивільній інфраструктурі абсолютно не вигідні, бо це на руку Трампу.
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22.04.2025 01:02 Відповісти
Так він ще і хутину міста називає

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22.04.2025 01:10 Відповісти
Нагадую, що Україна погодилась на мораторій на удари по цивільній інфраструктурі і неодноразово висувала пропозиції про такий мораторій. На це не погоднується твоє кремлівське *****.
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22.04.2025 01:35 Відповісти
21 квітня 2025 року.
Ворог поцілив по житловій забудові в густонаселеному районі Одеси. На місці пожежа, працюють оперативні та комунальні служби. Багато квартир пошкоджено.
Мешканці оговтуються від шоку.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Зранку буде розгорнуто оперативний штаб районної адміністрації, де нададуть консультацію, як подати документи на матеріальну допомогу на відновлення вікон і дверей, а також отримати компенсацію з державного бюджету за програмою єВідновлення.
Крім того, на допомогу людям прийдуть наші надійні партнери - громадські та благодійні організації, які надаватимуть набори для тимчасового закриття віконних отворів.
Відео - https://t.me/odessa_infonews/68451


Мер Одеси - Геннадій Труханов
https://t.me/truonline/5286
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22.04.2025 01:23 Відповісти
ломіть кацапняві нафтобази.
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22.04.2025 01:28 Відповісти
Путлер клятий , здохни , сучий потрох , до ранку 😣
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22.04.2025 01:39 Відповісти
іноді думаю, а може ті сезечешники і не пішли би на сезече якби 4 рази не прийшли по повістках і стали верховними?
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22.04.2025 01:56 Відповісти
ділема...
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22.04.2025 01:57 Відповісти
буданич, кофе в Ялті на край стола і роби.
ти ж бачиш що през в Україні пихатий придурок?
ну от і роби по кацапських нафтобазах....
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22.04.2025 02:09 Відповісти
Де відповідь по кацапії? Зелю геть!
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22.04.2025 02:46 Відповісти
о тут і відповідь - вже бачю агрохімію.
"Україна під час перемовин у Лондоні просуватиме безумовне припинення вогню, - Зеленський"
Джерело: https://censor.net/ua/n3548025
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22.04.2025 03:16 Відповісти
все що завгодно тільки цеп гетьманський залиште, ну плиз...
варіант "цепом по харі" - буба навіть не розлядає...
і напрасно..
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22.04.2025 03:21 Відповісти
вангую - зелені згодяться на визнання Криму кацапським і ніколи ніколи України в Нато, ось побачите...
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22.04.2025 03:32 Відповісти
аналітика рівня "бог". в 19 році зе прямо казав про "сайтісь на палавінє", а ти тепер це передбачуєш?
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22.04.2025 07:47 Відповісти
А ППО у нас уже всьо ? ЗЕля підігрує путіну щоб народ погодився на будь який варіант миру бачачи свою беззахисність від атак рашистів .
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22.04.2025 06:08 Відповісти
Балістичні ракети Ермак-1, Ермак-2 вже вилітають на Крим. Відразу після потужного гіперзвуку Зелений балабол-95.
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22.04.2025 07:25 Відповісти
Рашо-гнидо-трапонівське "премірія"!
Путіно-*** та гандона-трампона у пекло разом зі здохлим папою не римським!
Буде йому там достойна кумпанія!
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22.04.2025 08:00 Відповісти
мер Одеси Геннадій Терехов???? цікаво, коли це терехов з мера Харкова став мером Одеси ...
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22.04.2025 08:43 Відповісти
що то гімно проросійське що інше
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22.04.2025 08:57 Відповісти
В Одесі серед керівництва багато обригонів падальщиків, ватноголових путінських фу..сосів, які співробітничають з кремлівським трупоїдом андрофагом..... СБУ виконує накази бубенчікаянелоха, переслідує Пороха, займатися ФСБшною агентурою і диверсантами не хватає часу.
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22.04.2025 10:04 Відповісти
 
 