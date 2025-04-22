Ворог масовано атакував Одесу ударними БпЛА: постраждали 3 людини, спалахнули пожежі, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ввечері 21 квітня Одесу масовано атакували російські безпілотники, в місті є пошкодження.

Про це написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що в місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби, зайнялися пожежі.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Згодом мер Одеси Геннадій Терехов уточнив, що ворог поцілив по житловій забудові в густонаселеному районі Одеси. На місці пожежа, працюють оперативні та комунальні служби. Багато квартир пошкоджено.

Пізніше Кіпер повідомив про трьох постраждалих внаслідок російської атаки.

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