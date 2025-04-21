Одеса під масованою атакою БпЛА, в місті лунають вибухи (оновлено)

Ввечері 21 квітня в Одесі пролунали вибухи, місто атакують російські ударні безпілотники.

Про це повідомив міський голова Геннадій Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"В місті чутно вибухи!" - написав він.

Перед тим очільник Одеської ОВА Олег Кіпер попереджав про загрозу атаки ударними безпілотниками для Одеси.

Станом на 22:26 Терехов повідомив, що в місті лунають досі вибухи та триває масована атака ворожих БпЛА.

Нагадаємо, ввечері 21 квітня росіяни запустили по Україні ударні БпЛА.

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