Одесса под массированной атакой БпЛА, в городе раздаются взрывы (обновлено)

Вечером 21 апреля в Одессе прогремели взрывы, город атакуют российские ударные беспилотники.

Об этом сообщил городской голова Геннадий Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"В городе слышны взрывы!" - написал он.

Перед тем глава Одесской ОГА Олег Кипер предупреждал об угрозе атаки ударными беспилотниками для Одессы.

По состоянию на 22:26 Терехов сообщил, что в городе раздаются до сих пор взрывы и продолжается массированная атака вражеских БПЛА.

Напомним, вечером 21 апреля россияне запустили по Украине ударные БпЛА.

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