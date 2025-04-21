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Россияне запустили по Украине "шахеды", - Воздушные Силы
Вечером 21 апреля россияне атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.
Движение ударных беспилотников
- Херсонская и Николаевская областях - угроза применения врагом ударных БпЛА!
- Несколько групп БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.
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