Одесса под массированной атакой БпЛА, в городе раздаются взрывы (обновлено)
Вечером 21 апреля в Одессе прогремели взрывы, город атакуют российские ударные беспилотники.
Об этом сообщил городской голова Геннадий Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"В городе слышны взрывы!" - написал он.
Перед тем глава Одесской ОГА Олег Кипер предупреждал об угрозе атаки ударными беспилотниками для Одессы.
По состоянию на 22:26 Терехов сообщил, что в городе раздаются до сих пор взрывы и продолжается массированная атака вражеских БПЛА.
Напомним, вечером 21 апреля россияне запустили по Украине ударные БпЛА.
Топ комментарии
+11 Luiza
показать весь комментарий21.04.2025 22:18
+10 Igor Grytselyak
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показать весь комментарий21.04.2025 23:05
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вибухів тез забагато як на один день...
А ти на якому напрямку воюєш?
так як дивлячись на його скривлену морду і старече обличчя
він скоро відкине копита 😡