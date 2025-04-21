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Новости Удары ВСУ по позициям РФ Уничтожение позиций россиян на Курщине
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ВСУ ударили по месту запуска российских БПЛА в районе Теткино Курской области РФ, ликвидировано до 20 рашистов, - Генштаб

ВСУ поразили позиции РФ в Теткино в Курской области РФ

19 апреля 2025 года Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар по месту, с которого осуществлялся запуск ударных БПЛА оккупантов в районе населенного пункта Теткино Курской области.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что объект использовался противником для подготовки, снаряжения и запуска разведывательных, ударных и FPV-дронов. В результате удара было ликвидировано до 20 операторов БПЛА.

"Этот наш удар является ощутимым для врага ответом на российские действия против украинской армии.

Вооруженные Силы Украины будут продолжать уничтожать элементы военной инфраструктуры оккупантов. Ни одно военное преступление не останется безнаказанным", - отметили в командовании.

Также читайте: Россияне обустраивают "антидронные коридоры" в Курской области, - ГПСУ

Автор: 

Генштаб ВС (6275) Воздушные силы (2299) Курск (1097) Шахед (994) война в Украине (3864)


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Дуже приємна новина від наших Воінів ,
молодці 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Дякуємо ❤️
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21.04.2025 15:32 Ответить
А це було до "пєрємірія" чи під час ?
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21.04.2025 15:33 Ответить
а що було перемірря ?
з нелЮдями .... з гніДами .... з тероРистами
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21.04.2025 16:14 Ответить
ці у зведення ГШ не увійдуть, бо як каже Мадяр: нєма тєла - нєма дєла.
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21.04.2025 15:34 Ответить
Рашистомовних.
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21.04.2025 15:47 Ответить
Дуже сподіваюсь, що то було не підчас перемир'я. Бо якщо підчас, то якось геть невдобно.
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21.04.2025 16:29 Ответить
Денацификация
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21.04.2025 16:34 Ответить
ЗСУ, вперед!
У дупу ті ілюзії про перемир'я, що базікали ***** з трампоном-гандоном!
Ми мудрі, ми не віримо жодному їх слову!
Русаки повинні побачити, на що зданті Українці!
Ми рватимемо русаків на шматки й згодовуватимемо їхнім виродкам, як вони вбивали й гвалтували наших побратимів та земляків в Ірпіні, Бучі, Гостомелі, Ізюмі!
Земля горітиме у русацьких виродків під ногами!
Жодного премир'я з нелюдами, вбивайте росіян!
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21.04.2025 22:35 Ответить
 
 