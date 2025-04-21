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Новости Атака беспилотников
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Россияне запустили по Украине "шахеды", - Воздушные Силы

россияне атакуют шахедами вечером 11 марта

Вечером 21 апреля россияне атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

Движение ударных беспилотников

  • Херсонская и Николаевская областях - угроза применения врагом ударных БпЛА!
  • Несколько групп БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

Читайте: ВСУ ударили по месту запуска российских БпЛА в районе Теткино Курской области РФ, ликвидировано до 20 рашистов, - Генштаб

Автор: 

Воздушные силы (2299) воздушная тревога (792) Шахед (994) война в Украине (3864)


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Поназвозили по перемирію гівна, тепер відгрібаємо.
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21.04.2025 21:17 Ответить
❗️Близько 17 балалаєк залітають з Чорного моря - групуються та летять табуном на Одещину/Одесу
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21.04.2025 21:33 Ответить
Україна, про припинення УДАРІВ говорить, а московіти з *******, шахедами відповіли!,
Потім Трамп, своїм ротом, про «ОШИБКУ» буде варнякати після гольфу!
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21.04.2025 21:51 Ответить
Трамп, говноед обычный!
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22.04.2025 00:23 Ответить
Беневтік там ще щось до пуйла взиває... ще все хоче в очі заглянути? А відповісти? Де армія дронів?
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21.04.2025 22:14 Ответить
де паляниці пекли трембіти барсікі? Чому кацапи не виріщать "а нас за что?".
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22.04.2025 00:27 Ответить
до Лондона ні-ні.
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22.04.2025 02:04 Ответить
"миллион дронов" наверное таки сделали, но вероятно не те и не туда.
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22.04.2025 00:46 Ответить
росіяни вдарили, росіяни запустили, продовжили атакувати---------------а ми?---------обговорюємо умови припинення вогню. Таке враження, що гниди все розікрали і втомилися. Все згадується, як нелох на якесь запитання в інтерв'ю в метро спокійно так відповів-----ну вони захоплять Харків--------це обмовка чи домовленість.
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22.04.2025 09:38 Ответить
 
 