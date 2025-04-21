УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13734 відвідувача онлайн
Новини Атака безпілотників на Одесу
4 220 17

Одеса під масованою атакою БпЛА, в місті лунають вибухи (оновлено)

вибух

Ввечері 21 квітня в Одесі пролунали вибухи, місто атакують російські ударні безпілотники.

Про це повідомив міський голова Геннадій Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"В місті чутно вибухи!" - написав він.

Перед тим очільник Одеської ОВА Олег Кіпер попереджав про загрозу атаки ударними безпілотниками для Одеси.

Станом на 22:26 Терехов повідомив, що в місті лунають досі вибухи та триває масована атака ворожих БпЛА.

Нагадаємо, ввечері 21 квітня росіяни запустили по Україні ударні БпЛА.

Читайте: ЗСУ вдарили по місцю запуску російських БпЛА у районі Тьоткіно Курської області РФ, ліквідовано до 20 рашистів, - Генштаб

Автор: 

безпілотник (4165) вибух (4461) Одеса (5461) Одеська область (3218) Шахед (1004) Одеський район (150)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
і зеленський теж
показати весь коментар
21.04.2025 22:18
+10
Головне пєрєсталі стрєлять по інфраструктурі москалів?(((
показати весь коментар
21.04.2025 23:02
+5
А хто по твоєму зараз збиває ударні дрони чи тушить пожежі, рептилоїди?
показати весь коментар
21.04.2025 23:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Ми наближаємося до угоди"-пи₴дить Трамп.
показати весь коментар
21.04.2025 22:16 Відповісти
і зеленський теж
показати весь коментар
21.04.2025 22:18 Відповісти
Або пи₴дить як дихає, або Зеленський українцям найважливішого досі не сказав.
показати весь коментар
21.04.2025 22:38 Відповісти
А що Терехов вже і Одесою керує ? Друкарі УТОЧНІТЬ!
показати весь коментар
22.04.2025 00:30 Відповісти
ні чути лише мопеди. але сьогодні їх дійсно тьма. напевно, так кацапи уявляють привітання з Великоднем по руські : (
вибухів тез забагато як на один день...
показати весь коментар
21.04.2025 22:55 Відповісти
Коваленко пише, що 30...
показати весь коментар
21.04.2025 22:58 Відповісти
Наступного дня одесити масово підуть в ТЦК захищати своє місто? Чи - оно ім нє надо.
показати весь коментар
21.04.2025 22:57 Відповісти
Мене сьогодні в ТЦК послали, сказали "Дістав сюди ходити".
А ти на якому напрямку воюєш?
показати весь коментар
21.04.2025 22:59 Відповісти
А хто по твоєму зараз збиває ударні дрони чи тушить пожежі, рептилоїди?
показати весь коментар
21.04.2025 23:05 Відповісти
і потрошки донатить
показати весь коментар
21.04.2025 23:15 Відповісти
Головне пєрєсталі стрєлять по інфраструктурі москалів?(((
показати весь коментар
21.04.2025 23:02 Відповісти
Кремлівський упирь біснується перед смертю ,
так як дивлячись на його скривлену морду і старече обличчя
він скоро відкине копита 😡
показати весь коментар
21.04.2025 23:28 Відповісти
Астановитесь)))
показати весь коментар
21.04.2025 23:48 Відповісти
В тилу кількасот тисяч війська,невже неможна організувати мобільні групи навколо міст,які часто ********,шахед не снаряд і не ракета,але""какая разница"".
показати весь коментар
22.04.2025 00:45 Відповісти
мопед не така вже й проста ціль як хочуть про нього думати. і судячи з щільності вогню ППО, у нас в місті його доволі, але конкретно сьогодні - не склалося . бо було багато і одночасно . небо просто все гуділо від мопедів
показати весь коментар
22.04.2025 02:03 Відповісти
 
 