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Новости Атака беспилотников на Одессу
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Одесса под массированной атакой БпЛА, в городе раздаются взрывы (обновлено)

вибух

Вечером 21 апреля в Одессе прогремели взрывы, город атакуют российские ударные беспилотники.

Об этом сообщил городской голова Геннадий Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"В городе слышны взрывы!" - написал он.

Перед тем глава Одесской ОГА Олег Кипер предупреждал об угрозе атаки ударными беспилотниками для Одессы.

По состоянию на 22:26 Терехов сообщил, что в городе раздаются до сих пор взрывы и продолжается массированная атака вражеских БПЛА.

Напомним, вечером 21 апреля россияне запустили по Украине ударные БпЛА.

Читайте: ВСУ ударили по месту запуска российских БпЛА в районе Теткино Курской области РФ, ликвидировано до 20 рашистов, - Генштаб

Автор: 

беспилотник (3595) взрыв (6742) Одесса (7885) Одесская область (3571) Шахед (994) Одесский район (144)


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Топ комментарии
+11
і зеленський теж
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21.04.2025 22:18
+10
Головне пєрєсталі стрєлять по інфраструктурі москалів?(((
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21.04.2025 23:02
+5
А хто по твоєму зараз збиває ударні дрони чи тушить пожежі, рептилоїди?
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21.04.2025 23:05
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"Ми наближаємося до угоди"-пи₴дить Трамп.
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21.04.2025 22:16 Ответить
і зеленський теж
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21.04.2025 22:18 Ответить
Або пи₴дить як дихає, або Зеленський українцям найважливішого досі не сказав.
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21.04.2025 22:38 Ответить
А що Терехов вже і Одесою керує ? Друкарі УТОЧНІТЬ!
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22.04.2025 00:30 Ответить
ні чути лише мопеди. але сьогодні їх дійсно тьма. напевно, так кацапи уявляють привітання з Великоднем по руські : (
вибухів тез забагато як на один день...
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21.04.2025 22:55 Ответить
Коваленко пише, що 30...
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21.04.2025 22:58 Ответить
Наступного дня одесити масово підуть в ТЦК захищати своє місто? Чи - оно ім нє надо.
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21.04.2025 22:57 Ответить
Мене сьогодні в ТЦК послали, сказали "Дістав сюди ходити".
А ти на якому напрямку воюєш?
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21.04.2025 22:59 Ответить
А хто по твоєму зараз збиває ударні дрони чи тушить пожежі, рептилоїди?
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21.04.2025 23:05 Ответить
і потрошки донатить
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21.04.2025 23:15 Ответить
Головне пєрєсталі стрєлять по інфраструктурі москалів?(((
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21.04.2025 23:02 Ответить
Кремлівський упирь біснується перед смертю ,
так як дивлячись на його скривлену морду і старече обличчя
він скоро відкине копита 😡
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21.04.2025 23:28 Ответить
Астановитесь)))
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21.04.2025 23:48 Ответить
В тилу кількасот тисяч війська,невже неможна організувати мобільні групи навколо міст,які часто ********,шахед не снаряд і не ракета,але""какая разница"".
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22.04.2025 00:45 Ответить
мопед не така вже й проста ціль як хочуть про нього думати. і судячи з щільності вогню ППО, у нас в місті його доволі, але конкретно сьогодні - не склалося . бо було багато і одночасно . небо просто все гуділо від мопедів
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22.04.2025 02:03 Ответить
 
 