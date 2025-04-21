Одеса під масованою атакою БпЛА, в місті лунають вибухи (оновлено)
Ввечері 21 квітня в Одесі пролунали вибухи, місто атакують російські ударні безпілотники.
Про це повідомив міський голова Геннадій Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"В місті чутно вибухи!" - написав він.
Перед тим очільник Одеської ОВА Олег Кіпер попереджав про загрозу атаки ударними безпілотниками для Одеси.
Станом на 22:26 Терехов повідомив, що в місті лунають досі вибухи та триває масована атака ворожих БпЛА.
Нагадаємо, ввечері 21 квітня росіяни запустили по Україні ударні БпЛА.
Топ коментарі
+11 Luiza
показати весь коментар21.04.2025 22:18
+10 Igor Grytselyak
показати весь коментар21.04.2025 23:02
+5 Isolda Peres
показати весь коментар21.04.2025 23:05
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вибухів тез забагато як на один день...
А ти на якому напрямку воюєш?
так як дивлячись на його скривлену морду і старече обличчя
він скоро відкине копита 😡