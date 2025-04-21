ВСУ ударили по месту запуска российских БПЛА в районе Теткино Курской области РФ, ликвидировано до 20 рашистов, - Генштаб
19 апреля 2025 года Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар по месту, с которого осуществлялся запуск ударных БПЛА оккупантов в районе населенного пункта Теткино Курской области.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что объект использовался противником для подготовки, снаряжения и запуска разведывательных, ударных и FPV-дронов. В результате удара было ликвидировано до 20 операторов БПЛА.
"Этот наш удар является ощутимым для врага ответом на российские действия против украинской армии.
Вооруженные Силы Украины будут продолжать уничтожать элементы военной инфраструктуры оккупантов. Ни одно военное преступление не останется безнаказанным", - отметили в командовании.
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молодці 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Дякуємо ❤️
з нелЮдями .... з гніДами .... з тероРистами
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Ми мудрі, ми не віримо жодному їх слову!
Русаки повинні побачити, на що зданті Українці!
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